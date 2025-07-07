Оставила на балконе на двое суток, а после - выбросила в мусорный бак: в Ривненской области будут судить женщину за убийство новорожденного ребенка

В Ривному 42-летнюю жительницу Ривненского района будут судить за умышленное убийство собственной новорожденной дочери.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, женщина оставила младенца без присмотра на балконе на двое суток, после чего вынесла тело в полиэтиленовом пакете в мусорный контейнер.

Преступление произошло 25 апреля этого года в съемной квартире в городе Ривне. Женщина родила здоровую доношенную девочку, но не обратилась за медицинской помощью и не состояла на учете во время беременности. По данным прокуратуры, она сознательно уклонилась от медицинской помощи.

Сейчас ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт. Женщина полностью признала свою вину и заявила об искреннем раскаянии.

Согласно ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

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