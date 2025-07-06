Сили ППО працюють на Київщині по ворожих дронах

У ніч на неділю, 6 липня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 5 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

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