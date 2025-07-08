Путін розглядає Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні, - Павел

Російський диктатор Володимир Путін свідомо намагається виключити європейські країни з переговорного процесу щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент США Петр Павел.

"Президент Путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах. Це свідома спроба виключити європейські країни із переговорного процесу", – наголосив Павел.

Він підкреслив, що саме тому Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів. Адже результат цих переговорів безперечно впливає на безпеку всієї Європи, і тому Європа має зайняти своє місце за столом переговорів.

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