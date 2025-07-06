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Новости Фото Атака беспилотников на Николаев
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Последствия утренней атаки РФ на Николаев: 2 человека ранены, повреждены дома, заведение питания и банк. ФОТОрепортаж

Утром, 6 июля, с 09:23 до 09:40 россияне атаковали Николаев группой БПЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки травмированы два человека. 31-летняя женщина госпитализирована, состояние средней тяжести, и 35-летний мужчина - ему медицинская помощь была оказана на месте.

Последствия атаки

Известно о повреждении десяти жилых домов, заведения питания, банка. Ведутся работы по ликвидации последствий.

Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром в Николаеве были слышны взрывы, враг атаковал город дронами, ранен человек.

Автор: 

Николаев (2169) Николаевская область (2159) обстрел (28363) дроны (4251) Николаевский район (79)


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Луплять абикуди. Треба ж бюджет "освоювати". Касі каса пака раса...
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06.07.2025 11:34 Ответить
Це не армія, це варвари рашиської орди терористи.
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06.07.2025 11:37 Ответить
 
 