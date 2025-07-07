Для отримання компенсацій знищення житла можна буде фіксувати дистанційно, - Шмигаль

Внутрішньо переміщені особи зможуть претендувати на компенсацію за програмою єВідновлення.

Про це у Телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Зокрема, на території активних бойових дій та окупованих територіях.



Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла. Відповідальним міністерствам дано завдання запустити послугу якнайшвидше", - пояснив глава прем'єр.

Шмигаль нагадав, що цьогоріч Кабмін виділив рекордні 15 млрд грн на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене.

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