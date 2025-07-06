В Николаеве взрывы: враг атакует город дронами, ранен человек (обновлено)
Утром 6 июля 2025 года в Николаеве были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"В Николаеве слышны взрывы! Угроза дронов!" - говорится в сообщении.
Больше информации на данный момент не известно.
"Николаев. Есть вызовы экстренных служб. Все работают. Предварительно - один пострадавший", - написал впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг массированно атаковал дронами Николаев и Коблевскую громаду, повреждены дома, базы отдыха, склады и ЛЭП.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
MrStepanovM
показать весь комментарий06.07.2025 10:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Luiza
показать весь комментарий06.07.2025 10:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль