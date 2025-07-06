Через загрозу атаки дронів виник колапс в аеропортах РФ: скасовано майже 100 рейсів. ВIДЕО
У суботу, 5 липня, у російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що у Москві та Санкт-Петербурзі скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.
Як пише Baza, найважча ситуація в підмосковному аеропорту "Шереметьєво", – затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано. У результаті цього виникло стовпотворіння. Пасажири, які перебувають, змішуються з тими, хто ще не залишив аеропорт. Люди сидять та лежать на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.
У аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі також скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано. Аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. Через це один із літаків, який зміг вилетіти з "Шереметьєво", – повернувся назад до Москви.
Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.
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до речі , карта Московії ж- це темна пляма посеред зеленої
«Основы Русского государства были заложены в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1477%E2%80%941478) присоединенияИваном III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Новгородской республики к Великому княжеству Московскому в 1478 году, а также окончательной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5 ликвидации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE монгольского ига в 1480 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A0%D0%93_%D0%91%D0%A0%D0%AD-2 [2]. Унаследовав от предшественников претензионный титул «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 государь всея Руси», Иван III значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 собиранию русских земель»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство - цікаве бачення збирання земель - вони пишуть і не соромляться
Тому побажаємо наросіі Колапсу з великої букви 🙏