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РФ атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы
Вечером 7 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА.
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Владислав Александрович #602971
показать весь комментарий07.07.2025 19:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий07.07.2025 19:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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Vi Wa
показать весь комментарий07.07.2025 19:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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