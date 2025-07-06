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На следующей пленарной неделе Рада снова продлит мобилизацию и военное положение, - Железняк

Верховная Рада поддержала закон о признании компетенций волонтеров

На следующей пленарной неделе ВР снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала СНБО примет указы, далее президент подаст законопроекты в Раду, а уже потом Рада их одобрит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 6 августа

"Соответственно, снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года", - уточнил нардеп.

Автор: 

ВР (29305) мобилизация (2834) военное положение (512) Железняк Ярослав (441)


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Топ комментарии
+27
А у цей же час, у ВРУ, разом із стефанчуками, аброхамієм, гетьманцевим та ще 120 служками, зеленський вносить антиЗаконний проект щодо зняття кримінальної відповідальності за мародерство на закупівлях для Захисників України!!
За такі проекти, треба вішати їх авторів, переді ВРУ, і показувати по каганалах олігархів, як в Україні, боряться з мародерами на крові!
Доречі, ВРУ уже три тижні недієздатна з стефанчуками!! Самовільно, потікали служки на канікули, за кордон… Ось тобі, стефанчук з аброхамієм, і СЗЧ !!!
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06.07.2025 09:02 Ответить
+15
Мабуть в Україні ще існують таки розумово відстали, яки не знають, що "продовжувати" воєнний стан не можна, а - його можно лише ввести.???
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06.07.2025 09:10 Ответить
+12
Вже й Ви підтримуєте мою пропозицію - розвішувати депутатів на стовпах перед ВР..

Це скільки ж зекономимо й мавіків на фронт закупимо..
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06.07.2025 09:26 Ответить
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І знову на три місяці.
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06.07.2025 09:02 Ответить
А у цей же час, у ВРУ, разом із стефанчуками, аброхамієм, гетьманцевим та ще 120 служками, зеленський вносить антиЗаконний проект щодо зняття кримінальної відповідальності за мародерство на закупівлях для Захисників України!!
За такі проекти, треба вішати їх авторів, переді ВРУ, і показувати по каганалах олігархів, як в Україні, боряться з мародерами на крові!
Доречі, ВРУ уже три тижні недієздатна з стефанчуками!! Самовільно, потікали служки на канікули, за кордон… Ось тобі, стефанчук з аброхамієм, і СЗЧ !!!
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06.07.2025 09:02 Ответить
Вже й Ви підтримуєте мою пропозицію - розвішувати депутатів на стовпах перед ВР..

Це скільки ж зекономимо й мавіків на фронт закупимо..
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06.07.2025 09:26 Ответить
Я ще років 15 тому пропонував: на другий день після виборів усіх "розвішувати" й починати нові вибори...
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06.07.2025 09:32 Ответить
Простите сударыня, он вы какой то бред пишите.
Чтоб вы знали, депутаты это наши, родные избранники. Их мы, народ облекли доверием. Из десятков каздидатов избрали самых достойных. Тех которые отвечают нашим чаяниям. И кто то будет их вешать. Не устраивают? Отзовите.
Кстати, вы лично, за кого отдали ваш голос. Кто из депутатов ваш избранник?
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06.07.2025 10:08 Ответить
часи рожевих поні та гра у демократію минула.
настали, часи смути та справедливості.
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06.07.2025 10:27 Ответить
Країна мрії нелоха мародерить на крові і сидіти у кориьа яке захватив потужно і кластерно
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06.07.2025 09:54 Ответить
Мабуть в Україні ще існують таки розумово відстали, яки не знають, що "продовжувати" воєнний стан не можна, а - його можно лише ввести.???
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06.07.2025 09:10 Ответить
"это конченое ****************" - це кацапетівка.
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06.07.2025 10:25 Ответить
З великою радістю ці мародери-корупціонери натискають кнопки.
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06.07.2025 09:17 Ответить
на нступний день. після відміни воєнного стану, всю україни накриє майдан справедливості.
і, цього разу, це буде зовсім по іншому.
це, буде ніфіга не "мирний супротив".
чи, встигнуть зелени мародери та їхні холуї здриснути?
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06.07.2025 09:22 Ответить
Воно не відмінить...воно змиється спочатку до країни, де його гроші і яка немає договору про екстрадицію..його літак базується в Польщі..
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06.07.2025 09:28 Ответить
як бачимо, зе!гніда, поки не знайшов притулок.
і, до речі. не, його літак! а, літак держави україна.
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06.07.2025 09:52 Ответить
І "смєтуни" підтягнуться
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06.07.2025 09:35 Ответить
у перших рядах.
і будуть стукати п'яткою у груди і волати, як вони ненавидили зелену наволоч, все життя.
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06.07.2025 09:46 Ответить
А ,"смєтуни" це ті хто ******* сметану?
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06.07.2025 09:52 Ответить
Так
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06.07.2025 10:48 Ответить
А зараз чого не накриває, не на часі ?
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06.07.2025 09:41 Ответить
Зараз "забусярять". Тому так, не на часі..
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06.07.2025 09:46 Ответить
а зараз: або штики у землю і палити банкову, або захищати батьківщину.
і, зараз у зе!шобли 500 тищ мєнтів і людолови з тцк.
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06.07.2025 09:47 Ответить
А потім менти кудись дінуться ?
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06.07.2025 10:03 Ответить
шо ви таке кажете?
мєнти потрібні будь якій владі.
але, як ви пам'ятаєте, був львівський омон. івано франківський, навіть київський. а був луганський, донецький і особливо сімферопольський.
у мєнтів, є особлива риса характеру, "чуйка". коли мєнти відчувають, що їх йдуть *******, вони відразу переходять на біг повстанців.
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06.07.2025 10:10 Ответить
Хочеш сказати, що війна у нас тому що вона вигідна Зеленському?
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06.07.2025 10:04 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

у нас повномасштабне вторгнення, тому що зе!падли проїбали, а скоріш за все навмисно саботували підготовку! і головна гнида, це особисто зе!шмаркля!
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06.07.2025 10:13 Ответить
Наши деды, после 9-го мая, не пошли устраивать майдан, а дружно вернулись в колхоз, или поехали в мордовские лагеря. Моё поколение, после Афгана пошло на майдан в рэкет и на кладбище. Нынешнее, по настроению, рванет за кордон. Мародеры и холуи могут не волноваться. История пойдет по накатанной
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06.07.2025 10:15 Ответить
Організація Українських Націоналістів (ОУН) та Українська Повстанська Армія (УПА) вели збройну боротьбу проти радянської влади з моменту створення УПА в 1942 році, і ця боротьба тривала до середини 1950-х років. Окремі осередки опору існували навіть у 1960-х.

то, може твої діди покірно пішли у стойло. інші діди зробили свій вибір!

пару киян, приїхали додому, з афгану, наприкінці 1989 року.
сов'єтскому союзу залишилося три роки!
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06.07.2025 10:21 Ответить
Последняя войсковая операция против повстанцев когда была? С конца 40-х ими занималось местное НКВД. Как, чтобы местные власти жиром не заплывали. Простите - результаты борьбы можете озвучить?
А ведь история могла пойти совсем по другому. Этакая реперная точка.
В альтернативной истории пара киян приезжает домой на два года раньше.
сов'єтский союз распадается в 89-ом. Красные директора и мафия еще не так сильны. Мы выбираем Черовола папу. И понеслось. Вторая Франция. Украинское чудо. Экономический лидер СНГ. Все бывшие республики пытаются курыться под влиянием и защитой Киева.
Два киянина. Роль личности в истории
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06.07.2025 10:49 Ответить
Ждуни геть знахабніли на довбаному "язику" без боязні почали писати пости,до чого Україна рухається,в 22 році ця наволоч при чому не рядові українці ,а так звана "єліта" дерла за поребрик аж "шуба заверталася",а тут вже із сховку виповзла ось вам українці і причина як стелить ху.ло "рюзких абижают"... то кого в Україні денацифіцирює москальська наволоч....
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06.07.2025 12:15 Ответить
Встигнуть. А пильні прикордонники радісно їх пропустять, перераховуючи свіжі купюри.
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06.07.2025 10:29 Ответить
нууу...
треба було вчитися на прикордонника.
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06.07.2025 10:31 Ответить
Ха! Туди кого попало не візьмуть
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06.07.2025 10:33 Ответить
А що, ліміту ж не існує. Можно і 100500 разів цей стан продовжувати, доки ще є у країні якесь населення.
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06.07.2025 09:23 Ответить
Можно продовжувати доти,поки в макітрах 73% не добавиться розуму.До речі продовжувати не передбачено ніяким законом.Ніхто і не бачив документа про введення військового стану з підписом ішака і печаткою.Цирк продовжується,нарід задоволений,і підтримує нелоха в кількості 65%.
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06.07.2025 09:41 Ответить
Я попытаюсь вам помочь. Озвучьте ваши требования. Это должен быть оригинал документа, с чернильной подписью президента и мокрой печатью? Вам его подвести по адресу, или вы подьедете ознакомиться? Ваши условия чтобы вы поверили в его существование?
Три года назад где то херню услышали и с ней живете.
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06.07.2025 10:24 Ответить
Копія оригінала!!!Дебілам будеш казки розповідати!!!Договір про корисні копалини теж без підписів ???Клоун зебільний.
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06.07.2025 11:22 Ответить
Мокра печатка і підпис обовязкові,без них-туалетний папір
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06.07.2025 11:23 Ответить
Да зараз ніхто нічого не підписує.В СМІ брякнуть,що щось там підписали,і ок.
Зе не Трумп.Це рудий любить щось підписати і всім на камеру показати.Від Зе ми такого не бачили.
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06.07.2025 11:41 Ответить
До речі,якщо логічно мислити,що бескінечне продовження війскового стану незаконне,то такий компромат на себе Зе тим більше підписувати не буде.
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06.07.2025 11:44 Ответить
Тобі за срузьким корабльом,ну ти зрозумів
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06.07.2025 11:25 Ответить
Скажи васько,а чим передбачене бескінечне продовження,навіть,якщо і існує теоритично той папірець.
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06.07.2025 11:35 Ответить
Своих детишек пусть тоже на фронт отправляют.
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06.07.2025 09:39 Ответить
Їхні дітки давно вже тримають оборону в Монако та на Мальті.
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06.07.2025 10:32 Ответить
Як казав товаріщь єрмак: військовий стан і закриті кордони для холопів будуть доти, доки рівень підтримки потужного Лідора реально не досягне 64%
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06.07.2025 09:42 Ответить
Ну, не такій кордони й закриті. Ти ж вибрався якось.
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06.07.2025 10:09 Ответить
Я від вас, зебілів, свалив ще в 2019 році. Піздєц був прогнозований
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06.07.2025 11:56 Ответить
По перше -я порохобот. По друге- звалив то й не кизди. Переймайся чистотою панських унітазів.
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06.07.2025 12:25 Ответить
Спочатку ти вийди на Болотную.
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06.07.2025 10:03 Ответить
МАму і татуся зеленого лайна, туди, мусорню Дипутатів, прокурорів. Вже закінчується їх прислуга. Мужиків немає ні у селах, ні по містам. Тільки мусорна шваль і мажори. Суки, а гроші де має брати Країна? На відосиких і ********* крнцертиках і серіальчиках. *********. Як я хочу щоб ти і уся твоя недородини, повільно і болюче здохла!
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06.07.2025 10:15 Ответить
Предложение замечательное.
Теперь предложи способ сделать это.
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06.07.2025 10:20 Ответить
дайте дрони на фронт,тоді вводьте стани підори.
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06.07.2025 10:19 Ответить
Какая, блин, мобилизация. Только вокруг меня минимум 10 ухилянтов.😕
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06.07.2025 10:26 Ответить
Себе не рахували? )
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06.07.2025 10:47 Ответить
Серьёзно? ДА, серьёзно, а ты не верил?©
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06.07.2025 10:54 Ответить
А хіба можна продовжувати, здається, що можна лише ввести
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06.07.2025 10:59 Ответить
Так.
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06.07.2025 11:47 Ответить
Припинити мобiлiзацiю,хвате людей держат за дурнiв,думаеш люди не розумiють нашо тобi мобiлiзацiя потрiбна,бо своего народа боiшься бiльше кацапiв.
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06.07.2025 11:09 Ответить
Ну що ж на Київ так на Київ!
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06.07.2025 12:30 Ответить
 
 