Участники саммита БРИКС осудили "нападения" на мосты и железнодорожную инфраструктуру РФ
Участники саммита БРИКС, который состоялся под председательством Бразилии, осудили "нападения" на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в декларации лидеров саммита БРИКС.
В документе утверждается, что эти "нападения", которые произошли 31 мая, 1 и 5 июня якобы, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей. Однако декларация не указывает прямо, кто в этом виноват.
Что касается российско-украинской войны, то лидеры БРИКС отметили необходимость "мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии". В этом контексте они отметили африканскую "мирную инициативу" и группы "Друзей мира". Больше войну в Украине не упоминали.
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Це харашо, шо засудили!
А скількох посодють та розстріляють??
Тобто це були несправжні напади, такий собі пранк?
викликати послів країн-підписантів цієї цибулі і провести з ними виховну бесіду
нам від того брікса-фрікса ніякої користі, одна тільки шкода
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нам не потрібні консерви з диких обізян !
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Така сама мразота, як і кацапи...
Може це і є найболючише для засрашки? Логістика залізницею - це 95% всієї (окрім трубопроводної) логистики будь-чого в засрашці. Тобто систематичне знищення рухомого складу та мостів - реально "кнопка" в імперців кінчених. Єдина проблема, невеличка: в України немає засобів для такого "систематичного знищення". Мости - це тільки диверсійну війну масову на території засрашки організовувати. А це - трішки важкувато...