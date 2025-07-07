Россияне привлекают подростков из "Юнармии" к патрулированию на оккупированных территориях, - ЦНС
Россия продолжает политику милитаризации украинских детей на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, новой инициативой россиян является привлечение несовершеннолетних к патрулям вместе с Росгвардией.
"Речь идет о нескрываемой эксплуатации детей:
- формирование совместных патрулей с оккупационными силовиками;
- выдача денег - то есть использование несовершеннолетних в качестве рабочей силы;
- нормализация вооруженного присутствия в детском возрасте", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что такие действия являются прямым нарушением международного гуманитарного права.
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до речі, цим і мав би займатися Центр Національного спротиву, судячи з назви, а не лише константувати що робить ворог, як грьобаний пасивний статист
- контроль - чим займаються , бо зараз діти , фактично , предоставлені самі собі ... Фактично 5 років , як перестали ходити до школи
- залучення до суспільно корисної праці , волонтерстіва . Під час війни зайняття знайдеться для всіх !
- організація інформаційно-пропагандистської роботи . Це - найголовніше , якщо ми взагалі хочемо бачити майбутнє України - як буде налаштована молодь - це питання виживання для держави !