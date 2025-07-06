Другий день поспіль в РФ скасовують сотні рейсів в аеропортах через "безпеку" польотів

У неділю, 6 липня, в російських аеропортах було скасовано 287 рейсів та затримано ще 106 через обмеження, які запроваджували "для забезпечення безпеки польотів".

Про це пише телеграм канал Astra з посиланням на дані Росавіації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Шереметьєво скасовано 171 рейс, ще 56 - затримано, у Пулково скасовано 90 рейсів і 37 - затримано. В аеропорту Нижнього Новгорода, який зіткнувся з найбільш тривалими обмеженнями через дронову небезпеку, було скасовано 26 рейсів, ще 13 - затримано.

Тимчасово не обслуговують рейси й аеропорти у Пскові, Іваново, Калузі, Санкт-Петербурзі та Тамбові.

Нагадаємо, що 5 липня у російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів, сотню рейсів скасували.

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