Росіяни вночі атакували Україну чотирма ракетами та сто одним "шахедом". Знешкоджено 75 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські війська в ніч на 7 липня атакували Україну ракетами та безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Так, ворог випустив 4 зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області та 101 БпЛА типу Shahed та інших типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда – ТОТ Криму.
"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 - збито вогневими засобами ураження, 17 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих - на 7 локаціях", - йдеться в повідомленні.
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