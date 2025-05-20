РУС
Новости Зеленский и Мерц провели разговор
769 13

Зеленский провел разговор с Мерцем: Обсудили восстановление Украины после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за сильную и конструктивную позицию по поддержке Украины. Обсудили наш вчерашний разговор с Президентом Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами", - отметил он.

Президент отметил, что стороны максимально координируют все контакты и шаги.

"Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые действительно могут закончить эту войну справедливым миром. Мы также говорили о восстановлении Украины после завершения войны. Мы должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать. Спасибо за поддержку", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен, Стубб, Мерц и Мелони рассказали об общении с Трампом после его разговора с Путиным

Автор: 

Германия (7229) Зеленский Владимир (21714) восстановления (169) Фридрих Мерц (216)
Топ комментарии
+5
Вкраїнчику, бери приклад з приЗедента, закінчуй війну в своєй галавє, бо лідор вже вастанавлєнієм зайнявся...
20.05.2025 18:03 Ответить
+5
Он чим у нього голова зайнята! Асфальт спокою не дає.
20.05.2025 18:05 Ответить
+4
20.05.2025 17:44 Ответить
20.05.2025 17:44 Ответить
Ретельніше треба з цитатами зе-макаки. В оригіналі було "мозоку", а не "мозку".
20.05.2025 18:18 Ответить
оригіналі?
20.05.2025 18:24 Ответить
Відновлення?! В Золочеві вже відновили з переплатою в 4 рази, то ***** знову зруйнувало, а на армію грошей не вистачає, ********** шмигаль!!!
20.05.2025 17:51 Ответить
20.05.2025 18:03 Ответить
20.05.2025 18:05 Ответить
Це що, такий прикол?
20.05.2025 18:14 Ответить
Теля в гузні,він з довбнею!
20.05.2025 18:36 Ответить
Та ні, він сам довбень!
20.05.2025 18:58 Ответить
Поговорили про Нью-Васюки...
20.05.2025 18:56 Ответить
Велике крадівництво 2.
20.05.2025 19:02 Ответить
віллу в Італії недобудував...
20.05.2025 19:06 Ответить
Яка в нього "бурна" діяльність,верніше видимість діяльності від якої ніякого толку.
20.05.2025 20:30 Ответить
 
 