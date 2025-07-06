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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
1 202 15

Через загрозу атаки дронів виник колапс в аеропортах РФ: скасовано майже 100 рейсів. ВIДЕО

У суботу, 5 липня, у російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у Москві та Санкт-Петербурзі скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.

Як пише Baza, найважча ситуація в підмосковному аеропорту "Шереметьєво", – затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано. У результаті цього виникло стовпотворіння. Пасажири, які перебувають, змішуються з тими, хто ще не залишив аеропорт. Люди сидять та лежать на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.

У аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі також скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано. Аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. Через це один із літаків, який зміг вилетіти з "Шереметьєво", – повернувся назад до Москви.

Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.

Дивіться також: Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков’я: виникла сильна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

аеропорт (1857) росія (66560) дрони (5056)


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Топ коментарі
+8
я 3 роки питаю, чому у них взагалі працюють аеропорти?? туди можна пускати порожні ******** за 10 грн і викликати колапс кожного дня.
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06.07.2025 00:41 Відповісти
+7
З росії треба знов зробити невеличку зручну країну в любу точку якої доїдеш за півгодини. На ішаку. Такою як була...
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06.07.2025 00:26 Відповісти
+4
І назву повернути - Московія
до речі , карта Московії ж- це темна пляма посеред зеленої
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06.07.2025 00:51 Відповісти
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гатовьтє розвальні лєтам.
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06.07.2025 00:22 Відповісти
Настав час місцевим ділкам поруч з аеропортами масово відкривати генделики з "стєкломоєм"
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06.07.2025 00:23 Відповісти
І чиї ж це безпілотники могли б бути?
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06.07.2025 00:24 Відповісти
Не знаю. Мабуть хтось в воєнторзі придбав і бавиться..
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06.07.2025 00:26 Відповісти
ХЗ, в нас як деякi тут пишуть лише асфальт та шашлики в наявностi
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06.07.2025 00:28 Відповісти
Перефразовуючи одне відоме питання: "А зачєм вам аєропорт?"
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06.07.2025 00:24 Відповісти
З росії треба знов зробити невеличку зручну країну в любу точку якої доїдеш за півгодини. На ішаку. Такою як була...
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06.07.2025 00:26 Відповісти
І назву повернути - Московія
до речі , карта Московії ж- це темна пляма посеред зеленої
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06.07.2025 00:51 Відповісти
Як метастази...
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06.07.2025 00:54 Відповісти
Так, і це дерьмо розповзалось по 1/6 суши
«Основы Русского государства были заложены в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1477%E2%80%941478) присоединенияИваном III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Новгородской республики к Великому княжеству Московскому в 1478 году, а также окончательной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5 ликвидации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE монгольского ига в 1480 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A0%D0%93_%D0%91%D0%A0%D0%AD-2 [2]. Унаследовав от предшественников претензионный титул «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 государь всея Руси», Иван III значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 собиранию русских земель»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство - цікаве бачення збирання земель - вони пишуть і не соромляться
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06.07.2025 01:00 Відповісти
Час уїпати по аеропортах, поки лопатоїди там понавтикалися, як кільки в банці, пардон, скумбрія по 8 гривень.
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06.07.2025 00:31 Відповісти
я 3 роки питаю, чому у них взагалі працюють аеропорти?? туди можна пускати порожні ******** за 10 грн і викликати колапс кожного дня.
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06.07.2025 00:41 Відповісти
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06.07.2025 00:52 Відповісти
Колапс це у нас - 0 % рейсів.
Тому побажаємо наросіі Колапсу з великої букви 🙏
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06.07.2025 01:06 Відповісти
 
 