Сили ППО працюють на Київщині по ворожих дронах
У ніч на неділю, 6 липня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 5 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"И мы снова зададим в пустоту простой вопрос - почему бы вместо этой "игры по нотам" не закрыть небо над Украиной своими ПВО и истребителями?
Допустим, сбивать
российские военные самолёты - это, типа, эскалация. Ну, там, военнослужащие гибнут, техника дорогая и т.п. Ладно. Но ведь дроны и ракеты - это же просто боеприпасы! Они и так будут уничтожены. Собьют ли их, или они попадут в цель - это по-любому расходный материал.
К примеру, вот запустила россия дроны и ракеты. Зазвучала воздушная тревога. Подняли в воздух десятка два-три F-16, посбивали всё к херам, и? россия что - объявит войну за то, что сбили несколько её боеприпасов и не дали им ударить по очередным жилым многоэтажкам? Ядерные ракеты пошлёт? Да нифига. Максимум - выразит глубокую озабоченность, созовёт совбез ООН и будет жаловаться на то, что ей не дали убить ещё несколько простых мирных украинцев.
Так почему бы не?
ТГК «Дабл Ять»