Участники саммита БРИКС, который состоялся под председательством Бразилии, осудили "нападения" на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в декларации лидеров саммита БРИКС.

В документе утверждается, что эти "нападения", которые произошли 31 мая, 1 и 5 июня якобы, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей. Однако декларация не указывает прямо, кто в этом виноват.

Что касается российско-украинской войны, то лидеры БРИКС отметили необходимость "мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии". В этом контексте они отметили африканскую "мирную инициативу" и группы "Друзей мира". Больше войну в Украине не упоминали.

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