РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7640 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Турции и США
1 217 23

Эрдоган надеется, что Трамп разблокирует поставки F-35 Турции

Ердоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Анкара получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в субботу, 5 июля, сообщает Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим F-35, прежде всего, для нашей собственной безопасности. Вопрос F-35 для нас - это не только вопрос военных технологий, но и вопрос крепкого партнерства на международных платформах - таких, как НАТО", - заявил Эрдоган.

Он выразил уверенность, что Трамп "сдержит договоренности по этому вопросу".

"Я считаю, что поставки F-35 в Турцию будут осуществляться постепенно, в течение его президентского срока", - сказал турецкий лидер.

Читайте также: Следующий саммит лидеров НАТО состоится в Анкаре в июле 2026 года, - Эрдоган

Автор: 

самолет (3661) Турция (3509) Эрдоган Реджеп Тайип (928) Трамп Дональд (5906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
П'яте покоління це автоматизація плюс непомітність. Сам літак непомітним ще можно зробити, а система, яка відбудовувається на збиранні, обробці і передачі данних.
Для прикладу летить Авакс, бачить ціль на сотні км, обробляють данні і дають команду на запуск ракети. Сам пілот літака п'ятого покоління цілі навить не бачить, бо його власний радар вимкнений, для непомітності. А уся система складається з десятків компонентів як радари, супутники, літаки.
показать весь комментарий
06.07.2025 01:35 Ответить
+3
Давай мінятися - ти нам С-400, які у кацапів купив, а амери тобі ф-35
показать весь комментарий
06.07.2025 01:41 Ответить
+1
© ето ми єщьо посмотрім
показать весь комментарий
06.07.2025 01:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
© ето ми єщьо посмотрім
показать весь комментарий
06.07.2025 01:22 Ответить
Не розблокує, бо росте напруженість між Ізраїлем і Туреччиною, а жиди з проізраїльського лобі в США не дадуть своєму кишеньковому президенту Трампу посилити свого потенційного ворога.
показать весь комментарий
06.07.2025 11:29 Ответить
Туреччина розробляє власний літак п'ятого покоління.

21 лютого 2024 року перший політ здійснив турецький перспективний винищувач КААN, у створенні якого взяли участь і українські підприємства.
показать весь комментарий
06.07.2025 01:27 Ответить
Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
показать весь комментарий
06.07.2025 01:29 Ответить
TAI підписала контракт з BAE Systems для прискорення розробки винищувача. У проекті задіяно понад 200 компаній, у тому числі близько 100 турецьких, а вітчизняний контент сягає понад 90%.

Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.

Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
показать весь комментарий
06.07.2025 01:30 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2025 01:31 Ответить
П'яте покоління це автоматизація плюс непомітність. Сам літак непомітним ще можно зробити, а система, яка відбудовувається на збиранні, обробці і передачі данних.
Для прикладу летить Авакс, бачить ціль на сотні км, обробляють данні і дають команду на запуск ракети. Сам пілот літака п'ятого покоління цілі навить не бачить, бо його власний радар вимкнений, для непомітності. А уся система складається з десятків компонентів як радари, супутники, літаки.
показать весь комментарий
06.07.2025 01:35 Ответить
А власні літаки 4-го покоління у Туреччини є? 😁
показать весь комментарий
06.07.2025 02:21 Ответить
Давай мінятися - ти нам С-400, які у кацапів купив, а амери тобі ф-35
показать весь комментарий
06.07.2025 01:41 Ответить
І нащо нам той металобрухт С-400? В Ірані вони були знищені у перші ж часи війни і Іран вже даже безкоштовно це гімно брати не хоче. Хай Ердоган нам свої F-16 віддасть, а "амери йому ф-35".
показать весь комментарий
06.07.2025 08:01 Ответить
Ну хоч таке. Бо петріоти дуже дорогі і нам їх руде ***** не дасть. У європейців самп-ті на вагу золота і вони теж його не поспішають давати. Отже альтернатив не так вже й багато. Ну а F-16 балістику неможливо збити...
показать весь комментарий
06.07.2025 09:09 Ответить
Ну і де ракети до С-400 брати? В Ірану вже немає. До КНДР звертатись?
показать весь комментарий
06.07.2025 09:38 Ответить
У турків має бути запас. І думаю, доволі великий. Вони ж їх жодного разу не використали.
показать весь комментарий
06.07.2025 09:56 Ответить
Скілько в Туреччині Трамп-Таверів? Ну то і не сподівайся.
показать весь комментарий
06.07.2025 01:41 Ответить
така зараз логіка світу - розблокування постачання зброї за посередництво з військовим злочинцем.
показать весь комментарий
06.07.2025 01:52 Ответить
Не совпадение. С 400 и F?
показать весь комментарий
06.07.2025 02:49 Ответить
Так ти ж сам (не якийсь "клятий папєрєднік", а сам!) проміняв їх на С-400 від московитів! Хоча тебе попереджали (з того ж таки Білого Дому).
"І шо сі стало?" (с)
"Што ж ти, фраєр, сдал назад?" (с)
показать весь комментарий
06.07.2025 09:01 Ответить
Шо стало, шо стало?
Подивився на Іранський досвід і прозрів.
показать весь комментарий
06.07.2025 09:46 Ответить
А Ердоган вже припинив підгавкувати #уйлу? Пам'ятаю, як він через одного зі своїх міністрів (прізвище на літеру "Ф" починається, здається) розповідав, що Байден замість миру зосереджується на постачанні зброї Україні.
А, так препиз дент США теж підгавкує #уйлу. Тоді треба поставити Туреччині ті F-35, бо препиз денти обох держав - на одній хвилі.
показать весь комментарий
06.07.2025 11:34 Ответить
 
 