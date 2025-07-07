У Путина есть более масштабный стратегический план, который опасен для США, но его можно победить, - экс-посол США в Украине Бринк

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк раскритиковала администрацию Президента Дональда Трампа за пренебрежение людьми с опытом и недостатком стратегического подхода в политике в отношении Украины и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-посол заявила в подкасте The Atlantic "Шоу Дэвида Фрума".

Опираясь на свой опыт работы в администрации Трампа, Бринк рассказала, что не имела возможности давать рекомендации, которые бы противоречили точке зрения президента, что является задачей бюрократии.

"Это очень проблематично. Могу сказать, что много раз во времена администрации Байдена, я уверена, что раздражала людей из-за своей настойчивости, но я чувствовала, что это моя обязанность и моя работа, согласно моим взглядам", - рассказала экс-посол.

Бринк также назвала большой ошибкой не полагаться на людей с опытом во взаимодействии с Россией.

"У Путина есть более масштабный стратегический план, очень опасный для Соединенных Штатов, и мы его игнорируем на свой страх и риск. Хотя он действует тактически, его можно победить. Но это требует очень продуманного, стратегического, скоординированного подхода. Для меня вызовом было получить совет во второй администрации Трампа, потому что так много людей работают над политикой в отношении Украины и России", - пояснила она.

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Еще одной проблемой Вашингтона бывший дипломат назвала хаос политического процесса, который не выполняет стратегическую политику сдерживания России и не посылает правильный сигнал Китаю.

"Я думаю, что это другая администрация, и это угроза нашему будущему, и именно поэтому я заявила об этом. Вот почему я ушла", - подчеркнула Бринк.