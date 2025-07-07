УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3952 відвідувача онлайн
Новини Саміт Брікс
650 13

Учасники саміту БРІКС засудили "напади" на мости та залізничну інфраструктуру РФ

брікс

Учасники саміту БРІКС, який відбувся за головування Бразилії, засудили "напади" на мости та залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у декларації лідерів саміту БРІКС.

В документі стверджується, що ці "напади", які сталися 31 травня, 1 й 5 червня нібито, призвели до численних жертв серед цивільного населення, включно дітей. Однак декларація не вказує прямо, хто у цьому винен.

Щодо російсько-української війни, то лідери БРІКС наголосили на потребі "мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії". У цьому контексті вони відзначили африканську "мирну ініціативу" та групи "Друзів миру". Більше війну в Україні не згадували.

Читайте: Путін не поїде на саміт БРІКС у Бразилії через ордер на арешт МКС

Автор: 

саміт (824) БРІКС (64) війна в Україні (5118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
а напади на українську іфраструктуру і житлові будинки після яких загинули цивільні українці той брікс не хоче засудити!? Світова дипломатія повинна рішуче відреагувати на цю заяву того кацапо-комуняцького бріксу і засудити цю їхню пропагандонську заяву.
показати весь коментар
07.07.2025 01:46 Відповісти
+3
Потрібно брікс визнати терористичною організацією.і вісью Зла
показати весь коментар
07.07.2025 01:53 Відповісти
+2
Учасники саміту БРІКС засудили "напади"

Це харашо, шо засудили!
А скількох посодють та розстріляють??
показати весь коментар
07.07.2025 01:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Учасники саміту БРІКС засудили "напади"

Це харашо, шо засудили!
А скількох посодють та розстріляють??
показати весь коментар
07.07.2025 01:40 Відповісти
До речі, чому "напади" в лапках?
Тобто це були несправжні напади, такий собі пранк?
показати весь коментар
07.07.2025 01:45 Відповісти
ці лапки могли написати редактори з Цензора. якщо брікс робив таку заяву, то він її точно без лапок робив.
показати весь коментар
07.07.2025 01:48 Відповісти
а напади на українську іфраструктуру і житлові будинки після яких загинули цивільні українці той брікс не хоче засудити!? Світова дипломатія повинна рішуче відреагувати на цю заяву того кацапо-комуняцького бріксу і засудити цю їхню пропагандонську заяву.
показати весь коментар
07.07.2025 01:46 Відповісти
Тобто коли на Сосії взриваються мости і інфраструктура то це теракти. А коли Сосія тисячами вбиває мирниш людей гатячи щодня ціленаправлено по цивільних будинках то це політична криза яку потрібно врегулювати. Під@раси, одним словом а не друзі миру. Щоб у вас виродків мир такий був
показати весь коментар
07.07.2025 01:51 Відповісти
Потрібно брікс визнати терористичною організацією.і вісью Зла
показати весь коментар
07.07.2025 01:53 Відповісти
А бразильську мавпу записати в Миротворець і більше не пускати в Україну. І викинути їхнє посольство з України щоб і не смерділо фашистами
показати весь коментар
07.07.2025 01:55 Відповісти
ПНХ до ***** , бажано , під ойго бомбіжки , ойбнуті
показати весь коментар
07.07.2025 01:52 Відповісти
Цинічні потвори, це не люди, мразі
показати весь коментар
07.07.2025 01:58 Відповісти
Твою в качель! Явно не якесь мате пили, а кашасу, а може й мартіні. З бодуна, ні таки сволота свідомо! не хоче визнати істину, що кацапія агресор, а не Україна. Щоб вам повилазило і закинуло вас до піраньїв і крокодилів в амазонські болота!
показати весь коментар
07.07.2025 01:58 Відповісти
Бразилия должна осудить Бразилию за то что она арестует путлера по решению Международного уголовного суда.
показати весь коментар
07.07.2025 02:05 Відповісти
 
 