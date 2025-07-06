Через загрозу атаки дронів виник колапс в аеропортах РФ: скасовано майже 100 рейсів. ВIДЕО

У суботу, 5 липня, у російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у Москві та Санкт-Петербурзі скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.

Як пише Baza, найважча ситуація в підмосковному аеропорту "Шереметьєво", – затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано. У результаті цього виникло стовпотворіння. Пасажири, які перебувають, змішуються з тими, хто ще не залишив аеропорт. Люди сидять та лежать на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.

У аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі також скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано. Аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. Через це один із літаків, який зміг вилетіти з "Шереметьєво", – повернувся назад до Москви.

Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.

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