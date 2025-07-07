Враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Волчанска, прорвать оборону на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики продолжают концентрировать усилия на Новопавловском направлении. Силы обороны отбили вражеские атаки на шести направлениях, меры по выявлению, локализации и уничтожению вражеских штурмовых групп продолжаются на Южно-Слобожанском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортица"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки противник пытался улучшить тактическое положение в районе Волчанска и Зеленого. Успеха не имел. Также захватчики вели наступательные действия в направлении Хатнего, Амбарного и Григорьевки. Продолжаются меры по выявлению, локализации и уничтожению вражеских штурмовых групп.

На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции в сторону Колодязного, Нововасильевки и в районе Кондрашовки и Голубовки.

На Лиманском направлении наши воины отбили атаки оккупантов неподалеку Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Карповки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении произошли боестолкновения в районе Григорьевки и Верхнекаменского. Атаки врага отбиты.

На Торецком направлении атаки россиян были сосредоточены в районах Делиевки, Плещиевки и в Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

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На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Яблоновка, Разино, Владимировка, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Николаевка, Зверево, Новоэкономичное и Лысовка. Продолжались бои неподалеку Удачного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Новосергиевки, Алексеевки и Дачного. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Ялты, Мирного, Воскресенки и Комара, а на Гуляйпольском направлении - неподалеку Малиновки. Продолжаются тяжелые бои. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.

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