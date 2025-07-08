Оккупанты разрешили жителям ВОТ служить в армии РФ без российского паспорта, - ЦНС
Россия на временно оккупированных территориях Украины готовится к скрытой мобилизации, разрешив заключать контракты с армией РФ даже тем, кто не имеет российского гражданства.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, снимающий требование наличия российского паспорта для службы по контракту. В то же время, значительно повышены штрафы - до 20 тысяч рублей - за неуведомление военкомата об изменении места жительства.
ЦНС отмечает, что в самой России практикуется давление на срочников и задержанных, чтобы заставить их подписывать контракты с армией.
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+3 Валентин Коваль #587289
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+3 Kybik #609496
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+3 _ Moore
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Браццкіє опуханти - вєлікодушниє і добриє!
Он один нижче вже пише про штурми Варшави.