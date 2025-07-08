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Новости Мирные переговоры
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Путин рассматривает Трампа как единственного собеседника на возможных мирных переговорах по войне в Украине, - Павел

Путин считает Трампа единственным собеседником на переговорах

Российский диктатор Владимир Путин сознательно пытается исключить европейские страны из переговорного процесса по войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент США Петр Павел.

"Президент Путин четко говорит, что видит американского президента как единственного собеседника на переговорах. Это сознательная попытка исключить европейские страны из переговорного процесса", - подчеркнул Павел.

Он подчеркнул, что именно поэтому Европейский Союз с самого начала войны пытался активно обсуждать с американскими партнерами и союзниками параметры любых переговоров. Ведь результат этих переговоров бесспорно влияет на безопасность всей Европы, и поэтому Европа должна занять свое место за столом переговоров.

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Автор: 

путин владимир (31688) Трамп Дональд (5917) Павел Петр (142) переговоры с Россией (1209)


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Тому що, як Адольф Алоїзич, вважає Європу породженням Версаля 1919 року. Х....наліво та направо пропонує *по новому* поділити Європу.
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08.07.2025 11:15 Ответить
Мабуть тому що інші не бачать смислу спілкуватися з ху...лом. може ще орбанутий та фашістко, но вони тільки за гроші і особисто для себе
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08.07.2025 11:26 Ответить
Два дебіла ета сіла
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08.07.2025 11:29 Ответить
А шо такоє,ляля,ти вже не за трампа?
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08.07.2025 11:36 Ответить
Тобто людина, яка критикували бідона, для тебе трампіст? Га, доця?
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08.07.2025 12:03 Ответить
Нє,лялюсік,ти просто кончєне😁😀
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08.07.2025 12:06 Ответить
Все ясно. Прощавай...
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08.07.2025 12:07 Ответить
...сказав слуга Темряви
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08.07.2025 12:07 Ответить
Щоби там буратінка не крякала,так це з самого початку було зрозуміло.
Ще може Китай,та де там до нього єрмодипломатії,хіба вона вміє комунікувати?
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08.07.2025 12:05 Ответить
 
 