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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Силы ПВО работали на Киевщине по вражеским дронам

Атака шахидов

В ночь на воскресенье, 6 июля, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорилось в сообщении.

Читайте: Ночью враг в очередной раз атаковал БПЛА Киевскую область: повреждены гражданские объекты, жилой дом, автомобиль

Автор: 

беспилотник (3887) Киевская область (4249) ПВО (2917)


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Топ комментарии
+3
@ (мова оригіналу):

"И мы снова зададим в пустоту простой вопрос - почему бы вместо этой "игры по нотам" не закрыть небо над Украиной своими ПВО и истребителями?
Допустим, сбивать
российские военные самолёты - это, типа, эскалация. Ну, там, военнослужащие гибнут, техника дорогая и т.п. Ладно. Но ведь дроны и ракеты - это же просто боеприпасы! Они и так будут уничтожены. Собьют ли их, или они попадут в цель - это по-любому расходный материал.
К примеру, вот запустила россия дроны и ракеты. Зазвучала воздушная тревога. Подняли в воздух десятка два-три F-16, посбивали всё к херам, и? россия что - объявит войну за то, что сбили несколько её боеприпасов и не дали им ударить по очередным жилым многоэтажкам? Ядерные ракеты пошлёт? Да нифига. Максимум - выразит глубокую озабоченность, созовёт совбез ООН и будет жаловаться на то, что ей не дали убить ещё несколько простых мирных украинцев.

Так почему бы не?

ТГК «Дабл Ять»
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06.07.2025 02:08 Ответить
+2
Вже кілька F-16 з пілотами втрачено у боротьбі з шахедами. Окрім того, що засоби враження на них дорожчі за шахедні. МВГ навіть зараз ефективніші, ніж F-16, і значно дешевші. Тут щось тиру дронів-перехоплювачів потрібне, але опудало з міноборони дупля не відстрілює, як і що робити у цьому напрямку - сраний переговірник-гуманітарій, єрмаківський уноднік
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06.07.2025 07:09 Ответить
+1
потому что поляки ссцыкуны и американцы тоже ..
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06.07.2025 06:38 Ответить
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@ (мова оригіналу):

"И мы снова зададим в пустоту простой вопрос - почему бы вместо этой "игры по нотам" не закрыть небо над Украиной своими ПВО и истребителями?
Допустим, сбивать
российские военные самолёты - это, типа, эскалация. Ну, там, военнослужащие гибнут, техника дорогая и т.п. Ладно. Но ведь дроны и ракеты - это же просто боеприпасы! Они и так будут уничтожены. Собьют ли их, или они попадут в цель - это по-любому расходный материал.
К примеру, вот запустила россия дроны и ракеты. Зазвучала воздушная тревога. Подняли в воздух десятка два-три F-16, посбивали всё к херам, и? россия что - объявит войну за то, что сбили несколько её боеприпасов и не дали им ударить по очередным жилым многоэтажкам? Ядерные ракеты пошлёт? Да нифига. Максимум - выразит глубокую озабоченность, созовёт совбез ООН и будет жаловаться на то, что ей не дали убить ещё несколько простых мирных украинцев.

Так почему бы не?

ТГК «Дабл Ять»
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06.07.2025 02:08 Ответить
потому что поляки ссцыкуны и американцы тоже ..
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06.07.2025 06:38 Ответить
Не те, що горді, мужні українці, які в 2008-му році воювали за Грузію. Мери міст України особисто кермували МІГ-29 та наносили удари по РФ. Наше ППО перехоплювало ракети та літаки русні
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06.07.2025 06:54 Ответить
Вже кілька F-16 з пілотами втрачено у боротьбі з шахедами. Окрім того, що засоби враження на них дорожчі за шахедні. МВГ навіть зараз ефективніші, ніж F-16, і значно дешевші. Тут щось тиру дронів-перехоплювачів потрібне, але опудало з міноборони дупля не відстрілює, як і що робити у цьому напрямку - сраний переговірник-гуманітарій, єрмаківський уноднік
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06.07.2025 07:09 Ответить
Віталя?
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06.07.2025 02:36 Ответить
Наталя?
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06.07.2025 05:25 Ответить
Друзі. Дивлюся в форум. Агенти ФСБ всюди.
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06.07.2025 05:30 Ответить
Тобі параноїку вже мерещиться
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06.07.2025 07:26 Ответить
Так для тебе особисто мертві з косами стоять.
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06.07.2025 09:02 Ответить
Так, деколи буває. Ту кідерас навіщо прийшов?
То що де що моя думка?
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06.07.2025 11:35 Ответить
"Я дам вам парабеллум! Будем отстреливаться!..Вы стрелять умеете??."
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06.07.2025 07:40 Ответить
Завжди готовий. Призивали і щось діда непризвали.
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06.07.2025 10:22 Ответить
 
 