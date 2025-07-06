У Миколаєві вибухи: ворог атакує місто дронами, поранено людину (оновлено)
Зранку 6 липня 2025 року у Миколаєві було чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У Миколаєві чутно вибухи! Загроза дронів!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
"Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо, один постраждалий", - написав згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог масовано атакував дронами Миколаїв та Коблівську громаду, пошкоджено будинки, бази відпочинку, склади і ЛЕП.
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