Второй день подряд в РФ отменяют сотни рейсов в аэропортах из-за "безопасности" полетов

В воскресенье, 6 июля, в российских аэропортах было отменено 287 рейсов и задержано еще 106 из-за ограничений, которые вводили "для обеспечения безопасности полетов".

Об этом пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на данные Росавиации, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 - задержаны, в Пулково отменены 90 рейсов и 37 - задержаны. В аэропорту Нижнего Новгорода, который столкнулся с наиболее длительными ограничениями из-за дроновой опасности, было отменено 26 рейсов, еще 13 - задержаны.

Временно не обслуживают рейсы и аэропорты в Пскове, Иваново, Калуге, Санкт-Петербурге и Тамбове.

Напомним, что 5 июля в российских аэропортах возник коллапс из-за угрозы атаки дронов, сотню рейсов отменили.

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