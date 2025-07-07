УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10045 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
738 0

Росіяни вночі атакували Україну чотирма ракетами та сто одним "шахедом". Знешкоджено 75 цілей. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 7 липня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Російські війська в ніч на 7 липня атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Так, ворог випустив 4 зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області та 101 БпЛА типу Shahed та інших типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда – ТОТ Криму.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 - збито вогневими засобами ураження, 17 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих - на 7 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Засоби ППО, РЕБ, бронемашини: Україна відправила Німеччині запит на військову допомогу,- Bild

Обстріл 7 липня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (29707) ППО (3364) Повітряні сили (2837)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 