Из-за угрозы атаки дронов возник коллапс в аэропортах РФ: отменены почти 100 рейсов. ВИДЕО
В субботу, 5 июля, в российских аэропортах произошел коллапс из-за угрозы атаки дронов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены.
Как пишет Baza, самая тяжелая ситуация - в подмосковном аэропорту "Шереметьево": задержано более 170 рейсов, почти 50 отменены. В результате этого возникло столпотворение. Пассажиры, остающиеся там, смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Люди сидят и лежат на полу, поскольку свободных мест нет уже даже в кафе и бизнес-залах.
В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге также отменены более 30 рейсов, еще около 100 - задержаны. Аэропорт приостанавливал свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. Из-за этого один из самолетов, который смог вылететь из "Шереметьево", вернулся обратно в Москву.
Также задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.
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до речі , карта Московії ж- це темна пляма посеред зеленої
«Основы Русского государства были заложены в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1477%E2%80%941478) присоединенияИваном III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Новгородской республики к Великому княжеству Московскому в 1478 году, а также окончательной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5 ликвидации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE монгольского ига в 1480 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A0%D0%93_%D0%91%D0%A0%D0%AD-2 [2]. Унаследовав от предшественников претензионный титул «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 государь всея Руси», Иван III значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 собиранию русских земель»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство - цікаве бачення збирання земель - вони пишуть і не соромляться
Тому побажаємо наросіі Колапсу з великої букви 🙏
А це в період відпочинку ватників викличе їх невдоволення цією ситуацією.