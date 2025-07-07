Залишила на балконі на дві доби, а після - викинула у смітник: на Рівненщині судитимуть жінку за вбивство новонародженої дитини
У Рівному 42-річну мешканку Рівненського району судитимуть за умисне вбивство власної новонародженої доньки.
Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, жінка залишила немовля без догляду на балконі на дві доби, після чого винесла тіло в поліетиленовому пакеті до сміттєвого контейнера.
Злочин стався 25 квітня цього року в орендованій квартирі в Рівному. Жінка народила здорову доношену дівчинку, але не звернулась по медичну допомогу й не перебувала на обліку під час вагітності. За даними прокуратури, вона свідомо ухилилась від медичної допомоги.
Наразі ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Жінка повністю визнала свою вину та заявила про щире каяття.
Згідно зі ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини), передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
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Дивно, чому це вивели в окрему статтю? Покарання має бути як за умисне вбивство - до 15 років.
Якщо мати відмовляється від народженої дитини в Україні, це має серйозні правові наслідки. Українське законодавство захищає права дитини, і така відмова розглядається як підстава для позбавлення батьківських прав.
Ось основні моменти, які стосуються цієї ситуації:
Позбавлення батьківських прав
Відмова матері забрати новонароджену дитину з пологового будинку без поважних причин протягом більш ніж 6 місяців є однією з чітко визначених причин для позбавлення батьківських прав згідно з Сімейним кодексом України. Цей процес є складним і тривалим, і рішення про позбавлення батьківських прав приймається виключно судом.
Процедура позбавлення батьківських прав зазвичай включає:
Звернення до суду: Заяву може подати інший батько (якщо є), опікун, органи опіки та піклування або соціальні служби. Заява повинна містити достатні підстави та докази для позбавлення батьківських прав.
Розгляд справи в суді: Суд розглядає справу, проводить необхідні слухання та дослідження, щоб визначити, чи відповідають підстави для позбавлення батьківських прав вимогам закону. Батькам надається можливість представити свої аргументи та докази на свій захист.
Рішення суду: Після розгляду справи суд приймає рішення про позбавлення або відмову у позбавленні батьківських прав. Рішення суду має бути обґрунтованим і базуватися на доказах та законодавстві України. Це рішення може бути оскаржене.
Наслідки для матері
Мати, позбавлена батьківських прав:
Втрачає особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право на виховання, захист інтересів дитини).
Звільняється від обов'язків щодо виховання дитини.
Припиняє бути законним представником дитини.
Втрачає право на пільги та державні допомоги, що надаються сім'ям з дітьми.
Не може бути усиновлювачем, опікуном чи піклувальником.
Втрачає майнові права, пов'язані з материнством, які могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування).
Не звільняється від обов'язку утримувати дитину (сплачувати аліменти). Якщо позов про позбавлення батьківських прав задовольняється, суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.
Права дитини
Дитина, від якої відмовилися:
Має право на батьківське піклування. Якщо біологічні батьки відмовляються від дитини, держава забезпечує захист дитини, позбавленої належного батьківського піклування.
Залишає право на отримання аліментів від батьків, навіть якщо їх позбавили батьківських прав.
Зберігає право на спадкування від батьків, які були позбавлені батьківських прав.
Може бути усиновлена/ий. Законодавство України не дозволяє усиновлення новонародженої дитини безпосередньо з пологового будинку одразу після відмови. Зазвичай встановлюється двомісячний термін, необхідний для роботи з батьками та родичами щодо повернення дитини в біологічну сім'ю. Якщо це неможливо, дитина може бути усиновлена.
Куди звертатися за допомогою
Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією (наприклад, є родичем або свідком):
Органи опіки та піклування: Це перший і основний орган, який займається захистом прав дітей.
Соціальні служби: Вони також працюють з сім'ями та дітьми в складних життєвих обставинах.
Юрист або адвокат: Для отримання кваліфікованої юридичної допомоги з питань сімейного права та прав дитини.
Українське законодавство наголошує на пріоритеті інтересів дитини, і всі рішення, що стосуються позбавлення батьківських прав, приймаються судом з урахуванням найкращих інтересів дитини.
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а щодо цієї тварини: як вона на це пішла? вже підкинула б дитину куди-небудь в людне місце, тільки б дитина лишилась жива.