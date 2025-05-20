УКР
Новини Зеленський та Мерц провели розмову
Зеленський провів розмову із Мерцом: Обговорили відновлення України після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 травня, провів телефонну розмову федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував за сильну та конструктивну позицію щодо підтримки України. Обговорили нашу вчорашню розмову з Президентом Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами", - зазначив він. 

Президент зауважив, що сторони максимально координують всі контакти та кроки.

"Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром. Ми також говорили про відновлення України після завершення війни. Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати. Дякую за підтримку", - додав Зеленський.

Німеччина (7670) Зеленський Володимир (25253) відновлення (652) Мерц Фрідріх (221)
Топ коментарі
+5
Вкраїнчику, бери приклад з приЗедента, закінчуй війну в своєй галавє, бо лідор вже вастанавлєнієм зайнявся...
20.05.2025 18:03 Відповісти
20.05.2025 18:03 Відповісти
+5
Он чим у нього голова зайнята! Асфальт спокою не дає.
20.05.2025 18:05 Відповісти
20.05.2025 18:05 Відповісти
+4
20.05.2025 17:44 Відповісти
20.05.2025 17:44 Відповісти
20.05.2025 17:44 Відповісти
20.05.2025 17:44 Відповісти
Ретельніше треба з цитатами зе-макаки. В оригіналі було "мозоку", а не "мозку".
20.05.2025 18:18 Відповісти
20.05.2025 18:18 Відповісти
оригіналі?
20.05.2025 18:24 Відповісти
20.05.2025 18:24 Відповісти
Відновлення?! В Золочеві вже відновили з переплатою в 4 рази, то ***** знову зруйнувало, а на армію грошей не вистачає, ********** шмигаль!!!
20.05.2025 17:51 Відповісти
20.05.2025 17:51 Відповісти
Вкраїнчику, бери приклад з приЗедента, закінчуй війну в своєй галавє, бо лідор вже вастанавлєнієм зайнявся...
20.05.2025 18:03 Відповісти
20.05.2025 18:03 Відповісти
Он чим у нього голова зайнята! Асфальт спокою не дає.
20.05.2025 18:05 Відповісти
20.05.2025 18:05 Відповісти
Це що, такий прикол?
20.05.2025 18:14 Відповісти
20.05.2025 18:14 Відповісти
Теля в гузні,він з довбнею!
20.05.2025 18:36 Відповісти
20.05.2025 18:36 Відповісти
Та ні, він сам довбень!
20.05.2025 18:58 Відповісти
20.05.2025 18:58 Відповісти
Поговорили про Нью-Васюки...
20.05.2025 18:56 Відповісти
20.05.2025 18:56 Відповісти
Велике крадівництво 2.
20.05.2025 19:02 Відповісти
20.05.2025 19:02 Відповісти
віллу в Італії недобудував...
20.05.2025 19:06 Відповісти
20.05.2025 19:06 Відповісти
Яка в нього "бурна" діяльність,верніше видимість діяльності від якої ніякого толку.
20.05.2025 20:30 Відповісти
20.05.2025 20:30 Відповісти
 
 