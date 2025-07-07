Приговор экс-заместителю министра обороны РФ Иванову - это не демонстрация намерений российского руководства серьезно бороться с коррупцией, - британская разведка

1 июля в России приговорили к 13 годам тюрьмы экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в хищении и отмывании средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как отмечают в разведке, сейчас он является самым высоким должностным лицом РФ, в отношении которого выносились приговоры по таким обвинениям. Кроме него, под подозрения попали и некоторые другие топ-чиновники из окружения бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

В разведывательном сообществе Британии считают, что приговор не следует воспринимать как демонстрацию намерений российского руководства серьезно бороться с коррупцией.

"Хотя глубоко укоренившаяся коррупция, существующая в российском Минобороны, существенно вредит эффективности российской армии, цель российских властей - почти точно не полное искоренение коррупции; такое поведение необходимо для функционирования российского режима. Зато российские власти вероятно пытаются ограничить коррупцию более "управляемыми" уровнями, где она имеет меньшее влияние на функционирование ведомства", - отмечают в обзоре.

Иванов до ареста в апреле 2024 года отвечал за строительство военного назначения и закупки, в том числе на "восстановление" на оккупированных территориях Украины.

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Что известно об экс-заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове

Экс-заместитель министра обороны Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Он занимался вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капремонтом объектов министерства и военной ипотекой. Также он занимался вопросами строительства так называемого главного храма вооруженных сил РФ.

В декабре 2022 года команда Алексея Навального опубликовала расследование о семье Иванова. В нем говорилось, что Иванов и его жена Светлана потратили более миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, драгоценности и одежду, а личные счета жены чиновника оплачивала фирма, которая занимается строительством в оккупированном и разрушенном в результате российской агрессии Мариуполе.