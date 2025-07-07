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Для получения компенсаций уничтожение жилья можно будет фиксировать дистанционно, - Шмыгаль

Компенсации за уничтоженное жилье. Что предлагают в Кабмине

Внутренне перемещенные лица смогут претендовать на компенсацию по программе єВідновлення.

Об этом в Телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Правительство приняло решение, которое позволит дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. В частности, на территории активных боевых действий и оккупированных территориях.

Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Ответственным министерствам дано задание запустить услугу как можно быстрее", - пояснил глава премьер.

Шмыгаль напомнил, что в этом году Кабмин выделил рекордные 15 млрд грн на поддержку семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено.

Читайте: Правительство запускает новую выплату - "Пакет школьника": кто сможет получить 5 тыс. грн от государства?

Автор: 

компенсации (483) Шмыгаль Денис (2748) восстановления (154) єВідновлення (24)


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Топ комментарии
+2
Внутрішньо переміщені особи зможуть претендувати на компенсацію

Претендувати-то вони зможуть, а от отримати...
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07.07.2025 14:43 Ответить
+2
Це не про переселенців.....Схеми...відкати,,все як завжди..
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07.07.2025 14:48 Ответить
+2
Это все тупой мандеж. Пока что закон 11161 даже не на горизонте. Все, что платится по программам компенсаций - это деньги западных фондов, власть не даёт ни копейки. Это признали сами зеленые гельминты и пока еще типа вице-премьер Чернышов.
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07.07.2025 15:01 Ответить
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Внутрішньо переміщені особи зможуть претендувати на компенсацію

Претендувати-то вони зможуть, а от отримати...
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07.07.2025 14:43 Ответить
Це не про переселенців.....Схеми...відкати,,все як завжди..
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07.07.2025 14:48 Ответить
Не могут от слова "ни@уя", Посмотрите законопроект 11161. Принимаются только заявления на потом, на когда-нибудь в будущем.
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07.07.2025 15:03 Ответить
ничего дыржава зеленского не отдаёт пересичным
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07.07.2025 14:52 Ответить
а, як що я отримаю "пакет першачка", я можу податись на житло? тому що, тищу від зе!поца я витратив в перший день.
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07.07.2025 14:56 Ответить
Это все тупой мандеж. Пока что закон 11161 даже не на горизонте. Все, что платится по программам компенсаций - это деньги западных фондов, власть не даёт ни копейки. Это признали сами зеленые гельминты и пока еще типа вице-премьер Чернышов.
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07.07.2025 15:01 Ответить
мій двоюрідний дядько з жінкою виїхав з Покровська. мама дала гроші її сестра дала гроші, у нього були заощадження і вони купили у нашому селі хату за 3 000 уе. все що не змогли вивезти 1м рейсом газельки осталося там. Жінка інвалід, у дядька стажу років 40 сам він на пенсії. Отримав від держави допомогу як внутрішньо переміщена особа.
А тепер коли органам які займаються переміщеними особами стало відомо про купівлю майна вартістю більше 100к грн, у нього забирають кожен місяць пенсію допоки всі гроші надані державою не будуть відшкодовані. Те що гроші дали після купівлі хати (халупа ше та яка потребувала ремонту, і цієї зими вони жили в сестри, а там робили ремонт) це не кого не хвилює, і те що гроші на купівлю житла були позичені також.

Мало отримати компенсацію від держави. Головне щоб потім не оказалось ще це не допомога, а кредит.
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07.07.2025 15:32 Ответить
Назовите дату когда дядя оформил покупку и дату назначения помощи переселенцу.
У дяди высчитывают те деньги которые он получал до покупки хаты, или дядя, только по запарке, забыл сообщить фонду что у него уже есть постоянное жильё?
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07.07.2025 16:10 Ответить
хату оформили 24 вересня 2024, перша виплата допомоги переселенцям відбулася 17 вересня 2024 за два місяці заразом за серпень і за вересень, коли конкретно були начислені гроші не знають, але якщо виплата за 2 місяці заразом то допомога повинна була бути начислена в серпні.
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07.07.2025 16:29 Ответить
упс опечатка хату оформили 12 вересня 2024
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07.07.2025 16:31 Ответить
 
 