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Новости Пакет школьника
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Правительство запускает новую выплату - "Пакет школьника": кто сможет получить 5 тыс. грн от государства?

Как подать заявку на Пакет школьника

Сегодня правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Кто может рассчитывать на выплату?

Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате.

  • Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дію. Все будет удобно и просто.
  • Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

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"Министерство социальной политики прокоммуницирует все детали и информацию о старте подачи заявок.
Выплата в 5 тыс. грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

Запуск "Пакета школьника" - это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", - пояснил премьер.

Автор: 

выплаты (666) школа (3026) Шмыгаль Денис (2748)


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Топ комментарии
+10
это я так понимаю остатки денег от произведенных 10 млн. дронов
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07.07.2025 13:47 Ответить
+3
Схема по грабунку України була перевірена на " кешбеку", " вовиної 1000 " ,тепер понеслось,ще багато через що можна вкрасти грошей у воюючій країні,ржи зехудобина.
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07.07.2025 13:51 Ответить
+3
На початку навчального року 2024-2025 в українських школах усіх форм навчання налічувалося 3,74 мільйона учнів - це найменше за останні три десятиліття.

Але найгірше - ми вже маємо катастрофу всередині освітньої системи, яку ніяк не хочемо визнати. Рівень освіти впав драматично, і це падіння неможливо буде надолужити.

про це, на бидло марафоні не розкажуть.
там яскраво відзвітують про роздачу похльобки ніщєбродам, як потужну перемогу!
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07.07.2025 13:52 Ответить
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это я так понимаю остатки денег от произведенных 10 млн. дронов
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07.07.2025 13:47 Ответить
🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍
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07.07.2025 14:00 Ответить
Схема по грабунку України була перевірена на " кешбеку", " вовиної 1000 " ,тепер понеслось,ще багато через що можна вкрасти грошей у воюючій країні,ржи зехудобина.
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07.07.2025 13:51 Ответить
На початку навчального року 2024-2025 в українських школах усіх форм навчання налічувалося 3,74 мільйона учнів - це найменше за останні три десятиліття.

Але найгірше - ми вже маємо катастрофу всередині освітньої системи, яку ніяк не хочемо визнати. Рівень освіти впав драматично, і це падіння неможливо буде надолужити.

про це, на бидло марафоні не розкажуть.
там яскраво відзвітують про роздачу похльобки ніщєбродам, як потужну перемогу!
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07.07.2025 13:52 Ответить
створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні.

Ну шо сказати. Став лайк, якщо твої плани на виїзд із країни можуть змінити 120 доларів.
Потім дивуємося, що нам не дуже допомагають. Тут як подивитися, так з жиру бісимося. І якісь ***** кешбеки, і по 1000 кожному, і 5000 школяру, який йде в перший клас (мабуть, з другого і далі класу діти починають заробляти самі, і їм уже не всралися ті 5000).
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07.07.2025 13:54 Ответить
те, що повинно бути, "за замовчуванням", пакет школяра, нам впарюють як велике досягнення зелених дегенератів мародерів.
шоу голоборотька немає цілі, шоу має тільки шлях!
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07.07.2025 13:59 Ответить
ну старий добрий метод: якщо не можеш зробити краще, зроби гірше, а потім поверни як було.
щоправда, метод мав би працювати лише на безмозких приматах.
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07.07.2025 14:03 Ответить
Взагалі, "Пакунок школяра" звучить як наступний етап мобілізації
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07.07.2025 13:56 Ответить
Зелені суки комунізм будують
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07.07.2025 13:57 Ответить
може крали би менше
але кому я кажу
зе -виборці будуть ганятись за пакунком школяра, як колись за тисячею зеленського
і ніколи не зрозуміють що вони барани
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07.07.2025 13:57 Ответить
я оце думаю,яка вірогідність того що заставлять ці гроші повертати??
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07.07.2025 14:02 Ответить
так. але спочатку, ти зможеш витрати це тільки на українське і тільки у "потрібних" магазинах.
і, як завжди, ніхто до цього готовий не буде. першачки підуть зі своїм, а ті 5000 "згниють".
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07.07.2025 14:07 Ответить
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07.07.2025 14:00 Ответить
Це ганьба.

Замість того, щоб створити умови, коли батьки можуть самі забезпечити дітей всім необхідним, і на свій розсуд, держава кидає подачку пограбованому населенню. І я впевнений що в процесі не обійдеться розкрадання грошей виділених на цю ганьбу.
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07.07.2025 14:01 Ответить
піар від ,,влади,, і особистий заробіток це дуже велика різниця,владі потрібен ніщий нарід який рукоплещить за кинуті копійки та готовий цю ,,владу,, цілувати в інтимні місця
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07.07.2025 14:05 Ответить
Наведу просто цифри.
Для нормального функціонування країни народжуваність має становити 2.1 на одну жінку. Якщо цей показник знижується до 1.8 перед країною постає серйозне питання виживання. Якщо показник ще менше , то не було прикладів коли нація з такого відроджувалась.

Скажімо у Франції цей показник 1.8, у Греції 1.,3 -мертві, в Італії 1.2
А що по муслімах у Франції. 8.1 !!!! За 40 років там повністю зміниться етнічне населення. Країна стане мусульманьскою.
Взагалі вся Європа під загрозою.
І хто би що не говорив, а цей світ побудований білими людьми на основі Християнства.
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07.07.2025 14:06 Ответить
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07.07.2025 14:08 Ответить
Підгодовують на майбутнє.
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07.07.2025 14:12 Ответить
Зелупа все транжирить західні гроші які могли б врятувати людей, країну куди-попало, скоро свій сраний пакунок роздаватиме десь у Дрогобичі.
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07.07.2025 14:13 Ответить
 
 