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Новини Пакунок школяра
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Уряд запускає нову виплату - "Пакунок школяра": хто зможе отримати 5 тис. грн від держави?

Як подати заявку на Пакунок школяра

Сьогодні уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Хто може розраховувати на виплату?

Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

  • Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто.
  • Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

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"Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.
Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

Запуск "Пакунку школяра" - це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні", - пояснив прем'єр.

Автор: 

виплати (1080) школа (2232) Шмигаль Денис (4691)


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Топ коментарі
+18
это я так понимаю остатки денег от произведенных 10 млн. дронов
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07.07.2025 13:47 Відповісти
+8
створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні.

Ну шо сказати. Став лайк, якщо твої плани на виїзд із країни можуть змінити 120 доларів.
Потім дивуємося, що нам не дуже допомагають. Тут як подивитися, так з жиру бісимося. І якісь ***** кешбеки, і по 1000 кожному, і 5000 школяру, який йде в перший клас (мабуть, з другого і далі класу діти починають заробляти самі, і їм уже не всралися ті 5000).
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07.07.2025 13:54 Відповісти
+6
Схема по грабунку України була перевірена на " кешбеку", " вовиної 1000 " ,тепер понеслось,ще багато через що можна вкрасти грошей у воюючій країні,ржи зехудобина.
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07.07.2025 13:51 Відповісти
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это я так понимаю остатки денег от произведенных 10 млн. дронов
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07.07.2025 13:47 Відповісти
🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍
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07.07.2025 14:00 Відповісти
Схема по грабунку України була перевірена на " кешбеку", " вовиної 1000 " ,тепер понеслось,ще багато через що можна вкрасти грошей у воюючій країні,ржи зехудобина.
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07.07.2025 13:51 Відповісти
На початку навчального року 2024-2025 в українських школах усіх форм навчання налічувалося 3,74 мільйона учнів - це найменше за останні три десятиліття.

Але найгірше - ми вже маємо катастрофу всередині освітньої системи, яку ніяк не хочемо визнати. Рівень освіти впав драматично, і це падіння неможливо буде надолужити.

про це, на бидло марафоні не розкажуть.
там яскраво відзвітують про роздачу похльобки ніщєбродам, як потужну перемогу!
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07.07.2025 13:52 Відповісти
створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні.

Ну шо сказати. Став лайк, якщо твої плани на виїзд із країни можуть змінити 120 доларів.
Потім дивуємося, що нам не дуже допомагають. Тут як подивитися, так з жиру бісимося. І якісь ***** кешбеки, і по 1000 кожному, і 5000 школяру, який йде в перший клас (мабуть, з другого і далі класу діти починають заробляти самі, і їм уже не всралися ті 5000).
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07.07.2025 13:54 Відповісти
те, що повинно бути, "за замовчуванням", пакет школяра, нам впарюють як велике досягнення зелених дегенератів мародерів.
шоу голоборотька немає цілі, шоу має тільки шлях!
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07.07.2025 13:59 Відповісти
ну старий добрий метод: якщо не можеш зробити краще, зроби гірше, а потім поверни як було.
щоправда, метод мав би працювати лише на безмозких приматах.
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07.07.2025 14:03 Відповісти
Взагалі, "Пакунок школяра" звучить як наступний етап мобілізації
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07.07.2025 13:56 Відповісти
Зелені суки комунізм будують
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07.07.2025 13:57 Відповісти
може крали би менше
але кому я кажу
зе -виборці будуть ганятись за пакунком школяра, як колись за тисячею зеленського
і ніколи не зрозуміють що вони барани
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07.07.2025 13:57 Відповісти
я оце думаю,яка вірогідність того що заставлять ці гроші повертати??
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07.07.2025 14:02 Відповісти
так. але спочатку, ти зможеш витрати це тільки на українське і тільки у "потрібних" магазинах.
і, як завжди, ніхто до цього готовий не буде. першачки підуть зі своїм, а ті 5000 "згниють".
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07.07.2025 14:07 Відповісти
а це ж теж корупція??а головне під цим всим -нас привчають до того,що люди повинні робити та керуватися підказками влади,це маніпуляції контролю,як з дресурою тварин при виборі їжі на приклад,і в них часто виходить бо люди в безісході,у них забирають право вибору,це не влада це мерзотні дресирувальники рабів,я боюся що вони зроблять з нами за рік,два......ми можемо сщезнути взагалі
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07.07.2025 14:28 Відповісти
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07.07.2025 14:00 Відповісти
Це ганьба.

Замість того, щоб створити умови, коли батьки можуть самі забезпечити дітей всім необхідним, і на свій розсуд, держава кидає подачку пограбованому населенню. І я впевнений що в процесі не обійдеться розкрадання грошей виділених на цю ганьбу.
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07.07.2025 14:01 Відповісти
піар від ,,влади,, і особистий заробіток це дуже велика різниця,владі потрібен ніщий нарід який рукоплещить за кинуті копійки та готовий цю ,,владу,, цілувати в інтимні місця
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07.07.2025 14:05 Відповісти
Наведу просто цифри.
Для нормального функціонування країни народжуваність має становити 2.1 на одну жінку. Якщо цей показник знижується до 1.8 перед країною постає серйозне питання виживання. Якщо показник ще менше , то не було прикладів коли нація з такого відроджувалась.

Скажімо у Франції цей показник 1.8, у Греції 1.,3 -мертві, в Італії 1.2
А що по муслімах у Франції. 8.1 !!!! За 40 років там повністю зміниться етнічне населення. Країна стане мусульманьскою.
Взагалі вся Європа під загрозою.
І хто би що не говорив, а цей світ побудований білими людьми на основі Християнства.
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07.07.2025 14:06 Відповісти
В Україні на жінок що залишилися в цьому зеленому пеклі коефіцієнт 0.6 народжуваності, проводиться спланований ВЕФ геноцид українців такий же як і в 1932-1933 роках.
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07.07.2025 14:28 Відповісти
а ви проведіть аналогії цих часів з сьогоднішнім,крім ******** методів цілі то однакові,винищення або рабоклійміння населення,заселення звезеним збродом,той же грабіж та віджим,і головне керують всім євреї,грузини,татари,.....
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07.07.2025 14:35 Відповісти
я не знаю якию треба бути матір'ю чи батьком щоб народжувати у сьогоднішній ситуації де найближче майбутьнє навіть немає очерчених контурів не те що часових рамок....
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07.07.2025 14:32 Відповісти
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07.07.2025 14:08 Відповісти
Підгодовують на майбутнє.
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07.07.2025 14:12 Відповісти
Зелупа все транжирить західні гроші які могли б врятувати людей, країну куди-попало, скоро свій сраний пакунок роздаватиме десь у Дрогобичі.
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07.07.2025 14:13 Відповісти
Идея хорошая, правда в Германии она называется киндергельд и платится до 18 лет.
А так идея хорошая.
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07.07.2025 14:35 Відповісти
Вибори-вибори...
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07.07.2025 14:37 Відповісти
Кістки з панського столу кріпакам.
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07.07.2025 14:42 Відповісти
получіть по 5 тисяч, жеріть і не лякайтесь шахедів які щоночі літають над головами
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07.07.2025 14:42 Відповісти
Купуйте смартфон і встановлюйте "Дію". Все буде зручно і просто.
А у кого немає - вибачайте, ви поза бортом. Просто дискримінація, нічого особистого...
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07.07.2025 14:45 Відповісти
У дитини в школі до війни було 6-7 класів на потоці, у цьому році заледве 3 перших класи зібрали. Пізно пити боржомі, коли печінка вже відпала.
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07.07.2025 14:53 Відповісти
а на ПВО нету? и на хорошие контракты в ВСУ нету. есть тыща зеленского и пятифан шмыгалёвича
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07.07.2025 14:55 Відповісти
 
 