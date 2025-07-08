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Новини Підтримка України
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Макрон: Україна - серед ключових тем франко-британського саміту. Йдеться про безпеку нашого континенту

Макрон відповів на тарифні погрози Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон прибув з державним візитом до Великої Британії, де відбудеться франко-британський саміт. 

Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.

"Це важливий момент для наших двох націй. Сполучене Королівство - стратегічний партнер, союзник, друг. Наші зв’язки давні, виковані історією та зміцнені довірою", - написав Макрон.

Президент Франції наголосив, що Париж і Лондон разом працюватимуть над викликами сучасності: безпекою, обороною, ядерною енергетикою, космосом, інноваціями, ШІ, міграцією та культурою.

"Наші спільні зусилля на підтримку України - адже йдеться про безпеку нашого континенту - наші індустріальні проєкти з EDF, наша співпраця в космічній сфері та спільна військова діяльність - усе це конкретні приклади, що демонструють, наскільки жваве та орієнтоване на майбутнє наше партнерство", - зазначив він.

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Автор: 

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Хто хто, а коаліція охочих поговорити завжди готова провести черговий саміт підтримки України.
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08.07.2025 15:23 Відповісти
якось стухнув Макрон останнім чясом, нікому не здається?
вже якось не так потужно і не так чясто заявляє...
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08.07.2025 15:29 Відповісти
 
 