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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 7 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

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безпілотник (4477) Повітряні сили (2837) Шахед (1271) війна в Україні (5126)


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Вже ночі не чекають? Збивати нічим чи нікому? Коли полетять літаки, тоді що? Верхновну Раду та ОП вони точно не будуть бомбити...
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07.07.2025 19:08 Відповісти
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07.07.2025 19:14 Відповісти
зеленского на соломенке привязали?
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07.07.2025 19:43 Відповісти
 
 