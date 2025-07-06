В Николаеве взрывы: враг атакует город дронами, ранен человек (обновлено)

Утром 6 июля 2025 года в Николаеве были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаеве слышны взрывы! Угроза дронов!" - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

"Николаев. Есть вызовы экстренных служб. Все работают. Предварительно - один пострадавший", - написал впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг массированно атаковал дронами Николаев и Коблевскую громаду, повреждены дома, базы отдыха, склады и ЛЭП.