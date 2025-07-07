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Новости Отношения Украины и США
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У Путина есть более масштабный стратегический план, который опасен для США, но его можно победить, - экс-посол США в Украине Бринк

Бринк о политике Трампа в отношении Украины

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк раскритиковала администрацию Президента Дональда Трампа за пренебрежение людьми с опытом и недостатком стратегического подхода в политике в отношении Украины и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-посол заявила в подкасте The Atlantic "Шоу Дэвида Фрума".

Опираясь на свой опыт работы в администрации Трампа, Бринк рассказала, что не имела возможности давать рекомендации, которые бы противоречили точке зрения президента, что является задачей бюрократии.

"Это очень проблематично. Могу сказать, что много раз во времена администрации Байдена, я уверена, что раздражала людей из-за своей настойчивости, но я чувствовала, что это моя обязанность и моя работа, согласно моим взглядам", - рассказала экс-посол.

Бринк также назвала большой ошибкой не полагаться на людей с опытом во взаимодействии с Россией.

Путина есть более масштабный стратегический план, очень опасный для Соединенных Штатов, и мы его игнорируем на свой страх и риск. Хотя он действует тактически, его можно победить. Но это требует очень продуманного, стратегического, скоординированного подхода. Для меня вызовом было получить совет во второй администрации Трампа, потому что так много людей работают над политикой в отношении Украины и России", - пояснила она.

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Еще одной проблемой Вашингтона бывший дипломат назвала хаос политического процесса, который не выполняет стратегическую политику сдерживания России и не посылает правильный сигнал Китаю.

"Я думаю, что это другая администрация, и это угроза нашему будущему, и именно поэтому я заявила об этом. Вот почему я ушла", - подчеркнула Бринк.

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путин владимир (31685) Трамп Дональд (5910) Бринк Бриджит (189)


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Вкотре вражений: які ж всі "екси" розумні!
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07.07.2025 13:54 Ответить
Як і у нас папєрєднікі
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07.07.2025 13:56 Ответить
Нічого подібного! У нас, як і в СШТ, "папєрєднікі" в усьому винні.
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07.07.2025 14:10 Ответить
У Путіна є масштабніший стратегічний план


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07.07.2025 13:55 Ответить
Так ви ж гандони з байденом все боялись шоб пуйло не зазнав поразки в Україні??
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07.07.2025 13:55 Ответить
київ за три дні?
от ***.....
що, ж робити?
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07.07.2025 14:03 Ответить
Небезпечний план -це Трамп і його команда. От що з цим робити?
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07.07.2025 14:10 Ответить
СШа не хоче перемогти Московію . Ні Байден , ні Трамп ніколи не ставили такої цілі і не поставлять.
Ціль США ,як і в першій холодній війні -максимально ослабити Москву . В кінці 20 століття - це робили через Афган. Зараз та сама позиція - щоб Москва максимально і надовго загрузла в Україні - потративши всі свої ресурси. При таких варіантах : Україні не дадуть програти ,як і перемогти.
А якже українці ? А на простих українців насрати - хай гинуть . Жертовний агнець . Звичайно потім їм будуть присвячуватися хвалєбні оди і незламні відосіки.
Того самого прагне Європа
Люди мають реально дивится на речі - і не впадати в ілюзію - що якісь країни - окрім прикордонних з Московою бажають нам перемоги

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07.07.2025 14:15 Ответить
 
 