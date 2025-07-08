Макрон: Україна - серед ключових тем франко-британського саміту. Йдеться про безпеку нашого континенту
Президент Франції Еммануель Макрон прибув з державним візитом до Великої Британії, де відбудеться франко-британський саміт.
Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.
"Це важливий момент для наших двох націй. Сполучене Королівство - стратегічний партнер, союзник, друг. Наші зв’язки давні, виковані історією та зміцнені довірою", - написав Макрон.
Президент Франції наголосив, що Париж і Лондон разом працюватимуть над викликами сучасності: безпекою, обороною, ядерною енергетикою, космосом, інноваціями, ШІ, міграцією та культурою.
"Наші спільні зусилля на підтримку України - адже йдеться про безпеку нашого континенту - наші індустріальні проєкти з EDF, наша співпраця в космічній сфері та спільна військова діяльність - усе це конкретні приклади, що демонструють, наскільки жваве та орієнтоване на майбутнє наше партнерство", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поговоритизавжди готова провести черговий саміт підтримки України.
вже якось не так потужно і не так чясто заявляє...