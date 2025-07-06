Последствия утренней атаки РФ на Николаев: 2 человека ранены, повреждены дома, заведение питания и банк. ФОТОрепортаж

Утром, 6 июля, с 09:23 до 09:40 россияне атаковали Николаев группой БПЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки травмированы два человека. 31-летняя женщина госпитализирована, состояние средней тяжести, и 35-летний мужчина - ему медицинская помощь была оказана на месте.

Последствия атаки

Известно о повреждении десяти жилых домов, заведения питания, банка. Ведутся работы по ликвидации последствий.

















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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром в Николаеве были слышны взрывы, враг атаковал город дронами, ранен человек.