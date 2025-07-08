Ночью враг атаковал Николаев: в пригороде произошел пожар, есть раненый

В ночь на 8 июля российские беспилотники атаковали Николаев, прозвучало несколько взрывов. В результате удара произошел пожар в пригороде, есть раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.

Около 2:29 Сенкевич сообщил о взрыве и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза атаки дронов оставалась актуальной.

Впоследствии Ким проинформировал, что в результате обстрела произошел пожар в пригороде Николаева. "Службы работают", - добавил он.

Еще через некоторое время руководитель области сообщил, что в результате атаки получил ранения 51-летний мужчина, он госпитализирован.

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