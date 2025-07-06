Готовим новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее в обороне, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по обороне и восстановлению.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении",- заявил президент.
Зеленский добавил, что соглашения по восстановлению могут быть заключены уже на следующей неделе.
"Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины - новым соглашениям с партнерами, а также во многом - восстановлению справедливости",- сказал глава государства.
Топ комментарии
+22 Alex Newman
показать весь комментарий06.07.2025 21:00 Ответить Ссылка
+14 Bogdan #603107
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+14 Alex G.
показать весь комментарий06.07.2025 21:02 Ответить Ссылка
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тим паче зельоний понос Оманської Гниди
невже Літвін підсунув лідору старий текст
Українці найбагатші на Землі : бо тільки вони здатні утримувати за 3 мільярди гривень на рік одного телеведучого, що читає з телесуфлера тексти щовечора по 5 хвилин.