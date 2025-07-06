УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8041 відвідувач онлайн
Новини Відновлення України
367 18

Готуємо нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою в обороні,- Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові домовленності з партнерами щодо оборони та відновлення.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні",- заявив президент.

Зеленський додав, що угоди щодо відновлення можуть бути укладені вже наступного тижня.

"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості",- сказав очільник держави.

Читайте також: Зеленський провів розмову із Мерцом: Обговорили відновлення України після завершення війни

Автор: 

Зеленський Володимир (24644) оборона (4862) відновлення (613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Власне, й додати нічого
показати весь коментар
06.07.2025 21:00 Відповісти
+4
не тупо.. Оманська Гнида СВІДОМО просирає час щоб здати Україну
показати весь коментар
06.07.2025 21:02 Відповісти
+3
Час.Він тупо просирає час
показати весь коментар
06.07.2025 20:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час.Він тупо просирає час
показати весь коментар
06.07.2025 20:59 Відповісти
не тупо.. Оманська Гнида СВІДОМО просирає час щоб здати Україну
показати весь коментар
06.07.2025 21:02 Відповісти
Час.Він тупо просирає час
показати весь коментар
06.07.2025 20:59 Відповісти
Власне, й додати нічого
показати весь коментар
06.07.2025 21:00 Відповісти
вперше чую щоб словесний понос якось допомогав

тим паче зельоний понос Оманської Гниди
показати весь коментар
06.07.2025 21:01 Відповісти
Цікаво, а олена зеленська-******** знає, що за її програму відповідає очільниця руху «За Януковича»?




показати весь коментар
06.07.2025 21:04 Відповісти
Вона своя людина
показати весь коментар
06.07.2025 21:08 Відповісти
Трепло.
показати весь коментар
06.07.2025 21:05 Відповісти
Наркоману POHUY, аби криптогаманець розпухав
показати весь коментар
06.07.2025 21:06 Відповісти
Ви тільки оцініть фотку, який цілеспрямований погляд, куди там шарікову до нього
показати весь коментар
06.07.2025 21:06 Відповісти
А як вам ця. Типу сфоткай,який я вумний
показати весь коментар
06.07.2025 21:15 Відповісти
Ну - хоч балачки
показати весь коментар
06.07.2025 21:07 Відповісти
Єс! Нові безпекові угоди!
показати весь коментар
06.07.2025 21:08 Відповісти
а що попередні 28 не працюють??яке ж воно огидне,таке відчуття що йому камера потрібна для підтримки градуса нарцистизму,кошмари сняться без авацій
показати весь коментар
06.07.2025 21:10 Відповісти
Нові домовленості № 100500 потужність level 100
показати весь коментар
06.07.2025 21:11 Відповісти
Якось НАРКОМАН було артистом і розмовляло ротом.
Це так кокс впливає?
показати весь коментар
06.07.2025 21:12 Відповісти
Той самий пізичний дьож...
показати весь коментар
06.07.2025 21:13 Відповісти
А те що рашисти кожен день убивають десятки мирних жителів ,руйнують міста і села і продовжують просуватись, жодного слова.
показати весь коментар
06.07.2025 21:16 Відповісти
 
 