Силы ПВО работали на Киевщине по вражеским дронам
В ночь на воскресенье, 6 июля, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорилось в сообщении.
Топ комментарии
+3 Тонка червона лінія
показать весь комментарий06.07.2025 02:08 Ответить Ссылка
+2 Alexander Berezansky
показать весь комментарий06.07.2025 07:09 Ответить Ссылка
+1 Вячеслав #608529
показать весь комментарий06.07.2025 06:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"И мы снова зададим в пустоту простой вопрос - почему бы вместо этой "игры по нотам" не закрыть небо над Украиной своими ПВО и истребителями?
Допустим, сбивать
российские военные самолёты - это, типа, эскалация. Ну, там, военнослужащие гибнут, техника дорогая и т.п. Ладно. Но ведь дроны и ракеты - это же просто боеприпасы! Они и так будут уничтожены. Собьют ли их, или они попадут в цель - это по-любому расходный материал.
К примеру, вот запустила россия дроны и ракеты. Зазвучала воздушная тревога. Подняли в воздух десятка два-три F-16, посбивали всё к херам, и? россия что - объявит войну за то, что сбили несколько её боеприпасов и не дали им ударить по очередным жилым многоэтажкам? Ядерные ракеты пошлёт? Да нифига. Максимум - выразит глубокую озабоченность, созовёт совбез ООН и будет жаловаться на то, что ей не дали убить ещё несколько простых мирных украинцев.
Так почему бы не?
ТГК «Дабл Ять»
То що де що моя думка?