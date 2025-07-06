РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7531 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Николаев
771 3

В Николаеве взрывы: враг атакует город дронами, ранен человек (обновлено)

шахед над Николаевом

Утром 6 июля 2025 года в Николаеве были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаеве слышны взрывы! Угроза дронов!" - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

"Николаев. Есть вызовы экстренных служб. Все работают. Предварительно - один пострадавший", - написал впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также читайте: Взрывы прогремели в Николаеве и Запорожской области на фоне атаки российских БпЛА

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг массированно атаковал дронами Николаев и Коблевскую громаду, повреждены дома, базы отдыха, склады и ЛЭП.

Автор: 

взрыв (6839) Николаев (2169) Николаевская область (2159) Шахед (1260) Николаевский район (79)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи ******...зранку в неділю зайобуюють...нажаль ми безсилі протистояти, бо потужністю і незламністю нічого проти цього не вдієш...а, як сказала Каленюк, міністерство Умєрова провалило роботу над протидроновим захистом....Зєля про це в відосіках не скаже
показать весь комментарий
06.07.2025 10:28 Ответить
сусіди які голосували за зеленського🤡 ..казали шо "хуже не будет" ...де вони сьогодні ? ніколи не розуміла ,навіщьо їм ссср ...хай би їхали до своїх татарстанів і там його влаштовували ...
показать весь комментарий
06.07.2025 10:59 Ответить
 
 