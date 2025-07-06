Эрдоган надеется, что Трамп разблокирует поставки F-35 Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Анкара получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в субботу, 5 июля, сообщает Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хотим F-35, прежде всего, для нашей собственной безопасности. Вопрос F-35 для нас - это не только вопрос военных технологий, но и вопрос крепкого партнерства на международных платформах - таких, как НАТО", - заявил Эрдоган.
Он выразил уверенность, что Трамп "сдержит договоренности по этому вопросу".
"Я считаю, что поставки F-35 в Турцию будут осуществляться постепенно, в течение его президентского срока", - сказал турецкий лидер.
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21 лютого 2024 року перший політ здійснив турецький перспективний винищувач КААN, у створенні якого взяли участь і українські підприємства.
У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.
Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
Для прикладу летить Авакс, бачить ціль на сотні км, обробляють данні і дають команду на запуск ракети. Сам пілот літака п'ятого покоління цілі навить не бачить, бо його власний радар вимкнений, для непомітності. А уся система складається з десятків компонентів як радари, супутники, літаки.
"І шо сі стало?" (с)
"Што ж ти, фраєр, сдал назад?" (с)
Подивився на Іранський досвід і прозрів.
А, так препиз дент США теж підгавкує #уйлу. Тоді треба поставити Туреччині ті F-35, бо препиз денти обох держав - на одній хвилі.