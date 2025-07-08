Макрон: Украина - среди ключевых тем франко-британского саммита. Речь идет о безопасности нашего континента

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в Великобританию, где состоится франко-британский саммит.

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это важный момент для наших двух наций. Соединенное Королевство - стратегический партнер, союзник, друг. Наши связи давние, выкованные историей и укрепленные доверием", - написал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Париж и Лондон вместе будут работать над вызовами современности: безопасностью, обороной, ядерной энергетикой, космосом, инновациями, ИИ, миграцией и культурой.

"Наши совместные усилия в поддержку Украины - ведь речь идет о безопасности нашего континента - наши индустриальные проекты с EDF, наше сотрудничество в космической сфере и совместная военная деятельность - все это конкретные примеры, демонстрирующие, насколько живое и ориентированное на будущее наше партнерство", - отметил он.

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