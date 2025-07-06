Второй день подряд в РФ отменяют сотни рейсов в аэропортах из-за "безопасности" полетов
В воскресенье, 6 июля, в российских аэропортах было отменено 287 рейсов и задержано еще 106 из-за ограничений, которые вводили "для обеспечения безопасности полетов".
Об этом пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на данные Росавиации, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 - задержаны, в Пулково отменены 90 рейсов и 37 - задержаны. В аэропорту Нижнего Новгорода, который столкнулся с наиболее длительными ограничениями из-за дроновой опасности, было отменено 26 рейсов, еще 13 - задержаны.
Временно не обслуживают рейсы и аэропорты в Пскове, Иваново, Калуге, Санкт-Петербурге и Тамбове.
Напомним, что 5 июля в российских аэропортах возник коллапс из-за угрозы атаки дронов, сотню рейсов отменили.
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На основании фашизма.
Ты, кста, мовна шаболда, тест на Питер пррошла?
Ок.
Договорились.
Я надеюсь ты уже на фронте и защищаешь мой тыл?
ты нигде не служишь. служу я.
93 Омбр.
Поэтому когда я тебя встречу у нас с тобой будет разговор. И поверь. Я не уверен, что ты останешься живой.
Ты главное не ссы как земленский.
Скоро увидимся.
А ЗЕпид.расы прродолжают свмотреть телемарахон.