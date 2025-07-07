Росіяни залучають підлітків з "Юнармії" до патрулювання на окупованих територіях, - ЦНС
Росія продовжує політику мілітаризації українських дітей на окупованих територіях України.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, новою ініціативою росіян є залучення неповнолітніх до патрулів разом з Росгвардією.
"Йдеться про неприховану експлуатацію дітей:
- формування спільних патрулів з окупаційними силовиками;
- видача грошей - тобто використання неповнолітніх як робочої сили;
- нормалізація збройної присутності у дитячому віці", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС наголосили, що такі дії є прямим порушення міжнародного гуманітарного права.
Топ коментарі
+2 Велес Подільський
показати весь коментар07.07.2025 15:26 Відповісти Посилання
+2 Nata Kh
показати весь коментар07.07.2025 15:45 Відповісти Посилання
+1 Алекс Скела
показати весь коментар07.07.2025 15:20 Відповісти Посилання
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до речі, цим і мав би займатися Центр Національного спротиву, судячи з назви, а не лише константувати що робить ворог, як грьобаний пасивний статист