Оккупанты разрешили жителям ВОТ служить в армии РФ без российского паспорта, - ЦНС

Россия на временно оккупированных территориях Украины готовится к скрытой мобилизации, разрешив заключать контракты с армией РФ даже тем, кто не имеет российского гражданства.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, снимающий требование наличия российского паспорта для службы по контракту. В то же время, значительно повышены штрафы - до 20 тысяч рублей - за неуведомление военкомата об изменении места жительства.

ЦНС отмечает, что в самой России практикуется давление на срочников и задержанных, чтобы заставить их подписывать контракты с армией.

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