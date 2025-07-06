Готовим новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее в обороне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по обороне и восстановлению.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении",- заявил президент.

Зеленский добавил, что соглашения по восстановлению могут быть заключены уже на следующей неделе.

"Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины - новым соглашениям с партнерами, а также во многом - восстановлению справедливости",- сказал глава государства.

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