Правительство запускает новую выплату - "Пакет школьника": кто сможет получить 5 тыс. грн от государства?

Сегодня правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Кто может рассчитывать на выплату?

Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате.

Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дію. Все будет удобно и просто.

Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

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"Министерство социальной политики прокоммуницирует все детали и информацию о старте подачи заявок.

Выплата в 5 тыс. грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

Запуск "Пакета школьника" - это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", - пояснил премьер.