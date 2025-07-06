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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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У Миколаєві вибухи: ворог атакує місто дронами, поранено людину (оновлено)

шахед над Миколаєвом

Зранку 6 липня 2025 року у Миколаєві було чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві чутно вибухи! Загроза дронів!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Також читайте: Вибухи пролунали у Миколаєві та Запорізькій області на тлі атаки російських БпЛА

"Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо, один постраждалий", - написав згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог масовано атакував дронами Миколаїв та Коблівську громаду, пошкоджено будинки, бази відпочинку, склади і ЛЕП.

Автор: 

вибух (4550) Миколаїв (1822) Миколаївська область (2311) Шахед (1268) Миколаївський район (85)


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