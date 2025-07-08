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Новини Мобілізація на ТОТ
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Окупанти дозволили мешканцям ТОТ служити в армії РФ без російського паспорта, - ЦНС

цнс

Росія на тимчасово окупованих територіях України готується до прихованої мобілізації, дозволивши укладати контракти з армією РФ навіть тим, хто не має російського громадянства.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, диктатор РФ Володимир Путін підписав закон, який знімає вимогу наявності російського паспорта для служби за контрактом. Водночас значно підвищено штрафи - до 20 тисяч рублів - за неповідомлення військкомату про зміну місця проживання.

ЦНС наголошує, що у самій Росії практикується тиск на строковиків та затриманих, щоб змусити їх підписувати контракти з армією.

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Автор: 

окупація (6776) мобілізація (3149) Центр національного спротиву (838)


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Топ коментарі
+2
З паспорта - без паспорта - заарканять всіх
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08.07.2025 16:04 Відповісти
+2
З піною з роту тут розповідали,що вже всих мобілізувала раха.А їм ще й контракт пропонують,зовсім там припухли.В буса і через пару неділь на передову ,який нах контракт
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08.07.2025 16:13 Відповісти
+2
Ще один доказ того, що всі громадяни України чоловіки мобілізаційного віку мусять воювати: як не в ЗСУ, захищаючи Україну, або будуть "брать Киев, Вильнюс, Варшаву, Берлин".
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08.07.2025 16:25 Відповісти
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З паспорта - без паспорта - заарканять всіх
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08.07.2025 16:04 Відповісти
прекрасне ІПСО ..скажуть - от бачите українці з українцями воюють
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08.07.2025 16:05 Відповісти
Ти мабуть глухий і не чув про "адін народ" - ми вже віками ведемо братоубійствєнную вайну. За що? Ну, хто старший, ми чи вони
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08.07.2025 16:40 Відповісти
Окупанти дозволили мешканцям ТОТ служити в армії РФ без російського паспорта

Браццкіє опуханти - вєлікодушниє і добриє!
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08.07.2025 16:05 Відповісти
З піною з роту тут розповідали,що вже всих мобілізувала раха.А їм ще й контракт пропонують,зовсім там припухли.В буса і через пару неділь на передову ,який нах контракт
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08.07.2025 16:13 Відповісти
В цій новині якась неправильна пропаганда,її хтось читав взагалі перед публікацією?
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08.07.2025 16:15 Відповісти
Ну чому, правильна для тих, хто не читає далі заголовку.
Он один нижче вже пише про штурми Варшави.
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08.07.2025 16:27 Відповісти
Той дебіл вже штурмує тут 10 років... Диван пропердів до дірок
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08.07.2025 16:54 Відповісти
Дивно,що бурятів не згадав
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08.07.2025 16:56 Відповісти
Які міласєрдниє гАспада кацапи до хохлосрані, яка мріяла бути у рашці
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08.07.2025 16:16 Відповісти
пусть разрешают , партизани нам оченьнужни
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08.07.2025 16:20 Відповісти
Ще один доказ того, що всі громадяни України чоловіки мобілізаційного віку мусять воювати: як не в ЗСУ, захищаючи Україну, або будуть "брать Киев, Вильнюс, Варшаву, Берлин".
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08.07.2025 16:25 Відповісти
Як несподівано Агов, хто там писав, що кацапи не мобілізують мужуков без їхнього пачпарта? Усьо, можете забути про попкорн і пиво з таранькою - відсидітись не вийде: уперьод, на Берлін. Нє? А кадирівський кінжал в сраку?
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08.07.2025 16:37 Відповісти
Бачте, ухилянти, росіяни такі добрі, що дозволяють вам воювати в російській армії, майже як рівні. Щоправда, це погано кінчається.
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08.07.2025 16:44 Відповісти
Жодного ухилянта на окупованих територіях нема. Зовсім жодного нема. Ніхто не ховаєтся від ТЦК. Всі радісно біжуть в россійський м'ясний штурм. Чому так?
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08.07.2025 16:56 Відповісти
Головне щоб була справка що дебіл, або судимість маєш, тоді ти надійно м'ясо і годен здохнути за ху...ла, тім паче дебілами білих лад не треба.
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08.07.2025 17:12 Відповісти
 
 