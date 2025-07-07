РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11849 посетителей онлайн
Новости Убийство детей
1 723 15

Оставила на балконе на двое суток, а после - выбросила в мусорный бак: в Ривненской области будут судить женщину за убийство новорожденного ребенка

діти

В Ривному 42-летнюю жительницу Ривненского района будут судить за умышленное убийство собственной новорожденной дочери.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, женщина оставила младенца без присмотра на балконе на двое суток, после чего вынесла тело в полиэтиленовом пакете в мусорный контейнер.

Преступление произошло 25 апреля этого года в съемной квартире в городе Ривне. Женщина родила здоровую доношенную девочку, но не обратилась за медицинской помощью и не состояла на учете во время беременности. По данным прокуратуры, она сознательно уклонилась от медицинской помощи.

Сейчас ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт. Женщина полностью признала свою вину и заявила об искреннем раскаянии.

Согласно ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 150 человек, из них 25 детей эвакуировали в течение недели из опасных территорий Сумщины, - ОГА

Автор: 

дети (6618) убийство (6523) Ровенская область (1261)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
>обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Дивно, чому це вивели в окрему статтю? Покарання має бути як за умисне вбивство - до 15 років.
показать весь комментарий
07.07.2025 17:56 Ответить
+2
Дитину можна залишити в "вікні життя", ніхто не шукає і ніякої відповідальності.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:39 Ответить
+2
модератори, чому тайтл статті містить "ЄС обговорить фінансову ..." ?
--------------------

а щодо цієї тварини: як вона на це пішла? вже підкинула б дитину куди-небудь в людне місце, тільки б дитина лишилась жива.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
>обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Дивно, чому це вивели в окрему статтю? Покарання має бути як за умисне вбивство - до 15 років.
показать весь комментарий
07.07.2025 17:56 Ответить
Якщо аборт не вбивство, то й строк за новонародженого повинен бути меншим.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:27 Ответить
Чого це? Новонароджені - люди, а не ембріони.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:42 Ответить
Це Ви і частина людей так вважаєте. А я і інша частина людей вважають що ембріони - теж - люди.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:46 Ответить
Тоді голосуйте за тих, хто проти абортів. А вбивство людей, незалежно від віку є злочином.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:50 Ответить
А можна було так і дитина була би жива:

Якщо мати відмовляється від народженої дитини в Україні, це має серйозні правові наслідки. Українське законодавство захищає права дитини, і така відмова розглядається як підстава для позбавлення батьківських прав.

Ось основні моменти, які стосуються цієї ситуації:

Позбавлення батьківських прав

Відмова матері забрати новонароджену дитину з пологового будинку без поважних причин протягом більш ніж 6 місяців є однією з чітко визначених причин для позбавлення батьківських прав згідно з Сімейним кодексом України. Цей процес є складним і тривалим, і рішення про позбавлення батьківських прав приймається виключно судом.

Процедура позбавлення батьківських прав зазвичай включає:

Звернення до суду: Заяву може подати інший батько (якщо є), опікун, органи опіки та піклування або соціальні служби. Заява повинна містити достатні підстави та докази для позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи в суді: Суд розглядає справу, проводить необхідні слухання та дослідження, щоб визначити, чи відповідають підстави для позбавлення батьківських прав вимогам закону. Батькам надається можливість представити свої аргументи та докази на свій захист.

Рішення суду: Після розгляду справи суд приймає рішення про позбавлення або відмову у позбавленні батьківських прав. Рішення суду має бути обґрунтованим і базуватися на доказах та законодавстві України. Це рішення може бути оскаржене.

Наслідки для матері

Мати, позбавлена батьківських прав:

Втрачає особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право на виховання, захист інтересів дитини).

Звільняється від обов'язків щодо виховання дитини.

Припиняє бути законним представником дитини.

Втрачає право на пільги та державні допомоги, що надаються сім'ям з дітьми.

Не може бути усиновлювачем, опікуном чи піклувальником.

Втрачає майнові права, пов'язані з материнством, які могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування).

Не звільняється від обов'язку утримувати дитину (сплачувати аліменти). Якщо позов про позбавлення батьківських прав задовольняється, суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.

Права дитини

Дитина, від якої відмовилися:

Має право на батьківське піклування. Якщо біологічні батьки відмовляються від дитини, держава забезпечує захист дитини, позбавленої належного батьківського піклування.

Залишає право на отримання аліментів від батьків, навіть якщо їх позбавили батьківських прав.

Зберігає право на спадкування від батьків, які були позбавлені батьківських прав.

Може бути усиновлена/ий. Законодавство України не дозволяє усиновлення новонародженої дитини безпосередньо з пологового будинку одразу після відмови. Зазвичай встановлюється двомісячний термін, необхідний для роботи з батьками та родичами щодо повернення дитини в біологічну сім'ю. Якщо це неможливо, дитина може бути усиновлена.

Куди звертатися за допомогою

Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією (наприклад, є родичем або свідком):

Органи опіки та піклування: Це перший і основний орган, який займається захистом прав дітей.

Соціальні служби: Вони також працюють з сім'ями та дітьми в складних життєвих обставинах.

Юрист або адвокат: Для отримання кваліфікованої юридичної допомоги з питань сімейного права та прав дитини.

Українське законодавство наголошує на пріоритеті інтересів дитини, і всі рішення, що стосуються позбавлення батьківських прав, приймаються судом з урахуванням найкращих інтересів дитини.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:11 Ответить
Дитину можна залишити в "вікні життя", ніхто не шукає і ніякої відповідальності.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:39 Ответить
модератори, чому тайтл статті містить "ЄС обговорить фінансову ..." ?
--------------------

а щодо цієї тварини: як вона на це пішла? вже підкинула б дитину куди-небудь в людне місце, тільки б дитина лишилась жива.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:39 Ответить
В Роддомах є спеціальні вікна. Можна відчинити, покласти дитину, зачинити і натиснути дзвінок. Дитину заберуть без юридичних наслідків матері.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:45 Ответить
Есть просто такой контингент ******** людей. Даже когда можно решить вопрос с минимальным ущербом они всегда принимают наихудшее решение. Это наверное на генном уровне. Тут вопрос или к психологам или медикам. И это ещё пол беды если эти люди обычные смертные. Хуже когда они становятся лидерами крупных стран. Примеров у нас немало уже.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:55 Ответить
Як 5 років за вбивство дитини, це людина!!! За вбивство дитини ще більще треба давати років!!!!
показать весь комментарий
07.07.2025 19:03 Ответить
Аборт це вбивство чи ні?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:25 Ответить
 
 