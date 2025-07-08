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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему воину Назарию Гринцевичу (Гринке), - указ

Погиб 21-летний защитник

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему украинскому воину Назарию Гринцевичу с позывным Гринка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №467/2025.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ГРИНЦЕВИЧУ Назарию Андреевичу - младшему лейтенанту (посмертно)", - говорится в документе.

Назарий Гринцевич (Гринка) был самым молодым защитником "Азовстали" в Мариуполе. Более четырех месяцев он пробыл в плену. После возвращения из плена в сентябре 2022 года основал группу спецназначения "Контакт 12" в составе бригады "Азов". Погиб 6 мая 2024 года.

Автор: 

Герой Украины (473) Зеленский Владимир (21160)


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Слава Герою! Сльози.. Попереду все життя мало бути!!((
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08.07.2025 14:29 Ответить
 
 