Ердоган сподівається, що Трамп розблокує поставки F-35 Туреччині
Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що Анкара отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами в суботу, 5 липня, повідомляє Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо F-35 насамперед для нашої власної безпеки. Питання F-35 для нас - це не лише питання військових технологій, а й питання міцного партнерства на міжнародних платформах, таких як НАТО", - заявив Ердоган.
Він висловив впевненість, що Трамп "дотримається домовленості з цього питання".
"Я вважаю, що поставки F-35 до Туреччини будуть здійснюватися поступово впродовж його президентського терміну", - сказав турецький лідер.
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21 лютого 2024 року перший політ здійснив турецький перспективний винищувач КААN, у створенні якого взяли участь і українські підприємства.
У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.
Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
Для прикладу летить Авакс, бачить ціль на сотні км, обробляють данні і дають команду на запуск ракети. Сам пілот літака п'ятого покоління цілі навить не бачить, бо його власний радар вимкнений, для непомітності. А уся система складається з десятків компонентів як радари, супутники, літаки.