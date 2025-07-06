РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8667 посетителей онлайн
Новости Коллапс в аэропортах РФ
1 339 37

Второй день подряд в РФ отменяют сотни рейсов в аэропортах из-за "безопасности" полетов

аэропорт РФ

В воскресенье, 6 июля, в российских аэропортах было отменено 287 рейсов и задержано еще 106 из-за ограничений, которые вводили "для обеспечения безопасности полетов".

Об этом пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на данные Росавиации, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 - задержаны, в Пулково отменены 90 рейсов и 37 - задержаны. В аэропорту Нижнего Новгорода, который столкнулся с наиболее длительными ограничениями из-за дроновой опасности, было отменено 26 рейсов, еще 13 - задержаны.

Временно не обслуживают рейсы и аэропорты в Пскове, Иваново, Калуге, Санкт-Петербурге и Тамбове.

Напомним, что 5 июля в российских аэропортах возник коллапс из-за угрозы атаки дронов, сотню рейсов отменили.

Смотрите также: Из-за угрозы атаки дронов возник коллапс в аэропортах РФ: отменены почти 100 рейсов. ВИДЕО

Автор: 

аэропорт (1513) россия (96505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Не знаю що наші зробили, але потрібно подібного більше. Більше колапсу в російській логістиці навіть у цивільній. Це крок до невдоволення глубіннава народа до держави Кацапстан.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:35 Ответить
+5
показать весь комментарий
06.07.2025 21:27 Ответить
+4
А шо случилось? 🤔
показать весь комментарий
06.07.2025 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.07.2025 21:27 Ответить
А шо случилось? 🤔
показать весь комментарий
06.07.2025 21:31 Ответить
Калуга - там десь Кіля Ізірів сидить
показать весь комментарий
06.07.2025 21:34 Ответить
Не знаю що наші зробили, але потрібно подібного більше. Більше колапсу в російській логістиці навіть у цивільній. Це крок до невдоволення глубіннава народа до держави Кацапстан.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:35 Ответить
Так, глибинних треба доводити до відключки в будь який спосіб.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:38 Ответить
Слава БОНЕВТИКУ!
показать весь комментарий
06.07.2025 21:36 Ответить
Патужна как для четвертого года войны. Нам дома подъездами сносят вместе с жителями а касапы наконец не смогут в Турцию слетать. Думаю ещё пару раз так и победа будет наша. Должно сработать.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:36 Ответить
А деякі навіть мовою окупанта розмовляють.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:39 Ответить
Ви наче не в Києві мешкаєте
показать весь комментарий
06.07.2025 21:41 Ответить
Тю, Ви навіть мій будинок змалювали, але я з іншого акка писала - він тепер у довічному..))
показать весь комментарий
06.07.2025 21:49 Ответить
Марина #594701 я позабочусь, чтобы и этот твой аккаунт оказался в вечном бане.
На основании фашизма.
Ты, кста, мовна шаболда, тест на Питер пррошла?
показать весь комментарий
06.07.2025 21:53 Ответить
Ротяку й сраку не порви.
показать весь комментарий
06.07.2025 22:07 Ответить
фашистка Марина #594701
Ок.
Договорились.
показать весь комментарий
06.07.2025 22:10 Ответить
Фаши́зм - різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування. А прохання не писати мовою агресора-фашиста, нациста і рашиста, на якій віддавали і віддають накази на удари ракетами, бомбами, снарядами по мирних громадянах, по лікарнях, школах...це збереження своєї ідентичності, держави і життя, як подалі відійти від хворого, бо рашисти йдуть до нас нав'язувати нам свою мову, культуру, релігію.
показать весь комментарий
06.07.2025 22:09 Ответить
Марина #594701 ты в какой бригаде ЗСУ служишь, шаболда нафронтница?
показать весь комментарий
06.07.2025 21:42 Ответить
Марина #594701 свинопсина....ау. В какой бригаде служишь?
показать весь комментарий
06.07.2025 21:45 Ответить
То в основному лишньохромосомі тролі, і то самі тупі з них, більшість вже вивчили Мову своїх Господарів, може не досконало але намагаються щось писати!
показать весь комментарий
06.07.2025 21:46 Ответить
Артем Легенький #606303 мовнюк, тебе сколько лет?
Я надеюсь ты уже на фронте и защищаешь мой тыл?
показать весь комментарий
06.07.2025 21:48 Ответить
Пнх лишньохромосоме потомственно опущене чмо, ти зал.упа піда.російська хто такий щоб цікавитися де я служу?! Твій тил захищають вівцей.би кадирівці кожного дня! Те що ти не військовий а троль імбецил видно з твого нікнейму, нормальні людям приховувати немає чого!
показать весь комментарий
06.07.2025 21:52 Ответить
Не кричи так, последние последние пломбы повыпадают Артем Легенький #606303
ты нигде не служишь. служу я.
93 Омбр.
Поэтому когда я тебя встречу у нас с тобой будет разговор. И поверь. Я не уверен, что ты останешься живой.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:56 Ответить
Ой ой ой, злякався штопаного виєбпн.ого вівцейобами імбецила, піди краще зніми кадирівця з дружини, та сам лягай, 🤣, бо втомилася, поки ти в сколково по клавішам кльопаєш лишньохромосомий виб.лядок!! Повторюю ти тварина ніхто щоб щось у мене питати, і служити можеш хіба що в армії під.дорашки, та й то очком для інших піда.рів! У мене справжні ім'я, а ти своє не пишеш, бо мені ім'я булоб достатньо щоб уточнити чи ти служиш в 93 і ти навіть неправильно абревіатури написав імбецил тупорилий
показать весь комментарий
06.07.2025 22:05 Ответить
Все будут как всегда очень быстро. )
Ты главное не ссы как земленский.
Скоро увидимся.
показать весь комментарий
06.07.2025 22:07 Ответить
Сьогодні якесь нашестя дебілів сколковських..допомогайте, до бану їх
показать весь комментарий
06.07.2025 21:52 Ответить
Ок. Допоможу!
показать весь комментарий
06.07.2025 21:59 Ответить
мовна фашистка Марина #594701 ты кстати, когда на фронт нам помогать?
показать весь комментарий
06.07.2025 22:00 Ответить
З якого переляку я сколківському кацапу буду допомогати?
показать весь комментарий
06.07.2025 22:05 Ответить
Я так понимаю фашистка- шаболда Марина #594701 считает, что Часов Яр обороняют сколковские кацапы?
показать весь комментарий
06.07.2025 22:08 Ответить
Свинособаки сегодня пару часов назад "имитационную" герберу использовали с бч и ****** в жилой дом в Дружковке. Подьезд *****. Это был не Шахед, а Гербера.
А ЗЕпид.расы прродолжают свмотреть телемарахон.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:41 Ответить
Опять скажут что во всем виноватьі хахльі. А насправді в них закінчується ресурс вкрадених іноземних літаків, а нових не дають через санкції. А свої виготовити не здатні. Нема на чому літати. Цей день настав.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:39 Ответить
Мы не летаем и вам латотным нехрен..
показать весь комментарий
06.07.2025 21:41 Ответить
Робить так, щоб кожного дня таке було, хай на підводах за урал їздять
показать весь комментарий
06.07.2025 21:42 Ответить
Хай пішки ходять, звикли літати. На крайняк, на потязі з владівостока до пітера їдуть.
показать весь комментарий
06.07.2025 21:42 Ответить
Куди це кацапське чурбаньйо літає і на яких літаках, якщо всі літаки під санкціями і не обслуговуються?
показать весь комментарий
06.07.2025 21:44 Ответить
Ресурс у Боингов и Аэрбасов довольно большой, но не бесконечный. Мелкое обслуживание расея может и сама делать, а капиталку нет. Вот когда подойдёт срок капиталки - начнется самое интересное
показать весь комментарий
06.07.2025 21:51 Ответить
Думаю, будь-які запчастини (хоч і second hand) безпроблемно ввозяться з Туреччини, Китаю і інших Киргизстанів.
показать весь комментарий
06.07.2025 22:07 Ответить
Вже давно пора в їх аеропортах диспечерські вишки знищити.Поживіть без літаків,як Україна 4й рік.
показать весь комментарий
06.07.2025 22:08 Ответить
 
 