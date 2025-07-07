У Путіна є масштабніший стратегічний план, який небезпечний для США, але його можна перемогти, - експосол США в Україні Брінк
Колишня посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала адміністрацію Президента Дональда Трампа за нехтування людьми з досвідом та браком стратегічного підходу у політиці щодо України та Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це експосол заявила в подкасті The Atlantic "Шоу Девіда Фрума".
Спираючись на свій досвід роботи в адміністрації Трампа, Брінк розповіла, що не мала можливості давати рекомендації, які б суперечили точці зору президента, що є завданням бюрократії.
"Це дуже проблематично. Можу сказати, що багато разів за часів адміністрації Байдена, я впевнена, що дратувала людей через свою наполегливість, але я відчувала, що це мій обов'язок і моя робота, згідно з моїми поглядами", - розповіла експосол.
Брінк також назвала великою помилкою не покладатися на людей із досвідом у взаємодії з Росією.
"У Путіна є масштабніший стратегічний план, дуже небезпечний для Сполучених Штатів, і ми його ігноруємо на власний страх і ризик. Хоча він діє тактично, його можна перемогти. Але це вимагає дуже продуманого, стратегічного, скоординованого підходу. Для мене викликом було отримати пораду в другій адміністрації Трампа, бо так багато людей працюють над політикою щодо України та Росії", - пояснила вона.
Ще однією проблемою Вашингтону колишня дипломатка назвала хаос політичного процесу, що не виконує стратегічну політику стримування Росії та не надсилає правильний сигнал Китаю.
"Я думаю, що це інша адміністрація, і це загроза нашому майбутньому, і саме тому я заявила про це. Ось чому я пішла", - наголосила Брінк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от ***.....
що, ж робити?
Ціль США ,як і в першій холодній війні -максимально ослабити Москву . В кінці 20 століття - це робили через Афган. Зараз та сама позиція - щоб Москва максимально і надовго загрузла в Україні - потративши всі свої ресурси. При таких варіантах : Україні не дадуть програти ,як і перемогти.
А якже українці ? А на простих українців насрати - хай гинуть . Жертовний агнець . Звичайно потім їм будуть присвячуватися хвалєбні оди і незламні відосіки.
Того самого прагне Європа
Люди мають реально дивится на речі - і не впадати в ілюзію - що якісь країни - окрім прикордонних з Московою бажають нам перемоги
мотивировав это тем, в том числе в диалоге с Соединёнными Штатами, что если союз из девяти республик сохранится, то с учётом доминирующих демографических тенденций он очень скоро станет исламским государством. И нужно ли Западу, чтобы Россия, Украина и так далее были составными частями государства с преобладающим исламским населением? Это был решающий аргумент. США отступились от призывов сохранить Советский Союз, хотя до последнего пытались это сделать.
Так само і зараз: вже Росія стає ісламською, і "приєднання" України протидіє цьому. Тому США при будь-якій адміністрації дає на це згоду!