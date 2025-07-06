Силы ПВО работали на Киевщине по вражеским дронам

В ночь на воскресенье, 6 июля, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорилось в сообщении.

Читайте: Ночью враг в очередной раз атаковал БПЛА Киевскую область: повреждены гражданские объекты, жилой дом, автомобиль