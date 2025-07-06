Наслідки ранкової атаки РФ на Миколаїв: 2 людини поранені, пошкоджено будинки, заклад харчування та банк. ФОТОрепортаж

Зранку, 6 липня, з 09:23 до 09:40 росіяни атакували Миколаїв групою БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вВнаслідок атаки травмовано двоє людей. 31-річна жінка - госпіталізована, стан середньої тяжкості, та 35-річний чоловік - йому медична допомога була надана на місці.

Наслідки атаки

Наразі відомо про пошкодження десяти житлових будинків, закладу харчування, банку. Ведуться роботи з ліквідації наслідків.

















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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку у Миколаєві було чути вибухи, ворог атакував місто дронами, поранено людину.