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Для отримання компенсацій знищення житла можна буде фіксувати дистанційно, - Шмигаль

Компенсації за знищене житло. Що пропонують в Кабміні

Внутрішньо переміщені особи зможуть претендувати на компенсацію за програмою єВідновлення.

Про це у Телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Зокрема, на території активних бойових дій та окупованих територіях.

Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла. Відповідальним міністерствам дано завдання запустити послугу якнайшвидше", - пояснив глава прем'єр.

Шмигаль нагадав, що цьогоріч Кабмін виділив рекордні 15 млрд грн на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене.

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Автор: 

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Внутрішньо переміщені особи зможуть претендувати на компенсацію

Претендувати-то вони зможуть, а от отримати...
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07.07.2025 14:43 Відповісти
Це не про переселенців.....Схеми...відкати,,все як завжди..
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07.07.2025 14:48 Відповісти
Не могут от слова "ни@уя", Посмотрите законопроект 11161. Принимаются только заявления на потом, на когда-нибудь в будущем.
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07.07.2025 15:03 Відповісти
ничего дыржава зеленского не отдаёт пересичным
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07.07.2025 14:52 Відповісти
а, як що я отримаю "пакет першачка", я можу податись на житло? тому що, тищу від зе!поца я витратив в перший день.
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07.07.2025 14:56 Відповісти
Это все тупой мандеж. Пока что закон 11161 даже не на горизонте. Все, что платится по программам компенсаций - это деньги западных фондов, власть не даёт ни копейки. Это признали сами зеленые гельминты и пока еще типа вице-премьер Чернышов.
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07.07.2025 15:01 Відповісти
мій двоюрідний дядько з жінкою виїхав з Покровська. мама дала гроші її сестра дала гроші, у нього були заощадження і вони купили у нашому селі хату за 3 000 уе. все що не змогли вивезти 1м рейсом газельки осталося там. Жінка інвалід, у дядька стажу років 40 сам він на пенсії. Отримав від держави допомогу як внутрішньо переміщена особа.
А тепер коли органам які займаються переміщеними особами стало відомо про купівлю майна вартістю більше 100к грн, у нього забирають кожен місяць пенсію допоки всі гроші надані державою не будуть відшкодовані. Те що гроші дали після купівлі хати (халупа ше та яка потребувала ремонту, і цієї зими вони жили в сестри, а там робили ремонт) це не кого не хвилює, і те що гроші на купівлю житла були позичені також.

Мало отримати компенсацію від держави. Головне щоб потім не оказалось ще це не допомога, а кредит.
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07.07.2025 15:32 Відповісти
 
 