Наступного пленарного тижня Рада знову продовжить мобілізацію та воєнний стан, - Железняк

На наступному пленарному тижні ВР знову, вже 16-й раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спочатку РНБО прийме укази, далі президент подасть законопроєкти до Ради, а вже потім Рада їх схвалить.

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"Відповідно знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року", - уточнив нардеп.