Правительство запускает новую выплату - "Пакет школьника": кто сможет получить 5 тыс. грн от государства?
Сегодня правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Кто может рассчитывать на выплату?
Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате.
- Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дію. Все будет удобно и просто.
- Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.
"Министерство социальной политики прокоммуницирует все детали и информацию о старте подачи заявок.
Выплата в 5 тыс. грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
Запуск "Пакета школьника" - это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", - пояснил премьер.
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Але найгірше - ми вже маємо катастрофу всередині освітньої системи, яку ніяк не хочемо визнати. Рівень освіти впав драматично, і це падіння неможливо буде надолужити.
про це, на бидло марафоні не розкажуть.
там яскраво відзвітують про роздачу похльобки ніщєбродам, як потужну перемогу!
Ну шо сказати. Став лайк, якщо твої плани на виїзд із країни можуть змінити 120 доларів.
Потім дивуємося, що нам не дуже допомагають. Тут як подивитися, так з жиру бісимося. І якісь ***** кешбеки, і по 1000 кожному, і 5000 школяру, який йде в перший клас (мабуть, з другого і далі класу діти починають заробляти самі, і їм уже не всралися ті 5000).
шоу голоборотька немає цілі, шоу має тільки шлях!
щоправда, метод мав би працювати лише на безмозких приматах.
але кому я кажу
зе -виборці будуть ганятись за пакунком школяра, як колись за тисячею зеленського
і ніколи не зрозуміють що вони барани
і, як завжди, ніхто до цього готовий не буде. першачки підуть зі своїм, а ті 5000 "згниють".
Замість того, щоб створити умови, коли батьки можуть самі забезпечити дітей всім необхідним, і на свій розсуд, держава кидає подачку пограбованому населенню. І я впевнений що в процесі не обійдеться розкрадання грошей виділених на цю ганьбу.
Для нормального функціонування країни народжуваність має становити 2.1 на одну жінку. Якщо цей показник знижується до 1.8 перед країною постає серйозне питання виживання. Якщо показник ще менше , то не було прикладів коли нація з такого відроджувалась.
Скажімо у Франції цей показник 1.8, у Греції 1.,3 -мертві, в Італії 1.2
А що по муслімах у Франції. 8.1 !!!! За 40 років там повністю зміниться етнічне населення. Країна стане мусульманьскою.
Взагалі вся Європа під загрозою.
І хто би що не говорив, а цей світ побудований білими людьми на основі Християнства.