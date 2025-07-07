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Новости Влияние РФ на детей в оккупации
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Россияне привлекают подростков из "Юнармии" к патрулированию на оккупированных территориях, - ЦНС

Оккупанты привлекают несовершеннолетних к патрулированию

Россия продолжает политику милитаризации украинских детей на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новой инициативой россиян является привлечение несовершеннолетних к патрулям вместе с Росгвардией.

"Речь идет о нескрываемой эксплуатации детей:

  • формирование совместных патрулей с оккупационными силовиками;
  • выдача денег - то есть использование несовершеннолетних в качестве рабочей силы;
  • нормализация вооруженного присутствия в детском возрасте", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной территории Херсонщины: планируют привлечь до 2 тыс. человек, - ЦНС

В ЦНС отметили, что такие действия являются прямым нарушением международного гуманитарного права.

Автор: 

оккупация (10221) подростки (466) Центр национального сопротивления (587)


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Топ комментарии
+2
Виростають ******* яничари і вони будуть ще дужче ненавидіти Україну ,українців і все українське.
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07.07.2025 15:26 Ответить
+2
на окупованих територіях працюють з підлітками. І скоро виховають з них ворогів Україна. Зате на підконтрольній частині нікому до підлітків нема діла. Потім дивуються, що підлітки палять військові авто та закладають вибухівки.
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07.07.2025 15:45 Ответить
+1
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07.07.2025 15:20 Ответить
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07.07.2025 15:20 Ответить
Виростають ******* яничари і вони будуть ще дужче ненавидіти Україну ,українців і все українське.
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07.07.2025 15:26 Ответить
А батьки в них є?!...
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07.07.2025 15:35 Ответить
Є... Їх у нас "ждунами" давно називають...
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07.07.2025 15:40 Ответить
це називається мобілізація ресурсів суспільства під час війни.
до речі, цим і мав би займатися Центр Національного спротиву, судячи з назви, а не лише константувати що робить ворог, як грьобаний пасивний статист
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07.07.2025 15:45 Ответить
на окупованих територіях працюють з підлітками. І скоро виховають з них ворогів Україна. Зате на підконтрольній частині нікому до підлітків нема діла. Потім дивуються, що підлітки палять військові авто та закладають вибухівки.
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07.07.2025 15:45 Ответить
100%
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07.07.2025 16:45 Ответить
Так це вже було-більшовитьськи гопники називали їх "тимурівцями".
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07.07.2025 16:41 Ответить
В коментах пишуть все вірно - а чи Україна проводить системну роботу , з підлітками , на своїй території ...?
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07.07.2025 16:46 Ответить
А що саме ви маєте на увазі під словами «системна робота з підлітками? Просто цікаво, що держава повинна робити з підлітками?
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07.07.2025 17:29 Ответить
Нічого нового , все що робили держави в умовах війни -
- контроль - чим займаються , бо зараз діти , фактично , предоставлені самі собі ... Фактично 5 років , як перестали ходити до школи
- залучення до суспільно корисної праці , волонтерстіва . Під час війни зайняття знайдеться для всіх !
- організація інформаційно-пропагандистської роботи . Це - найголовніше , якщо ми взагалі хочемо бачити майбутнє України - як буде налаштована молодь - це питання виживання для держави !
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07.07.2025 17:43 Ответить
 
 