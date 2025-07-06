Ердоган сподівається, що Трамп розблокує поставки F-35 Туреччині

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що Анкара отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в суботу, 5 липня, повідомляє Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо F-35 насамперед для нашої власної безпеки. Питання F-35 для нас - це не лише питання військових технологій, а й питання міцного партнерства на міжнародних платформах, таких як НАТО", - заявив Ердоган.

Він висловив впевненість, що Трамп "дотримається домовленості з цього питання".

"Я вважаю, що поставки F-35 до Туреччини будуть здійснюватися поступово впродовж його президентського терміну", - сказав турецький лідер.

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