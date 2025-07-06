Другий день поспіль в РФ скасовують сотні рейсів в аеропортах через "безпеку" польотів
У неділю, 6 липня, в російських аеропортах було скасовано 287 рейсів та затримано ще 106 через обмеження, які запроваджували "для забезпечення безпеки польотів".
Про це пише телеграм канал Astra з посиланням на дані Росавіації, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у Шереметьєво скасовано 171 рейс, ще 56 - затримано, у Пулково скасовано 90 рейсів і 37 - затримано. В аеропорту Нижнього Новгорода, який зіткнувся з найбільш тривалими обмеженнями через дронову небезпеку, було скасовано 26 рейсів, ще 13 - затримано.
Тимчасово не обслуговують рейси й аеропорти у Пскові, Іваново, Калузі, Санкт-Петербурзі та Тамбові.
Нагадаємо, що 5 липня у російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів, сотню рейсів скасували.
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усе як хтів *****
всі маршрути завязані на мацкву патаму шо:
"Вся савєцкая зємля
Начінаєтся с крємля..."
наприклад:
Аэрофлот выполняет рейсы между Новосибирском и Владивостоком, но обычно это НЕ прямые рейсы. Чаще всего маршрут включает пересадку в Москве (Шереметьево).
Прямых рейсов между Новосибирском и Владивостоком у Аэрофлота нет, https://www.aeroflot.ru/ru-ru/online_services/purchase/rate/dynamic_pricing по данным поисковых систем.
Просто Москва сама 15 мільйонів + передмістя і транзити в деякі зарубіжні країни.
може підкажеш прямий рейс, то я б квитки замовив... тобі, звичайно
Реєстрація: 04.07.2025
на Індепендет дей зареєструвався ?
патріот Америки ?
кацапура
Я не зрозумію, навіщо ви прив'язалися тільки до нього ?
Ось через таких ідіотів і заводжу нові акаунти...
На основании фашизма.
Ты, кста, мовна шаболда, тест на Питер пррошла?
Ок.
Договорились.
Я надеюсь ты уже на фронте и защищаешь мой тыл?
ты нигде не служишь. служу я.
93 Омбр.
Поэтому когда я тебя встречу у нас с тобой будет разговор. И поверь. Я не уверен, что ты останешься живой.
Ты главное не ссы как земленский.
Скоро увидимся.
И ты сможешь оказаться рядом со мной в Часовом Яре и сделаешь то о чем ты мечтаешь.
Напиши свой номер мобильного тенлефона. Хочешь я тебе напишу свой?
Город Днепр.
**** с бригады Барракуда. С 2014 года ****** русню. рускоговорящий.
С 2025 года буду ******* мовнюков. Жестко - до смерти.
93 бригада. 1 - ая рота.
Слава Украине!
Уж поверь, кеогда я твою сраку найду - ты у меня в руках обосрешься.
Совсем скоро увидимся.
Ты настолько тупая, что даже не понимаешь как это произойдет и где ты упадешь и сдохнешь.
Артем Легенький #606303
100 відсотків, це може навіть не троль в якась тупа малолітка, бо щось вже задвигає таке, що нижче рівня сколівського троля!
06.07.2025 22:29 Відповісти Керування спамом Мені подобається Посилання
Марина #594701
То ти малолєтка??))) Вили звідси, відал-сасун
Всегда помни, что ты должна приехать ко мне в Часов Яр и отдать мне дань.
А ЗЕпид.расы прродолжают свмотреть телемарахон.
P.S. У нормальних країнах ці літаки не приймають з лютого 2022-го року. Ну, хіба що якийсь випадковий Іл-96-300 з лівреєю "пєрзідєнт хйлостана" залетить якось до Вашингтона, але "етодругоє".