Наступного пленарного тижня Рада знову продовжить мобілізацію та воєнний стан, - Железняк
На наступному пленарному тижні ВР знову, вже 16-й раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, спочатку РНБО прийме укази, далі президент подасть законопроєкти до Ради, а вже потім Рада їх схвалить.
"Відповідно знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року", - уточнив нардеп.
Топ коментарі
+18 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар06.07.2025 09:02 Відповісти Посилання
+7 Марина #594701
показати весь коментар06.07.2025 09:26 Відповісти Посилання
+7 Oxa Ogel
показати весь коментар06.07.2025 09:32 Відповісти Посилання
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За такі проекти, треба вішати їх авторів, переді ВРУ, і показувати по каганалах олігархів, як в Україні, боряться з мародерами на крові!
Доречі, ВРУ уже три тижні недієздатна з стефанчуками!! Самовільно, потікали служки на канікули, за кордон… Ось тобі, стефанчук з аброхамієм, і СЗЧ !!!
Це скільки ж зекономимо й мавіків на фронт закупимо..
Чтоб вы знали, депутаты это наши, родные избранники. Их мы, народ облекли доверием. Из десятков каздидатов избрали самых достойных. Тех которые отвечают нашим чаяниям. И кто то будет их вешать. Не устраивают? Отзовите.
Кстати, вы лично, за кого отдали ваш голос. Кто из депутатов ваш избранник?
і, цього разу, це буде зовсім по іншому.
це, буде ніфіга не "мирний супротив".
чи, встигнуть зелени мародери та їхні холуї здриснути?
і, до речі. не, його літак! а, літак держави україна.
і будуть стукати п'яткою у груди і волати, як вони ненавидили зелену наволоч, все життя.
і, зараз у зе!шобли 500 тищ мєнтів і людолови з тцк.
мєнти потрібні будь якій владі.
але, як ви пам'ятаєте, був львівський омон. івано франківський, навіть київський. а був луганський, донецький і особливо сімферопольський.
у мєнтів, є особлива риса характеру, "чуйка". коли мєнти відчувають, що їх йдуть *******, вони відразу переходять на біг повстанців.