Ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Вовчанська, прорвати оборону на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники продовжують концентрувати зусилля на Новопавлівському напрямку. Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках, заходи з виявлення, локалізації та знищення ворожих штурмових груп тривають на Південно-Слобожанському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця"

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Вовчанська та Зеленого. Успіху не мав. Також загарбники вели наступальні дії в напрямку Хатнього, Амбарного та Григорівки. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення ворожих штурмових груп.

На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції в бік Колодязного, Нововасилівки та в районі Кіндрашівки і Голубівки.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки окупантів неподалік Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Карпівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку відбулися боєзіткнення в районі Григорівки та Верхньокам’янського. Атаки ворога відбито.

На Торецькому напрямку атаки росіян були зосереджені в районах Диліївки, Плещіївки та у Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

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На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Яблунівка, Разіне, Володимирівка, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Миколаївка, Звірове, Новоекономічне та Лисівка. Тривали бої неподалік Удачного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Новосергіївки, Олексіївки та Дачного. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Ялти, Мирного, Воскресенки та Комара, а на Гуляйпільському напрямку – неподалік Малинівки. Тривають важкі бої. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.

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