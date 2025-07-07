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Новости Саммит БРИКС
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Участники саммита БРИКС осудили "нападения" на мосты и железнодорожную инфраструктуру РФ

брікс

Участники саммита БРИКС, который состоялся под председательством Бразилии, осудили "нападения" на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в декларации лидеров саммита БРИКС.

В документе утверждается, что эти "нападения", которые произошли 31 мая, 1 и 5 июня якобы, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей. Однако декларация не указывает прямо, кто в этом виноват.

Что касается российско-украинской войны, то лидеры БРИКС отметили необходимость "мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии". В этом контексте они отметили африканскую "мирную инициативу" и группы "Друзей мира". Больше войну в Украине не упоминали.

Читайте: Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера на арест МУС

Автор: 

саммит (1230) БРИКС (53) война в Украине (5088)


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Топ комментарии
+43
Тобто коли на Сосії взриваються мости і інфраструктура то це теракти. А коли Сосія тисячами вбиває мирниш людей гатячи щодня ціленаправлено по цивільних будинках то це політична криза яку потрібно врегулювати. Під@раси, одним словом а не друзі миру. Щоб у вас виродків мир такий був
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07.07.2025 01:51 Ответить
+42
а напади на українську іфраструктуру і житлові будинки після яких загинули цивільні українці той брікс не хоче засудити!? Світова дипломатія повинна рішуче відреагувати на цю заяву того кацапо-комуняцького бріксу і засудити цю їхню пропагандонську заяву.
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07.07.2025 01:46 Ответить
+24
Потрібно брікс визнати терористичною організацією.і вісью Зла
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07.07.2025 01:53 Ответить
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Учасники саміту БРІКС засудили "напади"

Це харашо, шо засудили!
А скількох посодють та розстріляють??
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07.07.2025 01:40 Ответить
До речі, чому "напади" в лапках?
Тобто це були несправжні напади, такий собі пранк?
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07.07.2025 01:45 Ответить
ці лапки могли написати редактори з Цензора. якщо брікс робив таку заяву, то він її точно без лапок робив.
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07.07.2025 01:48 Ответить
а напади на українську іфраструктуру і житлові будинки після яких загинули цивільні українці той брікс не хоче засудити!? Світова дипломатія повинна рішуче відреагувати на цю заяву того кацапо-комуняцького бріксу і засудити цю їхню пропагандонську заяву.
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07.07.2025 01:46 Ответить
+💯 👍🏿!

викликати послів країн-підписантів цієї цибулі і провести з ними виховну бесіду

нам від того брікса-фрікса ніякої користі, одна тільки шкода

.
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07.07.2025 02:39 Ответить
мова навіть не про нас. в першу чергу на це мають відреагувати представники G7. далі ЄС та всі інші притомні країни. все має дійти до того, що навіть деякі не настільки упороті країни бріксу мають відкликати свій підпис під тією заявою. бо якщо це принаймні на дипломатичному рівні не присікти зараз, то з великою ймовірністю може скластися так, що вся планета може розділитися на країни, які підтримують добро і які підтримують зло (агресорів і тиранію). і якщо комуняки побачать зараз, що немало країн підтримують їхню агресивну повістку, то тоді ці комуняки стануть ще більш агресивними і будуть ще більше бикувати до світу з вимогою змінити світовий порядок, тобто щоб весь світ обертався навколо Китаю, а про Америку, Захід і НАТО стали всі забувати... а це величезний крок до ескалації і Світової війни, яка по суті вже почалася нападом кацапів на Україну.
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07.07.2025 03:45 Ответить
Все саме так. Це реальний крок до подальшої ескалації на глобальному рівні, це виправдання агресора і звинувачення жертви в тому, що вона захищається
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07.07.2025 04:11 Ответить
Они в эти воды зашли, уже зная исход. Знают исход и в ес и в нато. В конечном счёте мир все равно будет разделён и все сведется к тому, что все со всеми опять будут вынуждены договариваться в ручном режиме
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07.07.2025 05:37 Ответить
только Тегерана - Ялты не будет. И с ****** тоже договариваться не будут, ни в ручном ни в автоматическом режимах
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07.07.2025 06:06 Ответить
А "договариваться в ручном режиме" - це "кулаком по *****"? Бо кацапня лише такий підхід розуміє...
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07.07.2025 06:22 Ответить
с кєм дагаваріватса? с бункерним гітлером? так само будуть як і з наземним гітлером колись дагаварівалісь...
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07.07.2025 07:06 Ответить
Той теж в бункері сидів.
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07.07.2025 08:11 Ответить
Теперь следует написать, что я ватник/кремлебот и будет комбо. Да, я полностью согласен со всеми вами, это больно, но вероятность того, что с ним договорятся гораздо больше в нынешних условиях, чем гаагский трибунал. Более того следующее поколение европейских лидеров-популистов еще вполне может начать с ним вести дела, как ни в чем ни бывало и уж тогда будет полный провал. В конечном счёте, дело и не в Путине, у них там на болотах ничего никогда не поменяется.
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07.07.2025 08:35 Ответить
а найбільша віроятность - так це те, що після нинішніх спроб навести якісь діалоги, то вже навіть його дружбан Рудий Чуб на камеру визнав, що коли він з ху йлом говорить, то таке враження, що ху йло літає на своїй хвилі і не є присутнім на преговорах. така заява свідчить про те, що з ху йлом домовитися неможливо. ну а капітулювати перед ху йлом, ні Україна, ні Європа, ні тим більше Американ не збираються. тому далі не буде ніяких переговорів з ним. це найбільш вірогідний сценарій. і в Гаазі ху йла теж не буде, бо до Гааги воно не доживе. найбільш вірогідний для нього варіант - це грохнути свого васіліча, а самому кудись спетляти, наприклад, у Пхеньян з намиленими мільярдами. а болотне бидло буде то все розхльобувати, в тому числі через дуже ймовірну громадянську війну і частковий чи повний розпад тої помийної федерації...
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07.07.2025 09:04 Ответить
Вы выдаёте желаемое за действительное, к сожалению
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07.07.2025 09:14 Ответить
та ніт. моє жєлаємоє - це щоб ця болотна федерація взагалі зникла з політичної карти світу. разом із своїм бидлячим імперським насілєнієм.
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07.07.2025 09:28 Ответить
Що, прям на цибулі розписувалися? Та плакали
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07.07.2025 08:00 Ответить
Тобто коли на Сосії взриваються мости і інфраструктура то це теракти. А коли Сосія тисячами вбиває мирниш людей гатячи щодня ціленаправлено по цивільних будинках то це політична криза яку потрібно врегулювати. Під@раси, одним словом а не друзі миру. Щоб у вас виродків мир такий був
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07.07.2025 01:51 Ответить
Потрібно брікс визнати терористичною організацією.і вісью Зла
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07.07.2025 01:53 Ответить
А бразильську мавпу записати в Миротворець і більше не пускати в Україну. І викинути їхнє посольство з України щоб і не смерділо фашистами
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07.07.2025 01:55 Ответить
хто ж це визнає ? кацапію не спромоглись визнати сонний Джо і компанія любителів ***** .
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07.07.2025 06:22 Ответить
ПНХ до ***** , бажано , під ойго бомбіжки , ойбнуті
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07.07.2025 01:52 Ответить
Цинічні потвори, це не люди, мразі
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07.07.2025 01:58 Ответить
Ось що бояришнік цілющій з дебілами робить. А були колись на людей схожі
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07.07.2025 02:18 Ответить
Твою в качель! Явно не якесь мате пили, а кашасу, а може й мартіні. З бодуна, ні таки сволота свідомо! не хоче визнати істину, що кацапія агресор, а не Україна. Щоб вам повилазило і закинуло вас до піраньїв і крокодилів в амазонські болота!
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07.07.2025 01:58 Ответить
Бразилия должна осудить Бразилию за то что она арестует путлера по решению Международного уголовного суда.
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07.07.2025 02:05 Ответить
Не поїхав він у Бразилію. Зацяв.
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07.07.2025 07:44 Ответить
Так тому й засудити, він каже. Не дали приїхати.
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07.07.2025 08:03 Ответить
Цікаво, а скільки це ху...лу коштувало. Ці мразі просто так нічого не роблять
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07.07.2025 02:14 Ответить
та там комуняка сі більше рішав із тою заявою. то мови навіть нема. після того як ху йло не захотіло зустрітися із тим Лулою, коли він вже прилетів у московію, то за такий плювок Лула точно не робив би таку заяву на благо ху йла... а от коли про це попросив комуняка сі, то тоді так, зробив. бо Лула дуже багато залежить зараз від того комуняки.
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07.07.2025 02:33 Ответить
На товари з країн Брікс треба ввести 50 відсотковий податок, а виручені кошти витратити на ЗСУ
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07.07.2025 02:21 Ответить
А ти згоден, в Італії, платить за банани і каву вдвічі більше? Адже і те, і друге везуть з Бразилії... За чай індійський... І за китайський "ширпотреб" - теж? Хай Італія покаже приклад - а ми підтримаємо... Я, задля цього, перейду на каву з жолудів, цикорію, чи ячменю з коренем кульбаби (вмію готувать). Чай "копорський" заварюватиму... Але тільки після італійського 50% мита...
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07.07.2025 06:30 Ответить
Цикорій - чудовий напій.
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07.07.2025 08:14 Ответить
+💯 👍🏿!

нам не потрібні консерви з диких обізян !

.
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07.07.2025 02:43 Ответить
Д0вб0й0би
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07.07.2025 03:15 Ответить
Ми ж всі розуміємо, що без яз нам пізда. Треба мовчки (розумію, що з цією владою, для якої піздIти, то єдине що в них добре виходить) удорними темпами працювати над відновленням справжніх "гарантій безпеки" у вигляді яз .
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07.07.2025 03:28 Ответить
розвязана касапами війна та окупація частини української території для них є нормальним явищем
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07.07.2025 03:30 Ответить
*банутые макаки.
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07.07.2025 04:36 Ответить
Такі "засудження" потрібно реєструвати як акти підтримки агресії проти України. Хто персонально голосував?, за чиїм наказом і що за це отримали холуї *****. Час від часу потрібно нагадувати всім про їх холуйство і відслідковувати їх політичні карєри всіляко заважаючи покидькам просуватися в будь яких міжнародних структурах.
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07.07.2025 05:06 Ответить
Гопник поскаржився, що йому посадили фінгал )
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07.07.2025 05:31 Ответить
мерзота усіх країн єднається
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07.07.2025 06:13 Ответить
Що з візьмеш? Підори...
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07.07.2025 06:13 Ответить
Фактично цей брікс підтримав паРашу, міжнародного терориста. Це було зроблено за хабарі? Звісно, що так. Але це злочин і він має бути розслідуваний, а злочинці покарані.
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07.07.2025 06:48 Ответить
Ну ось доказ того , що 3 світова неминуча
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07.07.2025 06:49 Ответить
Вона вже йде. Нажаль, не на території тих країн, що її розв'язали.
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07.07.2025 07:00 Ответить
Це все що Масквабад зумів видушити з клубу «опущеного півдня».
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07.07.2025 07:35 Ответить
МИД должен ответь,например краснопузым китаезам - Украина не Китай,который сдал свои огромные территории россии без боя и не намерен их возвращать,украинцы сражаются и будут продолжать это делать.
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07.07.2025 07:43 Ответить
Ці "брікси" відбиті від реальності наглухо !
Така сама мразота, як і кацапи...
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07.07.2025 08:00 Ответить
А знищувати українські міста ,вбивати мирних українців виходить можна ? ицинізму виродків немає меж .
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07.07.2025 08:05 Ответить
ПОВНА характеристика БРІКС. Видно ху із ху... мокшанський.
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07.07.2025 08:18 Ответить
БРІКС створювався як Анти-ЄС. То чого ж від них очікувати? Повний антипод: мир-війна, чорне-біле. І не тільки на рівні державної політики. В каtsaпстані засудили згвалтовану жінку за те, що вона подряпала морду гвалтівнику. Це рівень соціуму.
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07.07.2025 09:09 Ответить
А що мокшанського в резолюції? Десь на болотах хтось підірвав міст... Мордва випросили резолюцію тільки в такому формулюванні, не більше. Під@рів не ******* у світі...
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07.07.2025 09:26 Ответить
Цікава річ. Тобто не "напади на стратегічні аеродроми", не "напади на нафтопереробні заводи", не "напади на нафтотранспортну систему", не "напади на мирне виробництво оптоволокна", не "напади на мирне складання дронів", не "напади на мирне виробництво ракет". А саме напади на мости і залізничну інфраструктуру...

Може це і є найболючише для засрашки? Логістика залізницею - це 95% всієї (окрім трубопроводної) логистики будь-чого в засрашці. Тобто систематичне знищення рухомого складу та мостів - реально "кнопка" в імперців кінчених. Єдина проблема, невеличка: в України немає засобів для такого "систематичного знищення". Мости - це тільки диверсійну війну масову на території засрашки організовувати. А це - трішки важкувато...
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07.07.2025 09:17 Ответить
І це все? Це все, що модва випросила у БРІКС? Та під@рам мордовський посцяли на фейс... Китай рулить...
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07.07.2025 09:23 Ответить
 
 