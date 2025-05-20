Зеленський провів розмову із Мерцом: Обговорили відновлення України після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 травня, провів телефонну розмову федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував за сильну та конструктивну позицію щодо підтримки України. Обговорили нашу вчорашню розмову з Президентом Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами", - зазначив він.

Президент зауважив, що сторони максимально координують всі контакти та кроки.

"Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром. Ми також говорили про відновлення України після завершення війни. Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати. Дякую за підтримку", - додав Зеленський.

