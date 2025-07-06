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Новости Восстановление Украины
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Готовим новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее в обороне, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по обороне и восстановлению.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении",- заявил президент.

Зеленский добавил, что соглашения по восстановлению могут быть заключены уже на следующей неделе.

"Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины - новым соглашениям с партнерами, а также во многом - восстановлению справедливости",- сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский провел разговор с Мерцем: Обсудили восстановление Украины после завершения войны

Автор: 

Зеленский Владимир (21142) оборона (5256) восстановления (153)


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Топ комментарии
+22
Власне, й додати нічого
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06.07.2025 21:00 Ответить
+14
Час.Він тупо просирає час
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06.07.2025 20:59 Ответить
+14
не тупо.. Оманська Гнида СВІДОМО просирає час щоб здати Україну
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06.07.2025 21:02 Ответить
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Час.Він тупо просирає час
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06.07.2025 20:59 Ответить
не тупо.. Оманська Гнида СВІДОМО просирає час щоб здати Україну
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06.07.2025 21:02 Ответить
Власне, й додати нічого
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06.07.2025 21:00 Ответить
вперше чую щоб словесний понос якось допомогав

тим паче зельоний понос Оманської Гниди
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06.07.2025 21:01 Ответить
Вона своя людина
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06.07.2025 21:08 Ответить
Трепло.
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06.07.2025 21:05 Ответить
Ви тільки оцініть фотку, який цілеспрямований погляд, куди там шарікову до нього
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06.07.2025 21:06 Ответить
А як вам ця. Типу сфоткай,який я вумний
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06.07.2025 21:15 Ответить
І тут несподівано у кабінет зайшли Порошенко з Кличком...
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06.07.2025 22:05 Ответить
Ну - хоч балачки
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06.07.2025 21:07 Ответить
Єс! Нові безпекові угоди!
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06.07.2025 21:08 Ответить
Нова потужна угода про рідкоземельне в обмін на військову допомогу. Шах і мат, жалюгідні порохоботи!
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06.07.2025 21:35 Ответить
а що попередні 28 не працюють??яке ж воно огидне,таке відчуття що йому камера потрібна для підтримки градуса нарцистизму,кошмари сняться без авацій
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06.07.2025 21:10 Ответить
Нові домовленості № 100500 потужність level 100
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06.07.2025 21:11 Ответить
Той самий пізичний дьож...
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06.07.2025 21:13 Ответить
А те що рашисти кожен день убивають десятки мирних жителів ,руйнують міста і села і продовжують просуватись, жодного слова.
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06.07.2025 21:16 Ответить
де захист від шахедів ****?
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06.07.2025 21:26 Ответить
"так це ж було вже"(с).
невже Літвін підсунув лідору старий текст
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06.07.2025 21:27 Ответить
Тупориле чмо вже зробило Україну "сильнішою" в наступі, тепер ще зробить "сильнішою" в обороні, Геть мудака безтолкового!
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06.07.2025 21:39 Ответить
Вже тошнить одне і теж, ви вмерайте а ми щось домовляємось!
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06.07.2025 21:47 Ответить
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06.07.2025 21:48 Ответить
Не буреть нас в НАТО не тільки по причині війни, а бояться, що Боневтік буде блокувати їх бюджет, змушуючи витрачати гроші на асфальт.
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06.07.2025 21:54 Ответить
Дно
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06.07.2025 21:57 Ответить
Радійте браття! Вас очікує новий сезон шоу! Ще більш безпековіші безпекові угоди ніж ті 27 що вже були.
Українці найбагатші на Землі : бо тільки вони здатні утримувати за 3 мільярди гривень на рік одного телеведучого, що читає з телесуфлера тексти щовечора по 5 хвилин.
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06.07.2025 22:00 Ответить
 
 