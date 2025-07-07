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Новини Вплив РФ на дітей в окупації
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Росіяни залучають підлітків з "Юнармії" до патрулювання на окупованих територіях, - ЦНС

Окупанти залучають неповнолітніх до патрулів

Росія продовжує політику мілітаризації українських дітей на окупованих територіях України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, новою ініціативою росіян є залучення неповнолітніх до патрулів разом з Росгвардією.

"Йдеться про неприховану експлуатацію дітей:

  • формування спільних патрулів з окупаційними силовиками;
  • видача грошей - тобто використання неповнолітніх як робочої сили;
  • нормалізація збройної присутності у дитячому віці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій території Херсонщини: планують залучити до 2 тис. осіб, - ЦНС

У ЦНС наголосили, що такі дії є прямим порушення міжнародного гуманітарного права.

Автор: 

окупація (6775) підлітки (428) Центр національного спротиву (837)


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Топ коментарі
+2
Виростають ******* яничари і вони будуть ще дужче ненавидіти Україну ,українців і все українське.
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07.07.2025 15:26 Відповісти
+2
на окупованих територіях працюють з підлітками. І скоро виховають з них ворогів Україна. Зате на підконтрольній частині нікому до підлітків нема діла. Потім дивуються, що підлітки палять військові авто та закладають вибухівки.
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07.07.2025 15:45 Відповісти
+1
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07.07.2025 15:20 Відповісти
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07.07.2025 15:20 Відповісти
Виростають ******* яничари і вони будуть ще дужче ненавидіти Україну ,українців і все українське.
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07.07.2025 15:26 Відповісти
А батьки в них є?!...
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07.07.2025 15:35 Відповісти
Є... Їх у нас "ждунами" давно називають...
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07.07.2025 15:40 Відповісти
це називається мобілізація ресурсів суспільства під час війни.
до речі, цим і мав би займатися Центр Національного спротиву, судячи з назви, а не лише константувати що робить ворог, як грьобаний пасивний статист
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07.07.2025 15:45 Відповісти
на окупованих територіях працюють з підлітками. І скоро виховають з них ворогів Україна. Зате на підконтрольній частині нікому до підлітків нема діла. Потім дивуються, що підлітки палять військові авто та закладають вибухівки.
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07.07.2025 15:45 Відповісти
100%
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07.07.2025 16:45 Відповісти
Так це вже було-більшовитьськи гопники називали їх "тимурівцями".
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07.07.2025 16:41 Відповісти
В коментах пишуть все вірно - а чи Україна проводить системну роботу , з підлітками , на своїй території ...?
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07.07.2025 16:46 Відповісти
А що саме ви маєте на увазі під словами «системна робота з підлітками? Просто цікаво, що держава повинна робити з підлітками?
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07.07.2025 17:29 Відповісти
 
 