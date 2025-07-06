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Наступного пленарного тижня Рада знову продовжить мобілізацію та воєнний стан, - Железняк

Верховна Рада підтримала закон про визнання компетентностей волонтерів

На наступному пленарному тижні ВР знову, вже 16-й раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спочатку РНБО прийме укази, далі президент подасть законопроєкти до Ради, а вже потім Рада їх схвалить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації до 6 серпня

"Відповідно знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року", - уточнив нардеп.

Автор: 

ВР (15077) мобілізація (3146) воєнний стан (577) Железняк Ярослав (574)


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Топ коментарі
+18
А у цей же час, у ВРУ, разом із стефанчуками, аброхамієм, гетьманцевим та ще 120 служками, зеленський вносить антиЗаконний проект щодо зняття кримінальної відповідальності за мародерство на закупівлях для Захисників України!!
За такі проекти, треба вішати їх авторів, переді ВРУ, і показувати по каганалах олігархів, як в Україні, боряться з мародерами на крові!
Доречі, ВРУ уже три тижні недієздатна з стефанчуками!! Самовільно, потікали служки на канікули, за кордон… Ось тобі, стефанчук з аброхамієм, і СЗЧ !!!
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06.07.2025 09:02 Відповісти
+7
Вже й Ви підтримуєте мою пропозицію - розвішувати депутатів на стовпах перед ВР..

Це скільки ж зекономимо й мавіків на фронт закупимо..
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06.07.2025 09:26 Відповісти
+7
Я ще років 15 тому пропонував: на другий день після виборів усіх "розвішувати" й починати нові вибори...
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06.07.2025 09:32 Відповісти
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І знову на три місяці.
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06.07.2025 09:02 Відповісти
І знову на три місяці.
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06.07.2025 09:02 Відповісти
А у цей же час, у ВРУ, разом із стефанчуками, аброхамієм, гетьманцевим та ще 120 служками, зеленський вносить антиЗаконний проект щодо зняття кримінальної відповідальності за мародерство на закупівлях для Захисників України!!
За такі проекти, треба вішати їх авторів, переді ВРУ, і показувати по каганалах олігархів, як в Україні, боряться з мародерами на крові!
Доречі, ВРУ уже три тижні недієздатна з стефанчуками!! Самовільно, потікали служки на канікули, за кордон… Ось тобі, стефанчук з аброхамієм, і СЗЧ !!!
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06.07.2025 09:02 Відповісти
Вже й Ви підтримуєте мою пропозицію - розвішувати депутатів на стовпах перед ВР..

Це скільки ж зекономимо й мавіків на фронт закупимо..
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06.07.2025 09:26 Відповісти
Я ще років 15 тому пропонував: на другий день після виборів усіх "розвішувати" й починати нові вибори...
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06.07.2025 09:32 Відповісти
Простите сударыня, он вы какой то бред пишите.
Чтоб вы знали, депутаты это наши, родные избранники. Их мы, народ облекли доверием. Из десятков каздидатов избрали самых достойных. Тех которые отвечают нашим чаяниям. И кто то будет их вешать. Не устраивают? Отзовите.
Кстати, вы лично, за кого отдали ваш голос. Кто из депутатов ваш избранник?
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06.07.2025 10:08 Відповісти
Країна мрії нелоха мародерить на крові і сидіти у кориьа яке захватив потужно і кластерно
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06.07.2025 09:54 Відповісти
Мабуть в Україні ще існують таки розумово відстали, яки не знають, що "продовжувати" воєнний стан не можна, а - його можно лише ввести.???
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06.07.2025 09:10 Відповісти
это как надо не любить себя что бы рисковать жизнью за это конченое ****************
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06.07.2025 09:39 Відповісти
З великою радістю ці мародери-корупціонери натискають кнопки.
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06.07.2025 09:17 Відповісти
на нступний день. після відміни воєнного стану, всю україни накриє майдан справедливості.
і, цього разу, це буде зовсім по іншому.
це, буде ніфіга не "мирний супротив".
чи, встигнуть зелени мародери та їхні холуї здриснути?
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06.07.2025 09:22 Відповісти
Воно не відмінить...воно змиється спочатку до країни, де його гроші і яка немає договору про екстрадицію..його літак базується в Польщі..
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06.07.2025 09:28 Відповісти
як бачимо, зе!гніда, поки не знайшов притулок.
і, до речі. не, його літак! а, літак держави україна.
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06.07.2025 09:52 Відповісти
І "смєтуни" підтягнуться
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06.07.2025 09:35 Відповісти
у перших рядах.
і будуть стукати п'яткою у груди і волати, як вони ненавидили зелену наволоч, все життя.
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06.07.2025 09:46 Відповісти
А ,"смєтуни" це ті хто ******* сметану?
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06.07.2025 09:52 Відповісти
А зараз чого не накриває, не на часі ?
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06.07.2025 09:41 Відповісти
Зараз "забусярять". Тому так, не на часі..
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06.07.2025 09:46 Відповісти
а зараз: або штики у землю і палити банкову, або захищати батьківщину.
і, зараз у зе!шобли 500 тищ мєнтів і людолови з тцк.
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06.07.2025 09:47 Відповісти
А потім менти кудись дінуться ?
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06.07.2025 10:03 Відповісти
шо ви таке кажете?
мєнти потрібні будь якій владі.
але, як ви пам'ятаєте, був львівський омон. івано франківський, навіть київський. а був луганський, донецький і особливо сімферопольський.
у мєнтів, є особлива риса характеру, "чуйка". коли мєнти відчувають, що їх йдуть *******, вони відразу переходять на біг повстанців.
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06.07.2025 10:10 Відповісти
Хочеш сказати, що війна у нас тому що вона вигідна Зеленському?
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06.07.2025 10:04 Відповісти
А що, ліміту ж не існує. Можно і 100500 разів цей стан продовжувати, доки ще є у країні якесь населення.
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06.07.2025 09:23 Відповісти
Можно продовжувати доти,поки в макітрах 73% не добавиться розуму.До речі продовжувати не передбачено ніяким законом.Ніхто і не бачив документа про введення військового стану з підписом ішака і печаткою.Цирк продовжується,нарід задоволений,і підтримує нелоха в кількості 65%.
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06.07.2025 09:41 Відповісти
Своих детишек пусть тоже на фронт отправляют.
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06.07.2025 09:39 Відповісти
Як казав товаріщь єрмак: військовий стан і закриті кордони для холопів будуть доти, доки рівень підтримки потужного Лідора реально не досягне 64%
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06.07.2025 09:42 Відповісти
Ну, не такій кордони й закриті. Ти ж вибрався якось.
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06.07.2025 10:09 Відповісти
Треба виходити на майдан!!!
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06.07.2025 09:57 Відповісти
Спочатку ти вийди на Болотную.
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06.07.2025 10:03 Відповісти
 
 