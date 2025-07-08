Путин рассматривает Трампа как единственного собеседника на возможных мирных переговорах по войне в Украине, - Павел

Российский диктатор Владимир Путин сознательно пытается исключить европейские страны из переговорного процесса по войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент США Петр Павел.

"Президент Путин четко говорит, что видит американского президента как единственного собеседника на переговорах. Это сознательная попытка исключить европейские страны из переговорного процесса", - подчеркнул Павел.

Он подчеркнул, что именно поэтому Европейский Союз с самого начала войны пытался активно обсуждать с американскими партнерами и союзниками параметры любых переговоров. Ведь результат этих переговоров бесспорно влияет на безопасность всей Европы, и поэтому Европа должна занять свое место за столом переговоров.

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