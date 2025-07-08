Вночі ворог атакував Миколаїв: у передмісті сталася пожежа, є поранений
У ніч проти 8 липня російські безпілотники атакували Миколаїв, пролунало декілька вибухів. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, є поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич.
Близько 2:29 Сєнкевич повідомив про вибух і закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки дронів залишалася актуальною.
Згодом Кім поінформував, що внаслідок обстрілу сталася пожежа в передмісті Миколаєва. "Служби працюють", - додав він.
Іще через деякий час керівник області повідомив, що внаслідок атаки дістав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано.
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Василь Довганенко #609187
показати весь коментар08.07.2025 06:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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