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Учасники саміту БРІКС засудили "напади" на мости та залізничну інфраструктуру РФ
Учасники саміту БРІКС, який відбувся за головування Бразилії, засудили "напади" на мости та залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у декларації лідерів саміту БРІКС.
В документі стверджується, що ці "напади", які сталися 31 травня, 1 й 5 червня нібито, призвели до численних жертв серед цивільного населення, включно дітей. Однак декларація не вказує прямо, хто у цьому винен.
Щодо російсько-української війни, то лідери БРІКС наголосили на потребі "мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії". У цьому контексті вони відзначили африканську "мирну ініціативу" та групи "Друзів миру". Більше війну в Україні не згадували.
Топ коментарі
+4 Rino Rino
показати весь коментар07.07.2025 01:46 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.07.2025 01:53 Відповісти Посилання
+2 Алекс Скела
показати весь коментар07.07.2025 01:40 Відповісти Посилання
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Це харашо, шо засудили!
А скількох посодють та розстріляють??
Тобто це були несправжні напади, такий собі пранк?