На следующей пленарной неделе Рада снова продлит мобилизацию и военное положение, - Железняк
На следующей пленарной неделе ВР снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сначала СНБО примет указы, далее президент подаст законопроекты в Раду, а уже потом Рада их одобрит.
"Соответственно, снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года", - уточнил нардеп.
Топ комментарии
+27 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий06.07.2025 09:02 Ответить Ссылка
+15 stanis nasvaiko
показать весь комментарий06.07.2025 09:10 Ответить Ссылка
+12 Марина #594701
показать весь комментарий06.07.2025 09:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За такі проекти, треба вішати їх авторів, переді ВРУ, і показувати по каганалах олігархів, як в Україні, боряться з мародерами на крові!
Доречі, ВРУ уже три тижні недієздатна з стефанчуками!! Самовільно, потікали служки на канікули, за кордон… Ось тобі, стефанчук з аброхамієм, і СЗЧ !!!
Це скільки ж зекономимо й мавіків на фронт закупимо..
Чтоб вы знали, депутаты это наши, родные избранники. Их мы, народ облекли доверием. Из десятков каздидатов избрали самых достойных. Тех которые отвечают нашим чаяниям. И кто то будет их вешать. Не устраивают? Отзовите.
Кстати, вы лично, за кого отдали ваш голос. Кто из депутатов ваш избранник?
настали, часи смути та справедливості.
і, цього разу, це буде зовсім по іншому.
це, буде ніфіга не "мирний супротив".
чи, встигнуть зелени мародери та їхні холуї здриснути?
і, до речі. не, його літак! а, літак держави україна.
і будуть стукати п'яткою у груди і волати, як вони ненавидили зелену наволоч, все життя.
і, зараз у зе!шобли 500 тищ мєнтів і людолови з тцк.
мєнти потрібні будь якій владі.
але, як ви пам'ятаєте, був львівський омон. івано франківський, навіть київський. а був луганський, донецький і особливо сімферопольський.
у мєнтів, є особлива риса характеру, "чуйка". коли мєнти відчувають, що їх йдуть *******, вони відразу переходять на біг повстанців.
у нас повномасштабне вторгнення, тому що зе!падли проїбали, а скоріш за все навмисно саботували підготовку! і головна гнида, це особисто зе!шмаркля!
на майданв рэкет и на кладбище. Нынешнее, по настроению, рванет за кордон. Мародеры и холуи могут не волноваться. История пойдет по накатанной
то, може твої діди покірно пішли у стойло. інші діди зробили свій вибір!
пару киян, приїхали додому, з афгану, наприкінці 1989 року.
сов'єтскому союзу залишилося три роки!
А ведь история могла пойти совсем по другому. Этакая реперная точка.
В альтернативной истории пара киян приезжает домой на два года раньше.
сов'єтский союз распадается в 89-ом. Красные директора и мафия еще не так сильны. Мы выбираем Черовола папу. И понеслось. Вторая Франция. Украинское чудо. Экономический лидер СНГ. Все бывшие республики пытаются курыться под влиянием и защитой Киева.
Два киянина. Роль личности в истории
треба було вчитися на прикордонника.
Три года назад где то херню услышали и с ней живете.
Зе не Трумп.Це рудий любить щось підписати і всім на камеру показати.Від Зе ми такого не бачили.
Теперь предложи способ сделать это.