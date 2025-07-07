Для получения компенсаций уничтожение жилья можно будет фиксировать дистанционно, - Шмыгаль
Внутренне перемещенные лица смогут претендовать на компенсацию по программе єВідновлення.
Об этом в Телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Правительство приняло решение, которое позволит дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. В частности, на территории активных боевых действий и оккупированных территориях.
Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Ответственным министерствам дано задание запустить услугу как можно быстрее", - пояснил глава премьер.
Шмыгаль напомнил, что в этом году Кабмин выделил рекордные 15 млрд грн на поддержку семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено.
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Претендувати-то вони зможуть, а от отримати...
А тепер коли органам які займаються переміщеними особами стало відомо про купівлю майна вартістю більше 100к грн, у нього забирають кожен місяць пенсію допоки всі гроші надані державою не будуть відшкодовані. Те що гроші дали після купівлі хати (халупа ше та яка потребувала ремонту, і цієї зими вони жили в сестри, а там робили ремонт) це не кого не хвилює, і те що гроші на купівлю житла були позичені також.
Мало отримати компенсацію від держави. Головне щоб потім не оказалось ще це не допомога, а кредит.
У дяди высчитывают те деньги которые он получал до покупки хаты, или дядя, только по запарке, забыл сообщить фонду что у него уже есть постоянное жильё?