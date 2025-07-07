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Россияне ночью атаковали Украину 4 ракетами и 101-м "шахедом". Обезврежено 75 целей. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 7 июля 2025 года. Как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 7 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Так, враг выпустил 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400 из Курской области и 101 БпЛА типа Shahed и других типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 58 - сбиты огневыми средствами поражения, 17 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 10 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях", - говорится в сообщении.

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Обстрел 7 июля 2025 года. Как отработала ПВО

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