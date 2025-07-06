Эрдоган надеется, что Трамп разблокирует поставки F-35 Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Анкара получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в субботу, 5 июля, сообщает Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим F-35, прежде всего, для нашей собственной безопасности. Вопрос F-35 для нас - это не только вопрос военных технологий, но и вопрос крепкого партнерства на международных платформах - таких, как НАТО", - заявил Эрдоган.

Он выразил уверенность, что Трамп "сдержит договоренности по этому вопросу".

"Я считаю, что поставки F-35 в Турцию будут осуществляться постепенно, в течение его президентского срока", - сказал турецкий лидер.

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