РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11588 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Николаев
540 1

Ночью враг атаковал Николаев: в пригороде произошел пожар, есть раненый

взрывы прогремели в Николаеве

В ночь на 8 июля российские беспилотники атаковали Николаев, прозвучало несколько взрывов. В результате удара произошел пожар в пригороде, есть раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.

Около 2:29 Сенкевич сообщил о взрыве и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза атаки дронов оставалась актуальной.

Впоследствии Ким проинформировал, что в результате обстрела произошел пожар в пригороде Николаева. "Службы работают", - добавил он.

Еще через некоторое время руководитель области сообщил, что в результате атаки получил ранения 51-летний мужчина, он госпитализирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия утренней атаки РФ на Николаев: 2 человека ранены, повреждены дома, заведение питания и банк. ФОТОрепортаж

Автор: 

Николаев (2170) Николаевская область (2164) обстрел (28409) Николаевский район (83)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терор.
показать весь комментарий
08.07.2025 06:30 Ответить
 
 