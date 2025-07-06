Готуємо нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою в обороні,- Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував нові домовленності з партнерами щодо оборони та відновлення.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні",- заявив президент.
Зеленський додав, що угоди щодо відновлення можуть бути укладені вже наступного тижня.
"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості",- сказав очільник держави.
Топ коментарі
+8 Alex Newman
показати весь коментар06.07.2025 21:00 Відповісти Посилання
+4 Alex G.
показати весь коментар06.07.2025 21:02 Відповісти Посилання
+3 Bogdan #603107
показати весь коментар06.07.2025 20:59 Відповісти Посилання
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тим паче зельоний понос Оманської Гниди
Це так кокс впливає?