Словаччина зберігає блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - МЗС країни
Словаччина продовжує блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії через незняті застереження щодо енергетичних ініціатив Єврокомісії, зокрема RePowerEU.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Словаччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Уряд країни, а також представники Міністерства економіки, енергетичних компаній і промисловості вважають, що ініціатива RePowerEU створює "серйозний виклик" для конкурентоспроможності економіки. Основні претензії стосуються зростання цін на енергоносії та загроз для енергетичної безпеки Словаччини.
Братислава залишає за собою статус найбільш постраждалої країни-члена ЄС у разі запровадження запропонованих змін.
Попри заявлену відкритість до подальшого діалогу, словацька сторона наполягає, що поточна редакція пропозицій ЄК не відповідає її інтересам. Саме це, за словами МЗС, і зумовлює збереження блокування пакета санкцій.
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