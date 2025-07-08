Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому воїну Назарію Гринцевичу (Грінці), - указ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому українському воїну Назарію Гринцевичу із позивним Грінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ глави держави №467/2025.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ГРИНЦЕВИЧУ Назарію Андрійовичу — молодшому лейтенанту (посмертно)", - йдеться у документі.

Назарій Гринцевич (Грінка) був наймолодшим оборонцем "Азовсталі" в Маріуполі. Понад чотири місяці він пробув у полоні. Після повернення з полону у вересні 2022 року заснував групу спецпризначення "Контакт 12" у складі бригади "Азов". Загинув 6 травня 2024 року.