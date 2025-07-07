У Путіна є масштабніший стратегічний план, який небезпечний для США, але його можна перемогти, - експосол США в Україні Брінк

Колишня посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала адміністрацію Президента Дональда Трампа за нехтування людьми з досвідом та браком стратегічного підходу у політиці щодо України та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експосол заявила в подкасті The Atlantic "Шоу Девіда Фрума".

Спираючись на свій досвід роботи в адміністрації Трампа, Брінк розповіла, що не мала можливості давати рекомендації, які б суперечили точці зору президента, що є завданням бюрократії.

"Це дуже проблематично. Можу сказати, що багато разів за часів адміністрації Байдена, я впевнена, що дратувала людей через свою наполегливість, але я відчувала, що це мій обов'язок і моя робота, згідно з моїми поглядами", - розповіла експосол.

Брінк також назвала великою помилкою не покладатися на людей із досвідом у взаємодії з Росією.

"У Путіна є масштабніший стратегічний план, дуже небезпечний для Сполучених Штатів, і ми його ігноруємо на власний страх і ризик. Хоча він діє тактично, його можна перемогти. Але це вимагає дуже продуманого, стратегічного, скоординованого підходу. Для мене викликом було отримати пораду в другій адміністрації Трампа, бо так багато людей працюють над політикою щодо України та Росії", - пояснила вона.

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Ще однією проблемою Вашингтону колишня дипломатка назвала хаос політичного процесу, що не виконує стратегічну політику стримування Росії та не надсилає правильний сигнал Китаю.

"Я думаю, що це інша адміністрація, і це загроза нашому майбутньому, і саме тому я заявила про це. Ось чому я пішла", - наголосила Брінк.