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Уряд запускає нову виплату - "Пакунок школяра": хто зможе отримати 5 тис. грн від держави?
Сьогодні уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Хто може розраховувати на виплату?
Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.
- Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто.
- Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.
"Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.
Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
Запуск "Пакунку школяра" - це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні", - пояснив прем'єр.
Топ коментарі
+18 Yevhen Dyskin
показати весь коментар07.07.2025 13:47 Відповісти Посилання
+8 Asensio
показати весь коментар07.07.2025 13:54 Відповісти Посилання
+6 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар07.07.2025 13:51 Відповісти Посилання
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Але найгірше - ми вже маємо катастрофу всередині освітньої системи, яку ніяк не хочемо визнати. Рівень освіти впав драматично, і це падіння неможливо буде надолужити.
про це, на бидло марафоні не розкажуть.
там яскраво відзвітують про роздачу похльобки ніщєбродам, як потужну перемогу!
Ну шо сказати. Став лайк, якщо твої плани на виїзд із країни можуть змінити 120 доларів.
Потім дивуємося, що нам не дуже допомагають. Тут як подивитися, так з жиру бісимося. І якісь ***** кешбеки, і по 1000 кожному, і 5000 школяру, який йде в перший клас (мабуть, з другого і далі класу діти починають заробляти самі, і їм уже не всралися ті 5000).
шоу голоборотька немає цілі, шоу має тільки шлях!
щоправда, метод мав би працювати лише на безмозких приматах.
але кому я кажу
зе -виборці будуть ганятись за пакунком школяра, як колись за тисячею зеленського
і ніколи не зрозуміють що вони барани
і, як завжди, ніхто до цього готовий не буде. першачки підуть зі своїм, а ті 5000 "згниють".
Замість того, щоб створити умови, коли батьки можуть самі забезпечити дітей всім необхідним, і на свій розсуд, держава кидає подачку пограбованому населенню. І я впевнений що в процесі не обійдеться розкрадання грошей виділених на цю ганьбу.
Для нормального функціонування країни народжуваність має становити 2.1 на одну жінку. Якщо цей показник знижується до 1.8 перед країною постає серйозне питання виживання. Якщо показник ще менше , то не було прикладів коли нація з такого відроджувалась.
Скажімо у Франції цей показник 1.8, у Греції 1.,3 -мертві, в Італії 1.2
А що по муслімах у Франції. 8.1 !!!! За 40 років там повністю зміниться етнічне населення. Країна стане мусульманьскою.
Взагалі вся Європа під загрозою.
І хто би що не говорив, а цей світ побудований білими людьми на основі Християнства.
А так идея хорошая.
А у кого немає - вибачайте, ви поза бортом. Просто дискримінація, нічого особистого...