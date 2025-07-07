Росіяни залучають підлітків з "Юнармії" до патрулювання на окупованих територіях, - ЦНС

Росія продовжує політику мілітаризації українських дітей на окупованих територіях України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, новою ініціативою росіян є залучення неповнолітніх до патрулів разом з Росгвардією.

"Йдеться про неприховану експлуатацію дітей:

формування спільних патрулів з окупаційними силовиками;

видача грошей - тобто використання неповнолітніх як робочої сили;

нормалізація збройної присутності у дитячому віці", - йдеться в повідомленні.

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У ЦНС наголосили, що такі дії є прямим порушення міжнародного гуманітарного права.