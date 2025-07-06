Готуємо нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою в обороні,- Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові домовленності з партнерами щодо оборони та відновлення.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні",- заявив президент.

Зеленський додав, що угоди щодо відновлення можуть бути укладені вже наступного тижня.

"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості",- сказав очільник держави.

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