Учасники саміту БРІКС, який відбувся за головування Бразилії, засудили "напади" на мости та залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у декларації лідерів саміту БРІКС.

В документі стверджується, що ці "напади", які сталися 31 травня, 1 й 5 червня нібито, призвели до численних жертв серед цивільного населення, включно дітей. Однак декларація не вказує прямо, хто у цьому винен.

Щодо російсько-української війни, то лідери БРІКС наголосили на потребі "мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії". У цьому контексті вони відзначили африканську "мирну ініціативу" та групи "Друзів миру". Більше війну в Україні не згадували.

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