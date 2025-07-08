Окупанти дозволили мешканцям ТОТ служити в армії РФ без російського паспорта, - ЦНС

Росія на тимчасово окупованих територіях України готується до прихованої мобілізації, дозволивши укладати контракти з армією РФ навіть тим, хто не має російського громадянства.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, диктатор РФ Володимир Путін підписав закон, який знімає вимогу наявності російського паспорта для служби за контрактом. Водночас значно підвищено штрафи - до 20 тисяч рублів - за неповідомлення військкомату про зміну місця проживання.

ЦНС наголошує, що у самій Росії практикується тиск на строковиків та затриманих, щоб змусити їх підписувати контракти з армією.

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