Из-за угрозы атаки дронов возник коллапс в аэропортах РФ: отменены почти 100 рейсов. ВИДЕО

В субботу, 5 июля, в российских аэропортах произошел коллапс из-за угрозы атаки дронов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены.

Как пишет Baza, самая тяжелая ситуация - в подмосковном аэропорту "Шереметьево": задержано более 170 рейсов, почти 50 отменены. В результате этого возникло столпотворение. Пассажиры, остающиеся там, смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Люди сидят и лежат на полу, поскольку свободных мест нет уже даже в кафе и бизнес-залах.

В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге также отменены более 30 рейсов, еще около 100 - задержаны. Аэропорт приостанавливал свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. Из-за этого один из самолетов, который смог вылететь из "Шереметьево", вернулся обратно в Москву.

Также задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

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