Для получения компенсаций уничтожение жилья можно будет фиксировать дистанционно, - Шмыгаль

Внутренне перемещенные лица смогут претендовать на компенсацию по программе єВідновлення.

Об этом в Телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Правительство приняло решение, которое позволит дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. В частности, на территории активных боевых действий и оккупированных территориях.



Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Ответственным министерствам дано задание запустить услугу как можно быстрее", - пояснил глава премьер.

Шмыгаль напомнил, что в этом году Кабмин выделил рекордные 15 млрд грн на поддержку семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено.

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