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Новости Мобилизация на ВОТ
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Оккупанты разрешили жителям ВОТ служить в армии РФ без российского паспорта, - ЦНС

цнс

Россия на временно оккупированных территориях Украины готовится к скрытой мобилизации, разрешив заключать контракты с армией РФ даже тем, кто не имеет российского гражданства.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, снимающий требование наличия российского паспорта для службы по контракту. В то же время, значительно повышены штрафы - до 20 тысяч рублей - за неуведомление военкомата об изменении места жительства.

ЦНС отмечает, что в самой России практикуется давление на срочников и задержанных, чтобы заставить их подписывать контракты с армией.

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Автор: 

оккупация (10222) мобилизация (2837) Центр национального сопротивления (588)


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Топ комментарии
+3
З паспорта - без паспорта - заарканять всіх
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08.07.2025 16:04 Ответить
+3
З піною з роту тут розповідали,що вже всих мобілізувала раха.А їм ще й контракт пропонують,зовсім там припухли.В буса і через пару неділь на передову ,який нах контракт
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08.07.2025 16:13 Ответить
+3
Ще один доказ того, що всі громадяни України чоловіки мобілізаційного віку мусять воювати: як не в ЗСУ, захищаючи Україну, або будуть "брать Киев, Вильнюс, Варшаву, Берлин".
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08.07.2025 16:25 Ответить
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З паспорта - без паспорта - заарканять всіх
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08.07.2025 16:04 Ответить
прекрасне ІПСО ..скажуть - от бачите українці з українцями воюють
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08.07.2025 16:05 Ответить
Ти мабуть глухий і не чув про "адін народ" - ми вже віками ведемо братоубійствєнную вайну. За що? Ну, хто старший, ми чи вони
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08.07.2025 16:40 Ответить
Окупанти дозволили мешканцям ТОТ служити в армії РФ без російського паспорта

Браццкіє опуханти - вєлікодушниє і добриє!
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08.07.2025 16:05 Ответить
З піною з роту тут розповідали,що вже всих мобілізувала раха.А їм ще й контракт пропонують,зовсім там припухли.В буса і через пару неділь на передову ,який нах контракт
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08.07.2025 16:13 Ответить
В цій новині якась неправильна пропаганда,її хтось читав взагалі перед публікацією?
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08.07.2025 16:15 Ответить
Ну чому, правильна для тих, хто не читає далі заголовку.
Он один нижче вже пише про штурми Варшави.
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08.07.2025 16:27 Ответить
Той дебіл вже штурмує тут 10 років... Диван пропердів до дірок
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08.07.2025 16:54 Ответить
Дивно,що бурятів не згадав
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08.07.2025 16:56 Ответить
Які міласєрдниє гАспада кацапи до хохлосрані, яка мріяла бути у рашці
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08.07.2025 16:16 Ответить
пусть разрешают , партизани нам оченьнужни
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08.07.2025 16:20 Ответить
Ще один доказ того, що всі громадяни України чоловіки мобілізаційного віку мусять воювати: як не в ЗСУ, захищаючи Україну, або будуть "брать Киев, Вильнюс, Варшаву, Берлин".
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08.07.2025 16:25 Ответить
Як несподівано Агов, хто там писав, що кацапи не мобілізують мужуков без їхнього пачпарта? Усьо, можете забути про попкорн і пиво з таранькою - відсидітись не вийде: уперьод, на Берлін. Нє? А кадирівський кінжал в сраку?
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08.07.2025 16:37 Ответить
Бачте, ухилянти, росіяни такі добрі, що дозволяють вам воювати в російській армії, майже як рівні. Щоправда, це погано кінчається.
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08.07.2025 16:44 Ответить
Жодного ухилянта на окупованих територіях нема. Зовсім жодного нема. Ніхто не ховаєтся від ТЦК. Всі радісно біжуть в россійський м'ясний штурм. Чому так?
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08.07.2025 16:56 Ответить
Головне щоб була справка що дебіл, або судимість маєш, тоді ти надійно м'ясо і годен здохнути за ху...ла, тім паче дебілами білих лад не треба.
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08.07.2025 17:12 Ответить
 
 