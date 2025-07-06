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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Из-за угрозы атаки дронов возник коллапс в аэропортах РФ: отменены почти 100 рейсов. ВИДЕО

В субботу, 5 июля, в российских аэропортах произошел коллапс из-за угрозы атаки дронов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены.

Как пишет Baza, самая тяжелая ситуация - в подмосковном аэропорту "Шереметьево": задержано более 170 рейсов, почти 50 отменены. В результате этого возникло столпотворение. Пассажиры, остающиеся там, смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Люди сидят и лежат на полу, поскольку свободных мест нет уже даже в кафе и бизнес-залах.

В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге также отменены более 30 рейсов, еще около 100 - задержаны. Аэропорт приостанавливал свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. Из-за этого один из самолетов, который смог вылететь из "Шереметьево", вернулся обратно в Москву.

Также задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

Смотрите также: Беспилотники массированно атаковали Москву и Подмосковье: возник сильный пожар. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

аэропорт (1513) россия (96505) дроны (4251)


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Топ комментарии
+19
я 3 роки питаю, чому у них взагалі працюють аеропорти?? туди можна пускати порожні ******** за 10 грн і викликати колапс кожного дня.
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06.07.2025 00:41 Ответить
+16
З росії треба знов зробити невеличку зручну країну в любу точку якої доїдеш за півгодини. На ішаку. Такою як була...
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06.07.2025 00:26 Ответить
+11
І назву повернути - Московія
до речі , карта Московії ж- це темна пляма посеред зеленої
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06.07.2025 00:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
гатовьтє розвальні лєтам.
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06.07.2025 00:22 Ответить
Настав час місцевим ділкам поруч з аеропортами масово відкривати генделики з "стєкломоєм"
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06.07.2025 00:23 Ответить
І чиї ж це безпілотники могли б бути?
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06.07.2025 00:24 Ответить
Не знаю. Мабуть хтось в воєнторзі придбав і бавиться..
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06.07.2025 00:26 Ответить
ХЗ, в нас як деякi тут пишуть лише асфальт та шашлики в наявностi
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06.07.2025 00:28 Ответить
Перефразовуючи одне відоме питання: "А зачєм вам аєропорт?"
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06.07.2025 00:24 Ответить
З росії треба знов зробити невеличку зручну країну в любу точку якої доїдеш за півгодини. На ішаку. Такою як була...
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06.07.2025 00:26 Ответить
І назву повернути - Московія
до речі , карта Московії ж- це темна пляма посеред зеленої
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06.07.2025 00:51 Ответить
Як метастази...
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06.07.2025 00:54 Ответить
Так, і це дерьмо розповзалось по 1/6 суши
«Основы Русского государства были заложены в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1477%E2%80%941478) присоединенияИваном III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Новгородской республики к Великому княжеству Московскому в 1478 году, а также окончательной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5 ликвидации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE монгольского ига в 1480 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A0%D0%93_%D0%91%D0%A0%D0%AD-2 [2]. Унаследовав от предшественников претензионный титул «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 государь всея Руси», Иван III значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 собиранию русских земель»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство - цікаве бачення збирання земель - вони пишуть і не соромляться
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06.07.2025 01:00 Ответить
Час уїпати по аеропортах, поки лопатоїди там понавтикалися, як кільки в банці, пардон, скумбрія по 8 гривень.
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06.07.2025 00:31 Ответить
Теж була така думка, самі себе подавили би )
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06.07.2025 08:26 Ответить
я 3 роки питаю, чому у них взагалі працюють аеропорти?? туди можна пускати порожні ******** за 10 грн і викликати колапс кожного дня.
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06.07.2025 00:41 Ответить
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06.07.2025 00:52 Ответить
Це не тільки колапс, а також удар по їхній логістиці, економіці і таке інше...та і просто чудові відео... Ще б щось на кшталт "Крепкого орешку 2"...
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06.07.2025 09:02 Ответить
Колапс це у нас - 0 % рейсів.
Тому побажаємо наросіі Колапсу з великої букви 🙏
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06.07.2025 01:06 Ответить
А чому б не валити по аеропорту....чи бейця не відросли?
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06.07.2025 04:01 Ответить
Нехай щастить!!! А взагалі непогано було б валити по аеропорту....нехай політають!!
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06.07.2025 04:03 Ответить
Пересічному цапу глибоко похер на затримку рейсів і закриті аеропорти...Там літає 5% населення,а на постійній основі і того менше.
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06.07.2025 05:22 Ответить
Не можу погодитись, пересічному кацапу похєр на подохлих на війні, а от неспроможність полетіти відпочити у Турцію (ну і ********* у готелях всякого) то для них велике горе...
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06.07.2025 09:08 Ответить
Хаос з рейсами і квитками невспівзмірні у нас з влучанями і загиблими.
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06.07.2025 05:36 Ответить
Це тим радіючим баранам які тут весь час нагадують про 73% які хоть поржали??
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06.07.2025 07:38 Ответить
Уря!!!Перемога найдосвідченішого 😀
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06.07.2025 07:20 Ответить
Хотіли "движухи"? Жеріть! Шкода, що не щодня!
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06.07.2025 08:15 Ответить
Какой это коллапс, в Финляндии недавно без всяких дронов отменили около ста авиарейсов, и ничего. Если бы в РФ-ии отменили 1000 авиарейсов, то это было бы немного похоже на коллапс..
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06.07.2025 09:15 Ответить
Портников вже неодноразово закликав бити по районам де є аеропорт, бо це б'є по їх економіці та і багато з тих авіакомпаній які ще літають до них стали замислюватися над припиненням польотів до оркостану або до скорочення рейсів.
А це в період відпочинку ватників викличе їх невдоволення цією ситуацією.
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06.07.2025 10:06 Ответить
 
 