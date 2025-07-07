Россияне привлекают подростков из "Юнармии" к патрулированию на оккупированных территориях, - ЦНС

Россия продолжает политику милитаризации украинских детей на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новой инициативой россиян является привлечение несовершеннолетних к патрулям вместе с Росгвардией.

"Речь идет о нескрываемой эксплуатации детей:

формирование совместных патрулей с оккупационными силовиками;

выдача денег - то есть использование несовершеннолетних в качестве рабочей силы;

нормализация вооруженного присутствия в детском возрасте", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что такие действия являются прямым нарушением международного гуманитарного права.