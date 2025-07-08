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Новини Мирні перемовини
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Путін розглядає Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні, - Павел

Путін вважає Трампа єдиним співрозмовником на переговорах

Російський диктатор Володимир Путін свідомо намагається виключити європейські країни з переговорного процесу  щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент США Петр Павел.

"Президент Путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах. Це свідома спроба виключити європейські країни із переговорного процесу", – наголосив Павел.

Він підкреслив, що саме тому Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів. Адже результат цих переговорів безперечно впливає на безпеку всієї Європи, і тому Європа має зайняти своє місце за столом переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемогти у цій війні виключно на полі бою неможливо, потрібен сильний економічний тиск на РФ, - Павел

Автор: 

путін володимир (24266) Трамп Дональд (6389) Павел Петр (173) переговори з Росією (1327)


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Тому що, як Адольф Алоїзич, вважає Європу породженням Версаля 1919 року. Х....наліво та направо пропонує *по новому* поділити Європу.
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08.07.2025 11:15 Відповісти
Мабуть тому що інші не бачать смислу спілкуватися з ху...лом. може ще орбанутий та фашістко, но вони тільки за гроші і особисто для себе
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08.07.2025 11:26 Відповісти
Два дебіла ета сіла
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08.07.2025 11:29 Відповісти
А шо такоє,ляля,ти вже не за трампа?
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08.07.2025 11:36 Відповісти
 
 