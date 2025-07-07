Словакия сохраняет блокирование 18-го пакета санкций ЕС против РФ, - МИД страны

Словакия продолжает блокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России из-за неснятых оговорок относительно энергетических инициатив Еврокомиссии, в частности RePowerEU.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Словакии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Правительство страны, а также представители Министерства экономики, энергетических компаний и промышленности считают, что инициатива RePowerEU создает "серьезный вызов" для конкурентоспособности экономики. Основные претензии касаются роста цен на энергоносители и угроз для энергетической безопасности Словакии.

Братислава оставляет за собой статус наиболее пострадавшей страны-члена ЕС в случае введения предложенных изменений.

Несмотря на заявленную открытость к дальнейшему диалогу, словацкая сторона настаивает, что текущая редакция предложений ЕК не отвечает ее интересам. Именно это, по словам МИД, и обусловливает сохранение блокировки пакета санкций.

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