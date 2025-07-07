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Новости Атака беспилотников
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РФ атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 7 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА.

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беспилотник (3893) Воздушные силы (2498) Шахед (1269) война в Украине (5088)


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