Ночью враг атаковал Николаев: в пригороде произошел пожар, есть раненый
В ночь на 8 июля российские беспилотники атаковали Николаев, прозвучало несколько взрывов. В результате удара произошел пожар в пригороде, есть раненый.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.
Около 2:29 Сенкевич сообщил о взрыве и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза атаки дронов оставалась актуальной.
Впоследствии Ким проинформировал, что в результате обстрела произошел пожар в пригороде Николаева. "Службы работают", - добавил он.
Еще через некоторое время руководитель области сообщил, что в результате атаки получил ранения 51-летний мужчина, он госпитализирован.
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Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий08.07.2025 06:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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