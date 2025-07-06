На следующей пленарной неделе Рада снова продлит мобилизацию и военное положение, - Железняк

На следующей пленарной неделе ВР снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала СНБО примет указы, далее президент подаст законопроекты в Раду, а уже потом Рада их одобрит.

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"Соответственно, снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года", - уточнил нардеп.