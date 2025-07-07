Вирок ексзаступнику міністра оборони РФ Іванову - це не демонстрація намірів російського керівництва серйозно боротися з корупцією, - британська розвідка

1 липня у Росії засудили до 13 років в’язниці ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова за звинуваченнями у розкраданні та відмиванні коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як відзначають у розвідці, наразі він є найвищим посадовцем РФ, щодо якого ухвалювались вироки за такими звинуваченнями. Окрім нього, під підозри потрапили і деякі інші топпосадовці з оточення колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

У розвідувальній спільноті Британії вважають, що вирок не слід сприймати як демонстрацію намірів російського керівництва серйозно боротися з корупцією.

"Хоча глибоко вкорінена корупція, що існує в російському Міноборони, суттєво шкодить ефективності російської армії, мета російської влади – майже точно не цілковите викорінення корупції; така поведінка є необхідною для функціонування російського режиму. Натомість російська влада ймовірно намагається обмежити корупцію більше "керованими" рівнями, де вона має менший вплив на функціонування відомства", – зазначають в огляді.

Іванов до арешту у квітні 2024 року відповідав за будівництво військового призначення та закупівлі, у тому числі на "відбудову" на окупованих територіях України.

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Що відомо про ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова

Ексзаступник міністра оборони Іванов перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії та Канади.

Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Він займався питаннями житлового забезпечення військ, будівництвом і капремонтом об'єктів міністерства та військовою іпотекою. Також він займався питаннями будівництва так званого головного храму збройних сил РФ.

У грудні 2022 року команда Олексія Навального опублікувала розслідування про сім'ю Іванова. В ньому йшлося, що Іванов та його дружина Світлана витратили понад мільйон євро на відпочинок, оренду вілл та яхт, коштовності та одяг, а особисті рахунки дружини чиновника оплачувала фірма, яка займається будівництвом в окупованому і зруйнованому внаслідок російської агресії Маріуполі.