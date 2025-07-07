Залишила на балконі на дві доби, а після - викинула у смітник: на Рівненщині судитимуть жінку за вбивство новонародженої дитини

У Рівному 42-річну мешканку Рівненського району судитимуть за умисне вбивство власної новонародженої доньки.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, жінка залишила немовля без догляду на балконі на дві доби, після чого винесла тіло в поліетиленовому пакеті до сміттєвого контейнера.

Злочин стався 25 квітня цього року в орендованій квартирі в Рівному. Жінка народила здорову доношену дівчинку, але не звернулась по медичну допомогу й не перебувала на обліку під час вагітності. За даними прокуратури, вона свідомо ухилилась від медичної допомоги.

Наразі ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Жінка повністю визнала свою вину та заявила про щире каяття.

Згідно зі ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини), передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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