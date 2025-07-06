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Новини Колапс в аеропортах РФ
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Другий день поспіль в РФ скасовують сотні рейсів в аеропортах через "безпеку" польотів

аеропорт рф

У неділю, 6 липня, в російських аеропортах було скасовано 287 рейсів та затримано ще 106 через обмеження, які запроваджували "для забезпечення безпеки польотів".

Про це пише телеграм канал Astra з посиланням на дані Росавіації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Шереметьєво скасовано 171 рейс, ще 56 - затримано, у Пулково скасовано 90 рейсів і 37 - затримано. В аеропорту Нижнього Новгорода, який зіткнувся з найбільш тривалими обмеженнями через дронову небезпеку, було скасовано 26 рейсів, ще 13 - затримано.

Тимчасово не обслуговують рейси й аеропорти у Пскові, Іваново, Калузі, Санкт-Петербурзі та Тамбові.

Нагадаємо, що 5 липня у російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів, сотню рейсів скасували.

Дивіться також: Через загрозу атаки дронів виник колапс в аеропортах РФ: скасовано майже 100 рейсів. ВIДЕО

Автор: 

аеропорт (1858) росія (66568)


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Топ коментарі
+19
Не знаю що наші зробили, але потрібно подібного більше. Більше колапсу в російській логістиці навіть у цивільній. Це крок до невдоволення глубіннава народа до держави Кацапстан.
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06.07.2025 21:35 Відповісти
+12
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06.07.2025 21:27 Відповісти
+9
Так, глибинних треба доводити до відключки в будь який спосіб.
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06.07.2025 21:38 Відповісти
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06.07.2025 21:27 Відповісти
А шо случилось? 🤔
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06.07.2025 21:31 Відповісти
алєніх упряжок невистача туристів в Туреччину вивезти
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06.07.2025 22:19 Відповісти
двіжуха, ****
усе як хтів *****
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06.07.2025 22:43 Відповісти
Калуга - там десь Кіля Ізірів сидить
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06.07.2025 21:34 Відповісти
Не знаю що наші зробили, але потрібно подібного більше. Більше колапсу в російській логістиці навіть у цивільній. Це крок до невдоволення глубіннава народа до держави Кацапстан.
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06.07.2025 21:35 Відповісти
Так, глибинних треба доводити до відключки в будь який спосіб.
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06.07.2025 21:38 Відповісти
тим більше логістика кацапських авіаційних маршрутів на нашій стороні -

всі маршрути завязані на мацкву патаму шо:
"Вся савєцкая зємля
Начінаєтся с крємля..."
наприклад:
Аэрофлот выполняет рейсы между Новосибирском и Владивостоком, но обычно это НЕ прямые рейсы. Чаще всего маршрут включает пересадку в Москве (Шереметьево).
Прямых рейсов между Новосибирском и Владивостоком у Аэрофлота нет, https://www.aeroflot.ru/ru-ru/online_services/purchase/rate/dynamic_pricing по данным поисковых систем.
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06.07.2025 22:29 Відповісти
Там десятки різних компаній і прямі рейси звичайно є, тільки дурень полетить через Москву.

Просто Москва сама 15 мільйонів + передмістя і транзити в деякі зарубіжні країни.
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06.07.2025 22:44 Відповісти
Прямых рейсов между Новосибирском и Владивостоком у Аэрофлота нет, https://www.aeroflot.ru/ru-ru/online_services/purchase/rate/dynamic_pricing по данным поисковых систем

може підкажеш прямий рейс, то я б квитки замовив... тобі, звичайно
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06.07.2025 22:47 Відповісти
Перiкл Перемоги

Реєстрація: 04.07.2025

на Індепендет дей зареєструвався ?
патріот Америки ?

кацапура
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06.07.2025 22:49 Відповісти
Аерофлот не всі компанії, їх не один десяток.
Я не зрозумію, навіщо ви прив'язалися тільки до нього ?
Ось через таких ідіотів і заводжу нові акаунти...
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06.07.2025 22:56 Відповісти
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06.07.2025 22:54 Відповісти
Слава БОНЕВТИКУ!
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06.07.2025 21:36 Відповісти
Патужна как для четвертого года войны. Нам дома подъездами сносят вместе с жителями а касапы наконец не смогут в Турцию слетать. Думаю ещё пару раз так и победа будет наша. Должно сработать.
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06.07.2025 21:36 Відповісти
А деякі навіть мовою окупанта розмовляють.
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06.07.2025 21:39 Відповісти
Ви наче не в Києві мешкаєте
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06.07.2025 21:41 Відповісти
Тю, Ви навіть мій будинок змалювали, але я з іншого акка писала - він тепер у довічному..))
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06.07.2025 21:49 Відповісти
Марина #594701 я позабочусь, чтобы и этот твой аккаунт оказался в вечном бане.
На основании фашизма.
Ты, кста, мовна шаболда, тест на Питер пррошла?
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06.07.2025 21:53 Відповісти
Ротяку й сраку не порви.
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06.07.2025 22:07 Відповісти
фашистка Марина #594701
Ок.
Договорились.
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06.07.2025 22:10 Відповісти
Порвав?))) Штопай бігом.
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06.07.2025 22:12 Відповісти
Тупоголовая фашисткая зелупа Марина #594701 ржет.
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06.07.2025 22:15 Відповісти
Сраку йому вже порвали, кацапи ж вони потомственно опущені з народження!
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06.07.2025 22:25 Відповісти
Фаши́зм - різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування. А прохання не писати мовою агресора-фашиста, нациста і рашиста, на якій віддавали і віддають накази на удари ракетами, бомбами, снарядами по мирних громадянах, по лікарнях, школах...це збереження своєї ідентичності, держави і життя, як подалі відійти від хворого, бо рашисти йдуть до нас нав'язувати нам свою мову, культуру, релігію.
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06.07.2025 22:09 Відповісти
Марина #594701 ты в какой бригаде ЗСУ служишь, шаболда нафронтница?
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06.07.2025 21:42 Відповісти
Марина #594701 свинопсина....ау. В какой бригаде служишь?
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06.07.2025 21:45 Відповісти
То в основному лишньохромосомі тролі, і то самі тупі з них, більшість вже вивчили Мову своїх Господарів, може не досконало але намагаються щось писати!
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06.07.2025 21:46 Відповісти
Артем Легенький #606303 мовнюк, тебе сколько лет?
Я надеюсь ты уже на фронте и защищаешь мой тыл?
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06.07.2025 21:48 Відповісти
Пнх лишньохромосоме потомственно опущене чмо, ти зал.упа піда.російська хто такий щоб цікавитися де я служу?! Твій тил захищають вівцей.би кадирівці кожного дня! Те що ти не військовий а троль імбецил видно з твого нікнейму, нормальні людям приховувати немає чого!
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06.07.2025 21:52 Відповісти
Не кричи так, последние последние пломбы повыпадают Артем Легенький #606303
ты нигде не служишь. служу я.
93 Омбр.
Поэтому когда я тебя встречу у нас с тобой будет разговор. И поверь. Я не уверен, что ты останешься живой.
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06.07.2025 21:56 Відповісти
Ой ой ой, злякався штопаного виєбпн.ого вівцейобами імбецила, піди краще зніми кадирівця з дружини, та сам лягай, 🤣, бо втомилася, поки ти в сколково по клавішам кльопаєш лишньохромосомий виб.лядок!! Повторюю ти тварина ніхто щоб щось у мене питати, і служити можеш хіба що в армії під.дорашки, та й то очком для інших піда.рів! У мене справжні ім'я, а ти своє не пишеш, бо мені ім'я булоб достатньо щоб уточнити чи ти служиш в 93 і ти навіть неправильно абревіатури написав імбецил тупорилий
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06.07.2025 22:05 Відповісти
Все будут как всегда очень быстро. )
Ты главное не ссы как земленский.
Скоро увидимся.
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06.07.2025 22:07 Відповісти
Я б насцьяв хіба що тобі на лице опущене чмо! ПНХ, раз боїшся написати справжнє ім'я, це ще раз підтверджує мої слова!
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06.07.2025 22:23 Відповісти
Заспокойтесь, ця кацапедла вже три камази скарг на нас накатало
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06.07.2025 22:29 Відповісти
Марина #594701 я так понимаю ты на фронте где-то рядом и перевязываешь раненного бойца Артем Легенький #606303?
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06.07.2025 22:33 Відповісти
Я могу леглко тебя принять в 1 -ой роте. Напиши свой домашний номер или номер своего мобильного телефона и я тебе это организую за пару часов.
И ты сможешь оказаться рядом со мной в Часовом Яре и сделаешь то о чем ты мечтаешь.
Напиши свой номер мобильного тенлефона. Хочешь я тебе напишу свой?
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06.07.2025 22:31 Відповісти
Мені достатньо твого справжнього імені, якщо далі тремтиш пішов то ПНХ опущений!
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06.07.2025 22:37 Відповісти
Максим Мороз.
Город Днепр.
**** с бригады Барракуда. С 2014 года ****** русню. рускоговорящий.
С 2025 года буду ******* мовнюков. Жестко - до смерти.
93 бригада. 1 - ая рота.
Слава Украине!
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06.07.2025 22:40 Відповісти
Але якщо хоч пиши номер, я по номеру пробою, в якщо ти якимось чином, хоча це ну шанс 1 на 1⁰⁰0⁰0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 там, то швиденько навчу як розмовляти! Я то вже скинув посилання відповідним людям, у них технічні можливості покраще
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06.07.2025 22:40 Відповісти
Чувак мой номер слишкой известный.
Уж поверь, кеогда я твою сраку найду - ты у меня в руках обосрешься.
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06.07.2025 22:42 Відповісти
Пнх опущений
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06.07.2025 22:45 Відповісти
Ухіллес ЗЕнарко Артем Легенький #606303 скинь свой номер. Не ссы.
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06.07.2025 22:47 Відповісти
Не переживай, я сам тобі наберу якщо ти справжній під.аре
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06.07.2025 22:53 Відповісти
Сьогодні якесь нашестя дебілів сколковських..допомогайте, до бану їх
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06.07.2025 21:52 Відповісти
Ок. Допоможу!
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06.07.2025 21:59 Відповісти
мовна фашистка Марина #594701 ты кстати, когда на фронт нам помогать?
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06.07.2025 22:00 Відповісти
З якого переляку я сколківському кацапу буду допомогати?
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06.07.2025 22:05 Відповісти
Я так понимаю фашистка- шаболда Марина #594701 считает, что Часов Яр обороняют сколковские кацапы?
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06.07.2025 22:08 Відповісти
Сиди й дрочи мовчки. Герой отсосун.
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06.07.2025 22:11 Відповісти
Ты только что поставила на своей жизни крест.
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06.07.2025 22:14 Відповісти
Ти народилось з фу@м на морді.
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06.07.2025 22:16 Відповісти
Марина #594701 Ок.
Совсем скоро увидимся.
Ты настолько тупая, что даже не понимаешь как это произойдет и где ты упадешь и сдохнешь.
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06.07.2025 22:20 Відповісти
Марина #594701 шаболда с **** ЗЕлупы во рту, ответь почему у тебя не хватило ума завалить свое косорылое мовное ***** когда твое плоское очко защищает русязычный чел?
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06.07.2025 22:25 Відповісти
Які ви кацапи тупі..
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06.07.2025 22:27 Відповісти
100 відсотків, це може навіть не троль в якась тупа малолітка, бо щось вже задвигає таке, що нижче рівня сколівського троля!
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06.07.2025 22:29 Відповісти
***** два ЗЕдебила. )))

Артем Легенький #606303

100 відсотків, це може навіть не троль в якась тупа малолітка, бо щось вже задвигає таке, що нижче рівня сколівського троля!

06.07.2025 22:29 Відповісти Керування спамом Мені подобається Посилання

Марина #594701

То ти малолєтка??))) Вили звідси, відал-сасун
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06.07.2025 22:36 Відповісти
Притирочне, то тобі було написано.
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06.07.2025 22:36 Відповісти
Марина #594701 напиши откуда ты...Не ссы.
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06.07.2025 22:43 Відповісти
Я не розумію мову кацапорилих.
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06.07.2025 22:47 Відповісти
Марина #594701 да всем насрать на твои нарративы.
Всегда помни, что ты должна приехать ко мне в Часов Яр и отдать мне дань.
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06.07.2025 22:50 Відповісти
Вибачте, щось пров підлагує, то не Вам було.
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06.07.2025 22:38 Відповісти
Марина #594701 свинособака руснявая скинешь свой номер или мне скинуть свой? Могу показать тебе он-лайн как ты ЗЕшаболда виновата в том что сейчас происходит.
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06.07.2025 22:49 Відповісти
Дебільна кацапська хвойда, йди вже поввшайся.
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06.07.2025 22:55 Відповісти
Для меня , что ****** с востока, что ****** с запада- мовнюки - буду ******* всех.
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06.07.2025 22:51 Відповісти
А ти звідки, чушкан?
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06.07.2025 22:56 Відповісти
Это, кста, последний мой пост. Пойду защищать малоросов и ху@с@сов ЗЕмленского на кшталт ухилянтов Марина #594701 Артем Легенький #606303 Магирус
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06.07.2025 22:55 Відповісти
Свинособаки сегодня пару часов назад "имитационную" герберу использовали с бч и ****** в жилой дом в Дружковке. Подьезд *****. Это был не Шахед, а Гербера.
А ЗЕпид.расы прродолжают свмотреть телемарахон.
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06.07.2025 21:41 Відповісти
Опять скажут что во всем виноватьі хахльі. А насправді в них закінчується ресурс вкрадених іноземних літаків, а нових не дають через санкції. А свої виготовити не здатні. Нема на чому літати. Цей день настав.
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06.07.2025 21:39 Відповісти
Мы не летаем и вам латотным нехрен..
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06.07.2025 21:41 Відповісти
Робить так, щоб кожного дня таке було, хай на підводах за урал їздять
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06.07.2025 21:42 Відповісти
Хай пішки ходять, звикли літати. На крайняк, на потязі з владівостока до пітера їдуть.
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06.07.2025 21:42 Відповісти
Куди це кацапське чурбаньйо літає і на яких літаках, якщо всі літаки під санкціями і не обслуговуються?
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06.07.2025 21:44 Відповісти
Ресурс у Боингов и Аэрбасов довольно большой, но не бесконечный. Мелкое обслуживание расея может и сама делать, а капиталку нет. Вот когда подойдёт срок капиталки - начнется самое интересное
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06.07.2025 21:51 Відповісти
Думаю, будь-які запчастини (хоч і second hand) безпроблемно ввозяться з Туреччини, Китаю і інших Киргизстанів.
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06.07.2025 22:07 Відповісти
Тим більше ці літаки всі вкрадені, як їх приймають в інших країнах?
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06.07.2025 22:23 Відповісти
Відмінне запитання. Вгадайте, якою буде відповіть, якщо поставити його урядам Китаю, Туреччини, ОАЕ, Катару і інших Казахстанів.

P.S. У нормальних країнах ці літаки не приймають з лютого 2022-го року. Ну, хіба що якийсь випадковий Іл-96-300 з лівреєю "пєрзідєнт хйлостана" залетить якось до Вашингтона, але "етодругоє".
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06.07.2025 22:34 Відповісти
Вже давно пора в їх аеропортах диспечерські вишки знищити.Поживіть без літаків,як Україна 4й рік.
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06.07.2025 22:08 Відповісти
Для кацапів горе, аж дві сотні рейсів скасували. А до цього вони літали? І ми літали до 2019 року, коли президент України запускав в роботу аеродроми в різних містах, які вже не працювали і за дешево можна було полетіти закордон і назад. До 2019 року в Україні існували дешеві авіарейси, особливо у бюджетних авіакомпаній, які пропонували перельоти до різних європейських міст. Пошук квитків заздалегідь, в певні дні тижня та у певний час, а також використання сайтів-порівняльників цін, могли значно зменшити вартість подорожі. Такі як Wizz Air, Ryanair, та інші, пропонували низькі ціни на рейси з України до багатьох міст Європи. Повторюся, що при Боневтіку ми все закатали в асфальт.
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06.07.2025 22:15 Відповісти
Бесплатный совет Буданову- когда эта толпа соберется в аэропорту позвонить и сообщить о заложенные взрывчатке в багаже. Представьте как все это стадо ватников будет ломится на выход после сообщения по громкой связи в аэропорту об угрозе взрыва. Я такое проходил в небольшом аэропорту Варшавы в Модлине в октябре прошлого года. Три часа толпа стояла примерно в полукилометре от аэропорта дожидаясь проверки. А затем вся эта толпа также алюром назад в аэропорт.
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06.07.2025 22:17 Відповісти
НАРЕШТІ! Тут і стаття була від Ігоря Луценка, що це треба і можна було зробити ще 2 роки назад
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06.07.2025 22:56 Відповісти
 
 