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РФ атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили
Ввечері 7 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
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Владислав Александрович #602971
показати весь коментар07.07.2025 19:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар07.07.2025 19:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Vi Wa
показати весь коментар07.07.2025 19:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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