УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10366 відвідувачів онлайн
Новини Словаччина блокує рішення ЄС
691 10

Словаччина зберігає блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - МЗС країни

словаччина

Словаччина продовжує блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії через незняті застереження щодо енергетичних ініціатив Єврокомісії, зокрема RePowerEU.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Словаччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Уряд країни, а також представники Міністерства економіки, енергетичних компаній і промисловості вважають, що ініціатива RePowerEU створює "серйозний виклик" для конкурентоспроможності економіки. Основні претензії стосуються зростання цін на енергоносії та загроз для енергетичної безпеки Словаччини.

Братислава залишає за собою статус найбільш постраждалої країни-члена ЄС у разі запровадження запропонованих змін.

Попри заявлену відкритість до подальшого діалогу, словацька сторона наполягає, що поточна редакція пропозицій ЄК не відповідає її інтересам. Саме це, за словами МЗС, і зумовлює збереження блокування пакета санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по криптовалютних схемах: Зеленський оголосив про нові санкції проти РФ

Автор: 

санкції (12316) Словаччина (1145) Євросоюз (13812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Судячи по реакції решту Європи така позиція влаштовує... Треба тільки поважно надувати щоки і виявляти стурбованість
показати весь коментар
07.07.2025 12:08 Відповісти
+3
Нападуть на Європу , а Словатчина розціне це як дружній посил .Щось не те там у Європі робиться. Як і НАТО зі стандартами 1945 року, так і законами Євросоюза допотопними.
показати весь коментар
07.07.2025 12:02 Відповісти
+3
Суки,ви вимірюєте всі втрати в грошах,ми платимо життями.Фіци,Органи здохніть разом із пуйлом
показати весь коментар
07.07.2025 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А пробити блок не можна?
показати весь коментар
07.07.2025 11:59 Відповісти
Нападуть на Європу , а Словатчина розціне це як дружній посил .Щось не те там у Європі робиться. Як і НАТО зі стандартами 1945 року, так і законами Євросоюза допотопними.
показати весь коментар
07.07.2025 12:02 Відповісти
А тим часом...
"Під час розмови з Трампом Зеленський обговорював можливу заміну чинної посла України у США Маркарової, - Bloomberg. За словами джерела, серед кандидатів на цю посаду розглядається прем'єр-міністр України Денис Шмигаль"
Схоже, ще одна криса готується "стати на лижі".
показати весь коментар
07.07.2025 12:04 Відповісти
Судячи по реакції решту Європи така позиція влаштовує... Треба тільки поважно надувати щоки і виявляти стурбованість
показати весь коментар
07.07.2025 12:08 Відповісти
Фіцу потрібно внести в Миротворець за те що він підтримує війну і *****.
показати весь коментар
07.07.2025 12:10 Відповісти
Суки,ви вимірюєте всі втрати в грошах,ми платимо життями.Фіци,Органи здохніть разом із пуйлом
показати весь коментар
07.07.2025 12:11 Відповісти
словацьки свинособаки..
показати весь коментар
07.07.2025 12:24 Відповісти
Суки...
показати весь коментар
07.07.2025 12:33 Відповісти
ЄС бореться сам з собою
показати весь коментар
07.07.2025 12:45 Відповісти
 
 