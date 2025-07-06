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Новини Співпраця Туреччини і США
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Ердоган сподівається, що Трамп розблокує поставки F-35 Туреччині

Ердоган

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що Анкара отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в суботу, 5 липня, повідомляє Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо F-35 насамперед для нашої власної безпеки. Питання F-35 для нас - це не лише питання військових технологій, а й питання міцного партнерства на міжнародних платформах, таких як НАТО", - заявив Ердоган.

Він висловив впевненість, що Трамп "дотримається домовленості з цього питання".

"Я вважаю, що поставки F-35 до Туреччини будуть здійснюватися поступово впродовж його президентського терміну", - сказав турецький лідер.

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Автор: 

літак (2986) Туреччина (3638) Ердоган Реджеп Таїп (962) Трамп Дональд (6369)


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Топ коментарі
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П'яте покоління це автоматизація плюс непомітність. Сам літак непомітним ще можно зробити, а система, яка відбудовувається на збиранні, обробці і передачі данних.
Для прикладу летить Авакс, бачить ціль на сотні км, обробляють данні і дають команду на запуск ракети. Сам пілот літака п'ятого покоління цілі навить не бачить, бо його власний радар вимкнений, для непомітності. А уся система складається з десятків компонентів як радари, супутники, літаки.
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06.07.2025 01:35 Відповісти
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06.07.2025 01:22 Відповісти
Туреччина розробляє власний літак п'ятого покоління.

21 лютого 2024 року перший політ здійснив турецький перспективний винищувач КААN, у створенні якого взяли участь і українські підприємства.
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06.07.2025 01:27 Відповісти
Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
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06.07.2025 01:29 Відповісти
TAI підписала контракт з BAE Systems для прискорення розробки винищувача. У проекті задіяно понад 200 компаній, у тому числі близько 100 турецьких, а вітчизняний контент сягає понад 90%.

Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.

Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
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06.07.2025 01:30 Відповісти
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06.07.2025 01:31 Відповісти
П'яте покоління це автоматизація плюс непомітність. Сам літак непомітним ще можно зробити, а система, яка відбудовувається на збиранні, обробці і передачі данних.
Для прикладу летить Авакс, бачить ціль на сотні км, обробляють данні і дають команду на запуск ракети. Сам пілот літака п'ятого покоління цілі навить не бачить, бо його власний радар вимкнений, для непомітності. А уся система складається з десятків компонентів як радари, супутники, літаки.
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06.07.2025 01:35 Відповісти
А власні літаки 4-го покоління у Туреччини є? 😁
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06.07.2025 02:21 Відповісти
Давай мінятися - ти нам С-400, які у кацапів купив, а амери тобі ф-35
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06.07.2025 01:41 Відповісти
Скілько в Туреччині Трамп-Таверів? Ну то і не сподівайся.
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06.07.2025 01:41 Відповісти
така зараз логіка світу - розблокування постачання зброї за посередництво з військовим злочинцем.
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06.07.2025 01:52 Відповісти
 
 