Путін розглядає Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні, - Павел
Російський диктатор Володимир Путін свідомо намагається виключити європейські країни з переговорного процесу щодо війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент США Петр Павел.
"Президент Путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах. Це свідома спроба виключити європейські країни із переговорного процесу", – наголосив Павел.
Він підкреслив, що саме тому Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів. Адже результат цих переговорів безперечно впливає на безпеку всієї Європи, і тому Європа має зайняти своє місце за столом переговорів.
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