РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11480 посетителей онлайн
Новости Словакия блокирует решения ЕС
722 11

Словакия сохраняет блокирование 18-го пакета санкций ЕС против РФ, - МИД страны

словаччина

Словакия продолжает блокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России из-за неснятых оговорок относительно энергетических инициатив Еврокомиссии, в частности RePowerEU.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Словакии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Правительство страны, а также представители Министерства экономики, энергетических компаний и промышленности считают, что инициатива RePowerEU создает "серьезный вызов" для конкурентоспособности экономики. Основные претензии касаются роста цен на энергоносители и угроз для энергетической безопасности Словакии.

Братислава оставляет за собой статус наиболее пострадавшей страны-члена ЕС в случае введения предложенных изменений.

Несмотря на заявленную открытость к дальнейшему диалогу, словацкая сторона настаивает, что текущая редакция предложений ЕК не отвечает ее интересам. Именно это, по словам МИД, и обусловливает сохранение блокировки пакета санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по криптовалютным схемам: Зеленский объявил о новых санкциях против РФ

Автор: 

санкции (11610) Словакия (1016) Евросоюз (17359)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Судячи по реакції решту Європи така позиція влаштовує... Треба тільки поважно надувати щоки і виявляти стурбованість
показать весь комментарий
07.07.2025 12:08 Ответить
+3
Нападуть на Європу , а Словатчина розціне це як дружній посил .Щось не те там у Європі робиться. Як і НАТО зі стандартами 1945 року, так і законами Євросоюза допотопними.
показать весь комментарий
07.07.2025 12:02 Ответить
+3
Суки,ви вимірюєте всі втрати в грошах,ми платимо життями.Фіци,Органи здохніть разом із пуйлом
показать весь комментарий
07.07.2025 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А пробити блок не можна?
показать весь комментарий
07.07.2025 11:59 Ответить
Нападуть на Європу , а Словатчина розціне це як дружній посил .Щось не те там у Європі робиться. Як і НАТО зі стандартами 1945 року, так і законами Євросоюза допотопними.
показать весь комментарий
07.07.2025 12:02 Ответить
А тим часом...
"Під час розмови з Трампом Зеленський обговорював можливу заміну чинної посла України у США Маркарової, - Bloomberg. За словами джерела, серед кандидатів на цю посаду розглядається прем'єр-міністр України Денис Шмигаль"
Схоже, ще одна криса готується "стати на лижі".
показать весь комментарий
07.07.2025 12:04 Ответить
Судячи по реакції решту Європи така позиція влаштовує... Треба тільки поважно надувати щоки і виявляти стурбованість
показать весь комментарий
07.07.2025 12:08 Ответить
Фіцу потрібно внести в Миротворець за те що він підтримує війну і *****.
показать весь комментарий
07.07.2025 12:10 Ответить
Суки,ви вимірюєте всі втрати в грошах,ми платимо життями.Фіци,Органи здохніть разом із пуйлом
показать весь комментарий
07.07.2025 12:11 Ответить
словацьки свинособаки..
показать весь комментарий
07.07.2025 12:24 Ответить
Суки...
показать весь комментарий
07.07.2025 12:33 Ответить
ЄС бореться сам з собою
показать весь комментарий
07.07.2025 12:45 Ответить
Було б епічно, якби Україна ввела санкції безпосередньо проти Словаччини
показать весь комментарий
07.07.2025 14:08 Ответить
 
 