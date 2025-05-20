Зеленский провел разговор с Мерцем: Обсудили восстановление Украины после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за сильную и конструктивную позицию по поддержке Украины. Обсудили наш вчерашний разговор с Президентом Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами", - отметил он.

Президент отметил, что стороны максимально координируют все контакты и шаги.

"Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые действительно могут закончить эту войну справедливым миром. Мы также говорили о восстановлении Украины после завершения войны. Мы должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать. Спасибо за поддержку", - добавил Зеленский.

