Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему воину Назарию Гринцевичу (Гринке), - указ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему украинскому воину Назарию Гринцевичу с позывным Гринка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №467/2025.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ГРИНЦЕВИЧУ Назарию Андреевичу - младшему лейтенанту (посмертно)", - говорится в документе.

Назарий Гринцевич (Гринка) был самым молодым защитником "Азовстали" в Мариуполе. Более четырех месяцев он пробыл в плену. После возвращения из плена в сентябре 2022 года основал группу спецназначения "Контакт 12" в составе бригады "Азов". Погиб 6 мая 2024 года.